Du pašėlę „Lietkabelio“ mėnesiai: ką klubui atnešė Vainauskas?

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

„Lietkabelis“ spėjo atleisti Joną Vainauską, kol Jonas Vainauskas nespėjo atleisti „Lietkabelio“, – tokie ir panašūs juokeliai praėjusios savaitės pabaigoje užplūdo socialinius tinklus.

Ir juose yra šiek tiek tiesos. Penktadienį klubą palikęs 37-erių Vainauskas per du mėnesius iš tiesų atleido beveik pusę komandos – šešis žaidėjus – ir prie komandos vairo stovėjusį Gintarą Kadžiulį.

Permainų karuselė „Lietkabelį“ įsuko taip smarkiai, kad galiausiai jos neatlaikė ir patys klubo vadovai, „dėl žemyn smukusios žaidimo kreivės“ Vainauskui parodę duris.

„Basketnews.lt“ apžvelgia, kaip atrodė trumpa Vainausko era sporto direktoriaus pareigose ir kokią įtaką jo pasirinkimai padarė „Lietkabeliui“.

„Geriausios formos gyvenime“

Kai lapkričio mėnesį Vainauskas po septynerių metų pertraukos grįžo į pirmąsias Lietuvos krepšinio eiles, sirgaliai pasidalino į dvi stovyklas.

Vieni prisiminė jo šlovės laikus Vilniaus „Lietuvos ryte“, kiti – praeities skandalus ir ne patį lengviausią charakterį.

Pats Vainauskas, duodamas interviu „15min.lt“ žurnalistui Kęstui Rimkui sakė, kad dabar jaučiasi „geriausios formos gyvenime“.

Vos atvykęs į „Lietkabelį“, jis savo planus pradėjo vykdyti vietoje Kadžiulio į komandą pasikviesdamas serbų trenerį Nenadą Čanaką.

„Pasikvietėme patyrusį ir pakankamai gerai žinomą specialistą. Su jo atėjimu mes sudarysime savo žaidėjams galimybę atskleisti geriausias savybes ir paslėpti trūkumus. Manau, kad mūsų žaidimas per artimiausias 4–6 savaites turėtų pradėti ženkliai gerėti“, – tuomet kalbėjo Vainauskas.

Visgi ženklaus pagerėjimo „Lietkabelio“ žaidime nebuvo nei po mėnesio, nei po dviejų.

Per savo vadovavimo „Lietkabeliui“ laikotarpį Čanakas iš 14 oficialių mačų pasiekė 6 pergales Lietuvos krepšinio lygoje (Betsafe – LKL) ir dar dvi – FIBA Čempionų lygoje.

Įdomu tai, kad Kadžiulio pergalių procentas buvo lygiai toks pat – jis per 10 rungtynių iškovojo 4 pergales LKL pirmenybėse bei dar vieną tarptautiniame fronte.

Nuotr. BNS

Atleistas gynėjas sugrįžo

Vainauskui užėmus sporto direktoriaus kėdę, „Lietkabelį“ per labai trumpą laikotarpį paliko penki žaidėjai – Vytenis Lipkevičius, Michaelas Morrisonas, Franas Pilepičius, Dominikas Mavra ir Ernestas Ežerskis.

Dar vienas krepšininkas, Suomijos pasą turintis amerikietis Jamaras Wilsonas, Vainausko iniciatyva taip pat buvo išprašytas po skaudaus pralaimėjimo Vilniaus „Rytui“.

Vis tik klubas nespėjo nutraukti sutarties su Wilsonu ir Vainauską atleidus iš pareigų, 34-erių įžaidėjas grįžo atgal.

Jis šį sezoną LKL renka po 9,3 taško bei atlieka 3,5 rezultatyvaus perdavimo, o FIBA Čempionų lygoje fiksuoja 8,3 tšk. ir 3,1 rez. perd. rodiklius.

Wilsonas „Lietkabelyje“ yra antras pagal naudingumą žaidėjas (12,5 naud. bal.), tad žinia apie jo atleidimą nustebino daugelį.

