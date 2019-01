Lyderių kova: „Neptūnas“ – „Žalgiris“ 34:40 (po II kėl.)

Nuotr.: BNS

Sekmadienio vakarą Klaipėdoje įvyks Kauno „Žalgirio“ (15-1) ir Klaipėdos „Neptūno“ (13-3) dvikova Lietuvos krepšinio lygoje.

Rungtynių eiga

2:0, 1 min.: Pirmuosius taškus pelno Weaveris.

4:0, 2 min.: Ketvirtasis Weaverio taškas.

6:0, 3 min.: Dar du Weaverio taškai.

6:2, 5 min.: Pirmieji „Žalgirio“ taškai – sužaidus 4 minutes. Juos pelno Woltersas.

„Neptūnas“ prametė 8 metimus iš 10, tačiau „Žalgiris“ tik dukart po jų atsikovojo kamuolį gynyboje. Klaipėdos klubas per pirmąsias 5 minutes kovą dėl kamuolių laimi 11-2, pagal puolime atkovotus kamuolius – 6-0.

6:4, 6 min.: Aikštėje pasirodęs Ulanovas pasižymi iš vidutinio nuotolio.

7:4, 7 min.: Weaveris pataiko vieną baudą. Visi septyni „Neptūno“ taškai – šio amerikiečio sąskaitoje.

10:8, 8 min.: Jokubaitis kabina kamuolį dėjimui Laurynui Biručiui. Olisevičius pataiko tritaškį. Milaknis pataiko įsiveržęs į baudos aikštelę.

14:12, 9 min.: Grigonis lygina rezultatą, o Galdikas grąžina persvarą „Neptūnui“.

16:12, 10 min.: Galdiko ketvirtasis taškas paeiliui ir Olisevičiaus du taškai.

„Neptūnas“: Kyle’as Weaveris 7, Osvaldas Olisevičius 5, Simas Galdikas 4.

„Žalgiris“: Artūras Milaknis, Laurynas Birutis, Thomasas Walkupas, Marius Grigonis, Barandonas Daviesas ir Edgaras Ulanovas po 2.

„Žalgirio“ varžovai LKL šį sezoną vidutiniškai atkovoja po 8,4 kamuolio puolime, o daugiausiai buvo pavykę sugriebti 12 kamuolių. Šįkart „Neptūnas“ per vieną kėlinį puolime nusiėmė 10 kamuolių.

12 taškų per kėlinį yra antras blogiausias „Žalgirio“ šio sezono rezultatas. Pirmoje dvikovoje tarp „Žalgirio“ ir „Neptūno“ kauniečiai buvo pelnę tik 8 taškus per ketvirtį ir tai yra žalgiriečių sezono antirekordas. 12 taškų per kėlinį „Žalgiris“ buvo įmetęs ir į „Lietkabelio“ krepšį.