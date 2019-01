Nuotr.: BNS nuotr.

Po nesusiklosčiusios sezono pradžios Prancūzijos antroje lygoje į Lietuvą sugrįžęs Žygimantas Skučas vėl staigiai tapo LKL įvykių epicentre.

Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ gretas papildęs 26-erių puolėjas ketvirtajame mače su Vilniaus „Rytu“ įsivėlė į konfliktų sūkurį, po kurio jo pavardė dar kartą nugulė naujienų antraštėse Dainiui Adomaičiui pareiškus, jog krepšininkas „žaidžia antikrepšinį“.

Situaciją išanalizavusi LKL Skučui skyrė griežtą įspėjimą.

2016-2017 m. sezone pirmasis LKL į kauniečio žaidimą viešai dėmesį atkreipė tuomet „Rytą“ treniravęs Rimas Kurtinaitis. Praėjusį sezoną į Skučą kritikos strėlės skriejo iš Kauno „Žalgirio“ vyr. trenerio Šarūno Jasikevičiaus po skausmingo susidūrimo su Aaronu White'u.

Apie tai, gaunamą kritiką ir nesibaigiantį neigiamą dėmesį Žygimantas Skučas kalbėjo „BasketNews.lt“ podkaste kartu su žurnalistais Karoliu Tiškevičiumi ir Vytautu Mikaičiu.

– Ar tiesa, jog kartais būtina prisėsti ant suolo, jog nurimtumėte?

– Taip, tiesios tikrai tame yra, bet ne visose situacijose buvo tai, kad aš nesusitvardžiau. Gal kažkur netyčia papuoliau, gal aplinkybės sukrito. Būna, kaip sakoma, kad smegenyse pritrūksta deguonies. Reikia kažkaip matuoti deguonies lygį smegenyse.

– Ar veikia kalbos apie paties žaidimo stilių?

– Kiekvieną kartą vis mažiau. Gal čia negerai, bet aš priprantu prie to. Gal ir gerai, nes tai mažiau kenkia mano žaidimui, nes paskui nerviniesi ir dar kitose rungtynėse tai atsimeni. Manau, kuo greičiau tai užmiršti, tuo kokybiškesnis būna mano žaidimas.

– LKL jums skyrė griežtą įspėjimą. Gal teko dalyvauti pokalbyje su LKL?

– Ne, iš tikrųjų sužinojau tik prieš rungtynes (su Panevėžio „Lietkabeliu“, – aut. past.), pasakė mūsų direktorius, kad griežtai įspėjo ir tiek. Manau, kad priėmė teisingą sprendimą, nes reikia reaguoti į trenerių pasisakymus, reikia adekvačiai vertinti situaciją, gal ten buvo žaidybinė situacija. Vis tiek jie turėjo pasverti abi pusės ir priėmė tokį sprendimą.

– Kaip veikia jus patį tas griežtas įspėjimas?

– Jeigu tai būtų pirmas kartas, gal veiktų labiau. Dabar oficialiai per žiniasklaidą įspėjo pirmą kartą, bet iš lygos per direktorių gaunu antrą ar trečią įspėjimą. Neoficialiai vyksta per komandų vadovų ir savininkų susirinkimą, jie skambinasi, tarpusavyje susitinka, o mane pasiekia per komandos vadovus.

– Treneriai sako, jog tokį žaidėją kaip jūs geriau turėti savo komandoje nei sutikti varžovų stovykloje. Ar sutinkate su tokia nuomone?

– Turbūt taip. LKL žaidžiu septintą sezoną ir su kiek treneriu teko dirbti, su kiek žaidėjų rungtyniauti, nežinau, ar kas galėtų atsiliepti apie mane blogu žodžiu. Aišku, pasakytų kovotojas, gal kartais persistengia, bet nemanau, kad galėtų pasakyti, jog žiauriai nešvarus žaidėjas. Ir iki šiol gerai sutariame, o problemų kyla su tais, su kuriais dar nežaidžiau.

– Ar būna, jog nejaučiate pats savo veiksmų rungtynių metu, kai užverda kraujas?

– Tai būdavo. Apskritai, kai žaidžiau pirmą kalėdinį turnyrą būdamas aštuonerių, jau tas buvo. Griūdavau po šimtą kartų per rungtynes, bet kai atėjau į LKL, kiekvienais metais dirbu su savo psichologija ir dabar tai būna labai labai retai. Gal man ne visą laiką rūpi tie pasisakymai, vis tiek kažkas lieka nepatenkintas. Bet jeigu tai kenkia komandai, kaip buvo su Vilniaus „Rytu“, gal galėjome laimėti, jei ne aš. Manau, kad tai yra blogai ir toliau reikia dirbti su savimi. Ir tokių žaidėjų yra daug, bet kiekvienas turi suprasti ir dirbti ties savo silpnosiomis pusėmis.

– Paulius Jankūnas yra sakęs, jog Skučas žaidžia ne kietą, bet nešvarų krepšinį.

