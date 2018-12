Paieškos baigtos: po 8 mėnesių pertraukos Nacickaitė turi naują klubą

Nuotr.: FIBA

Nuotr. FIBA

Kamilė Nacickaitė keliasi į Biskajos „Gernika“ gretas





Geriausia Lietuvos krepšininkė klubo neturėjo nuo balandžio mėnesio





„Gernika“ Ispanijos pirmenybėse rikiuojasi trečia, o Europos taurėje – antroje grupės vietoje

Geriausia 2018 m. Lietuvos krepšininkė Kamilė Nacickaitė po ilgų paieškų rado naują karjeros stotelę.

Biskajos „Gernika“ klubas oficialiai pranešė apie sutartį su gynėja iš Lietuvos. Kuriam laikui buvo sudaryta nėra minima.

„Kamilė yra protinga ir gerai be kamuolio žaidimą skaitanti krepšininkė. Jos pagrindinės savybės yra pataikymas iš toli, o be visa to ji turi daug patirties bei tikimės, kad ji mums padės siekti gerų rezultatų“, – teigė vyriausiasis „Gernika“ treneris Mario Lopezas.

29-erių Nacickaitė klubo neturėjo nuo balandžio mėnesio, kuomet paliko Ankaros TED klubą. Paskutines oficialias rungtynes krepšininkė sužaidė lapkričio 15-ąją, vilkint Lietuvos rinktinės marškinėlius, kuomet į Rusijos krepšį atseikėjo 20 taškų.

„Gernika“ klubas varžosi pirmajame Ispanijos moterų krepšinio divizione ir Europos taurėje. Vietiniame fronte su 9 pergalėmis bei 3 pralaimėjimais ekipa rikiuojasi trečioje pozicijoje, o Europos taurėje savo sąskaitoje turi tris pergales ir tiek pat pralaimėjimų bei užima antrąją vietą.