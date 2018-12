Trileryje Utenoje – „Juventus“ antausis per vėlai prabudusiam „Neptūnui“

praval

Geda neptuno zaidejams turetu buti uz toki zaidima, jeigu tai galima vadinti zaidimu, visiskai be pastangu aiksteleje lakste, tiksiau tik egzistavo, suprantu, kad sventes, prisikirto misrainiu ir kitu gerybiu, bet tai juk zaidejai profesionalai, turi jausti ribas, kodel juve siandien buvo tokie energingi, jie taip pat tikiuosi sventes svente. Geda treneriu stabui, kurie nesugebejo nuteikti zaideju rungtynems ( nors jie nemazi vaikai, nereiketu ju nuteikineti ), Maksvytis akivaizdziai pralaimejo dvikova Urbonui. Nedovanotina kaip tokio lygio komanda kaip neptunas turi mazai nori laimeti varzybas, "gerai", kad Maksvytis ne Saras, kuris uz toki zaidima priverstu zaidejus jausti geda uz savo toki zaidima ir paskatintu dar labiau dirbti, o cia speju jokiu kalbu nebus. Zinoma nepamirskim teiseju sou, kurie akivaizdziai tempe juve, ka pasako mestos 38 baudos !!! Kaip bebutu, kad ir su kitų pagalba, bet juve rode tikrai didesni nora ir atsidavima laimeti, net neabejoju, kad tai buvo geriausios juves varzybos, kurios pasitaiko 1-2 kartus per sezona, mete viska ir belekaip, o svarbiausia metimai buvo tikslus, aisku daug buvo sekmes. Vieniems Naujieji metai prasides linksmai, o kitiems jeigu turi bent kiek sazines, apmastyti, kodel tokie yra tokie skysti ir kaip gali kiekvienas tapti geresniu krepsininku ir to siekti kiekviena diena. Graziu svenciu.