„Nevėžio“ treneris prieš mačą Šiauliuose: „Gyvenk arba mirk rungtynės“

Dvi „Betsafe–LKL“ komandos, užimančios vietas čempionato dugne, šį vakarą kausis dėl itin reikšmingos pergalės.

Po 2 pergales per 15 turų iškovojusios „Šiaulių“ ir Kėdainių „Nevėžio“ ekipos šį vakarą susikaus Šiauliuose, susitikimą nuo 18.50 val. tiesiogiai transliuos LKL.lt.

„Gyvenk arba mirk, – artėjančias rungtynes apibūdino „Nevėžio“ treneris Darius Dimavičius. – Nuteikinėju vyrus, kad vyksta kova dėl paskutinės vietos, sprendžiamas komandos likimas.

Komanda susitelkusi, ypač po pasikeitimų. Visi supranta svarbą ir darysime viską, kad pasiektume pergalę.“

„Nevėžis“ prieš dvi savaites išsiskyrė su treneriu Ramūnu Cvirku, jo postą perėmė asistentu iki tol dirbęs Dimavičius.

Cvirka vadovavo „Nevėžiui“ per šių komandų susitikimą pirmajame rate, kuriame Kėdainiuose šeimininkai laimėjo 78:71. Bet po to sekė tik viena pergalė per 10 susitikimų, „Nevėžis“ nelaimi nuo spalio pabaigos.

„Šaulių“ situacija – geresnė. Nors jie formaliai yra čempionato dugne, abi pergales jie iškovojo per pastarąsias ketverias rungtynes, o pralaimėtuose susitikimuose atrodė labai tvirtai prieš Pasvalio „Pieno žvaigždes“ ir Klaipėdos „Neptūną“.

Ir „Šiaulių“ nusiteikimas rungtynėms kiek kitoks.

„Žiūrime į šias rungtynes kaip ir į kitas – labai rimtai, – teigė Sireika, „Šiaulių“ vairininkas. – Negalime skirstyti rungtynių, esame nusiteikę kovingai ir svarbiausia, kad būtume geros nuotaikos, darytume, ką mokame.“

„Šiauliai“ nuo gruodžio pradžios neturi svarbaus aukštaūgio Beno Griciūno, patyrusio peties traumą. Vietoje jo į komandą sugrąžintas NKL žaidęs Šarūnas Beniušis. Jam tai bus pirmos rungtynės Šiauliuose nuo spalio vidurio, kai Beniušis buvo išsiųstas į NKL Joniškio „Delikateso“.

„Nevėžis“ neteko Aido Einikio. 22 metų snaiperis, renkantis po 5,5 taško, gydosi petį. Pasak trenerio, žaidėjui – lėtinis uždegimas, kokio rimtumo trauma, išaiškės po papildomų tyrimų.

Kėdainių komanda sulaukė pastiprinimo. Po Kalėdų ekipą papildė 24 metų įžaidėjas Martinas Junakovičius. Kroatas sulaukė paleidžiamojo rašto ir šį vakarą turėtų debiutuoti „Nevėžio“ gretose.

Spalio mėnesį vykusiame pirmojo rato susitikime „Nevėžis“ pranoko „Šiaulius“ 78:71, geriausias tą kartą buvo Einikis su 16 taškų ir 23 naudingumo balais.