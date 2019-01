Įvertinimai „Žalgirio“ žaidėjams: spurtą inicijavęs Grigonis ir gynyboje dirigavęs Jankūnas

Anonimas

Jankunas su Wolters po traumos,naivu tiketis is ju didesnio indelio jau dabar.uztai Walton eilini syki fail,akivaizdu kad is jo naudos kaip is ozio pieno,tie keli fuksiniai taskai yra niekas pries ta balagana kuris vyksta jam bunant aiksteje.kodel Jaska vistiek leidzia ji o ne Jokubaiti man visiska mistika ir laikas butu jo paklausti nes akivaizdu kad Rokas gali zaist,bet treneris bijo rizikuot ir geriau leidzia prastai zaidzianti legionieriu nei perspektyvu lietuvi.todel vietoj virkavimo apie teisejus,tegu prisiima kalte uz tai kaip zaide Walton nes butent jo sprendimas buvo leist amerikieti o ne Roka.Grigonis pagaliau pradeda irodinet kodel ji vadiname snaiperiu,bet broko zaidime dar daugoka.