Panašu, kad radikalūs Vainausko sprendimai kėlė abejonių ir klubo vadovams, kurie panoro susigrąžinti gynėją.

„Atsisakyti Wilsono paslaugų buvo būtent Vainausko sprendimas, todėl jam išvykus atakų organizatoriui buvo pasiūlyta pasilikti, o ne ieškoti naujo gynėjo“, – rašoma pirmadienį išplatintame klubo pranešime.

Be Wilsono, „Lietkabelio“ gerbėjams klausimų sukėlė ir sprendimas atsisakyti vidurio puolėjo Michaelo Morrisono paslaugų.

Legionierius LKL rinko po 10,7 tšk., 5,5 atk. kam. ir 1,5 rez. perd. per rungtynes, o FIBA Čempionų lygoje – 7 tšk. bei 4,6 atk. kam.

Nepaisant neblogo žaidimo, Vainauskui netiko, jo manymu, per didelė Morrisono kaina – jis buvo vienas brangesnių komandos žaidėju ir uždirbo beveik 10 tūkst. eurų per mėnesį.

Nuotr. FIBA

Penki naujokai

Išvykusius „Lietkabelio“ žaidėjus pakeitė Balkanų šalių atstovų trijulė – Stefanas Sinovecas, Žiga Dimecas ir Marko Čakarevičius – bei latvis Davis Lejasmeieris su Vaidu Kariniausku.

Kol kas būtent lietuvis atrodo labiausiai pasiteisinęs papildymas. Jis užėmė brangiausiai „Lietkabeliui“ iki tol atsiėjusio Dominiko Mavros vietą ir LKL renka po 8,8 tšk. bei 4,2 rez. perd.

Palyginimui, Mavra šį sezoną LKL sukrapštydavo tik po 3,9 tšk. ir atlikdavo 3,7 rez. perd.

Iš komandos naujokų geresne statistika taip pat išsiskiria slovėnas Dimecas (12,6 tšk. ir 3 atk. kam), visgi jis vidutiniškai renka tik pora taškų daugiau už savo pirmtaką Morrisoną ir ryškiau kol kas nesužibėjo.

„Morrisonas buvo labai simpatiškas žmogus, kovingas vyrukas, bet, mano akimis, jis išsiskyrė tuo, jog laisvas įdėdavo kamuolį iš viršaus. To mūsų lygio komandai buvo per mažai ir per brangu.

Labai tikiuosi, kad Dimecas bus vienas geresnių sprendimų“, – sukeitęs vidurio puolėjus kalbėjo Vainauskas.

Likę „Lietkabelio“ naujokai, Sinovecas ir Čakarevičius, nei LKL pirmenybėse, nei FIBA Čempionų lygoje per beveik porą mėnesių smarkiau išsiskirti nesugebėjo.

Latvis Lejasmeiers aikštėje apskritai dar nėra pasirodęs, mat iki pat šių metų pabaigos gydėsi seną traumą.

Kas toliau?

Nepaisant visos eilės pokyčių, porą mėnesių trukusi Vainausko karuselė komandos rezultatų ar žaidimo lygio smarkiai nepakeitė nei į gerąją, nei į blogąją pusę.

Vis tik chaoso padariniai išlindo pastarojo savaitgalio rungtynėse, kuriose „Lietkabelis“ išvykoje buvo 68:85 sutriuškintas Alytaus „Dzūkijos“.

Krepšinio kuluaruose kalbama, kad prieš šias rungtynes Vainauskas klubo valdžios kantrybę išsėmė ne vien dėl rezultatų, bet ir dėl darbo etikos trūkumo bei impulsyvių sprendimų.

Prieš pradėdamas darbus sporto direktoriaus pareigose, Vainauskas sakė, jog „žinant jo charakterį, krepšinis Panevėžyje bus ir tik stiprės“.

Panašu, kad dabar „Lietkabelis“ turės stiprėti be Vainausko – nors jis ir liko klubo dalininku, per du pašėlusio tempo mėnesius pasitikėjimo testo neišlaikė.