– Tikrai nėra nė vieno dalyko, kurio nebūčiau išmokęs iš Pauliaus Jankūno. Turbūt dar ir dabar yra sunkiausia žaisti prieš Paulių – ir gintis, jau nekalbu apie puolimą, pas mane puolimo technikos išvis nėra. Kažkaip reikėjo išmokti išvengti tų visų bajeriukų, tai turbūt didžiąją dalį išmokau iš Pauliaus.

– Vienas iš teisėjų sakė, kad ypatingai dabar reikia labai atkreipti dėmesį į žaidėjus, kurie žaidžia prieš Skučą, kadangi patyrę krepšininkai imasi provokacijų, žinodami jūsų karštą būdą, kadangi vis tiek, galų gale, visi žiūrės į Skučą.

– Tame ir yra esmė. Vien dėl to turiu dirbti su savimi, kad jeigu prarasiu kantrybę, tai liksiu kaltas toje situacijoje. Iš šito neilgo LKL sezono buvo tokios rungtynės, kurias laimėjome, kai žaidėjas ėjo į kontaktą su manimi ir parkrito ant žemės nuo 8 iki 10 kartų. Man nė karto nebuvo skirta pražanga, bet jis nė karto taip ir nebuvo įspėtas dėl techninės pražangos už vaidybą. Taip yra krepšinyje, aš jokiu būdu nesiskundžiu. Kiekvienas žaidžia kaip moka, o Alytuje žaidžia ypač kieti vyrukai.

– Bet tas dėmesys turbūt veikia ne tik jus. Kaip reaguoja artimieji?

– Ir tėvai, ir žmona, ir draugai vis labiau palaiko mane ir kuo toliau, tuo labiau susigyvena su šita situacija, juos tai veikia mažiau. Aišku, mamą vis dar veikia, bet ką padarysi, toks gyvenimas. Ji skaitydavo komentarus, bet dabar nežinau. Anksčiau apie mane dauguma komentaruose rašydavo tik gerai, bet dabar nežinau, ar skaito. Ir mama, ir tėtis yra už mane. Aišku, pasako bendrą nuomonę, kad žaisk ramiau, nes vis tiek viskas atsisuka prieš tave – ar tu kaltas, ar ne. Jiems pritariu ir bandau tai įvykdyti.

– Kaip jums pačiam dabar atrodo tas konfliktas Vilniuje? Buvo situacijų, kur buvote neteisus?

– Manau, kad buvo toje situacijoje, už kurią buvau nubaustas. Buvo veiksmas, kad traukiau Martyną Echodą už rankos, bet nuo pat pradžių aš jį atsitvėriau ir jis pirmas mane apglėbė ir baudavo. Iš pradžių jam bauda gal turėjo būti. Dar kartą pasakysiu – būna visokių tokių dalykų, jog būnu neteisus, bet būna, kai žaidi ne prieš ketverto komandas, niekam nekyla noras gilintis. Kai žaidėme prieš „Rytą“, labai nustebau, kad jie žaidė taip blogai – turbūt pirmą kartą mačiau taip blogai žaidžiantį „Rytą“ per tiek laiko, kiek esu LKL. Blogai gynėsi, blogai puolė, priiminėjo blogus sprendimus ir po rungtynių buvo pyktis, kad jei komanda sužaidė, likau kaltas aš.

– Apie jūsų žaidimą garsiausiai pasisakė Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Jasikevičius ir Dainius Adomaitis. Ar nėra taip, kad kalbant apie jus yra nukreipiamas dėmesys nuo svarbesnių dalykų?

– Gali būti. Trenerių spaudimas teisėjams per rungtynes dažnai veikia. Aišku, šioje situacijoje aš esu nukentėjęs, bet jie gerai atlieka savo darbą duodami spaudimą. Žiauriausiai čia nukenčiu turbūt jau nebe aš, bet lygos teisėjai. Man gaila žmonių po kiekvienų rungtynių. Ypač kai dabar lyga leido juos kritikuoti, dabar kas antras rungtynes būna blogas teisėjavimas, nors jie tikrai yra vieni geriausių teisėjų Europoje. Būna nukreipia dėmesį nuo svarbesnių dalykų, bet jeigu komanda būtų laimėjusi, tada ir teisėjai būtų geri.

– Ar mėgaujatės situacija, kai viskas sukasi aplink jus?

– Jeigu nebūtų tiek tų neigiamų atsiliepimų ir žinučių, gal ir patiktų, nes iš tikrųjų tada ir draugai atsimena, ir artimieji parašo „mes tave palaikome“, „geros rungtynės“. Bet gal geriau nebūtų tų situacijų, jau pavargau iš tikrųjų. Kai prieš „Rytą“ žaidėme pusfinalyje su „Lietkabeliu“, buvo gal visai šauniai ir laimėjome.

Visas podkasto įrašas:

Temos:

3:30: apie emocijas ir nešvarų žaidimą

7:53: apie palyginimą su Pauliumi Jankūnu

13:48: apie konfliktą Vilniuje

25:54: apie naują šukuoseną

29:15: apie išvykimą į užsienį

37:04: apie Jono Mačiulio triukus aikštėje

44:35: apie šeimą ir keliones po Europą

52:33: apie automobilį, kuriame telpa viskas

