„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas (V): nauji lyderiai ir žemiausias „Warriors“ taškas

Nuotr.: AP, USA Today Sports, Reuters – Scanpix Nuotr. AP, USA Today Sports, Reuters – Scanpix Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui persiritus į antrąją dalį, užtikrintu stabilumu gali pasigirti vos kelios komandos, o papildomo chaoso į ir taip ankštą Vakarų konferenciją įnešė žvėrišką formą demonstruojantis bei Hjustono „Rockets“ paskui save tempiantis Jamesas Hardenas. Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Tai subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose. 1. (+1) Denverio „Nuggets“ (26-11) Gerą formą išlaikantys „Nuggets“ pirmą kartą šį sezoną tapo reitingo lyderiais. Įspūdingai namuose rungtyniaujantis Denverio klubas savų žiūrovų akivaizdoje pasiekė dešimties pergalių paeiliui seriją ir toliau pirmauja Vakarų konferencijoje. 2. (-1) Toronto „Raptors“ (30-12) Skirtingai nei „Nuggets“, „Raptors“ žaidimas banguoja jau kuris laikas. Ekipa patyrė triuškinančią nesėkmę Filadelfijoje, taip pat apmaudžiai 87:116 nusileido Orlande prieš vietos „Magic“ klubą, o ir pergalės prieš Majamio „Heat“ (106:104) bei Čikagos „Bulls“ (95:89) nebuvo įtikinančios. Vis dėlto verta pažymėti, jog „Raptors“ netrumpą laiko atkarpą verčiasi be savo lyderių. Jonas Valančiūnas nerungtyniauja jau tris savaites, Kyle‘as Lowry į aikštelę grįžo tik šiąnakt, todėl buvo nuspręsta suteikti poilsio Kawhi Leonardui. Vis tik ir be jo „Raptors“ užtikrintai susitvarkė su Indianos „Pacers“. 3. (-) Milvokio „Bucks“ (27-11) „Bucks“ jau ne pirmą savaitę atkakliai vejasi „Raptors“, tačiau paskutinio žingsnelio Milvokio ekipai vis dar pritrūksta. Galingą formą demonstruojantys „Bucks“ laimėjo 8 susitikimus per pastarąsias 10 rungtynių, o viena iš nesėkmių buvo patirta būtent prieš „Raptors“. 4. (+2) Indianos „Pacers“ (26-13) Dar vienas „Pacers“ palypėjimas aukštyn. Įspūdingą gruodžio mėnesį sužaidę „Pacers“ pirmąsias penkerias mėnesio rungtynes žaidė be lyderio Victoro Oladipo, tačiau per šią atkarpą patyrė vos vieną nesėkmę. Apskritai, „Pacers“ pasiekė 12 pergalių iš 15 galimų ir taip užfiksavo geriausią komandos rodiklį nuo 2018-ųjų kovo. Savotiška vyšnia ant torto tapo vyriausiojo trenerio Nate‘o McMillano apdovanojimas – strategas buvo pripažintas geriausiu gruodžio mėnesio Rytų konferencijos treneriu. 5. (-) Oklahomos „Thunder“ (25-13) Kalėdiniu laikotarpiu dvejas nesėkmes patyrę „Thunder“ netruko išlipti iš duobelės ir po švenčių pasiekė 4 pergales iš 6 galimų. Bene vienintelis deguto šaukštas medaus statinėje – šios nakties pralaimėjimas nukraujavusiai Vašingtono „Wizards“ ekipai. Šeštą geriausią gynybą demonstruojantis Oklahomos klubas vidutiniškai praleidžia po 105,8 taško per rungtynes bei yra įsitaisęs pirmajame Vakarų konferencijos trejete. 6. (-2) „Golden State Warriors“ (26-14) Nuotr. AP – Scanpix Kaip ir „Raptors“ atveju, „Warriors“ galėtų gauti aukštesnę poziciją avansu, tačiau realybė tokia, jog aukščiau esančios komandos paprasčiausiai demonstruoja geresnę formą. Kuomet atrodė, kad į NBA čempionų kiemą sugrįžta pergalės, Steve‘o Kerro auklėtiniai buvo sutriuškinti Los Andželo „Lakers“ ir nuo Kalėdų pasiekė viso labo dvi pergales iš 5 galimų. 7. (+5) Hjustono „Rockets“ (22-16) MVP formą susigrąžinęs Jamesas Hardenas kartu su savimi sugrąžino ir visą „Rockets“ komandą. Po trijų pralaimėjimų serijos Teksaso ekipa pasiekė 11 pergalių per pastarąsias 13 rungtynių, o žvėrišką formą demonstruojantis Hardenas šioje atkarpoje rinko po 39,9 taško per susitikimą. 8. (-1) Filadelfijos „76ers“ (26-14) „76ers“ žaidime didelio formos nuosmukio nėra, tačiau panašu, kad didžiausios problemos yra komandos viduje. Atvykus Jimmy Butleriui, Filadelfijos ekipos žvaigždės vargsta prisitaikydamos viena prie kitos. Joelis Embiidas ne kartą viešai buvo nepatenkintas tuo, kaip yra išnaudojamas, o pretenzijas visai neseniai pareiškė ir Butleris. Nuo to, kaip Brettas Brownas išspręs šias problemas, priklausys likęs jo komandos sezonas. 9. (-) Los Andželo „Clippers“ (23-16) Pastarąjį „Clippers“ laikotarpį galima įvertinti vidutiniškai. Los Andželo ekipa susirinko pergales, kur ir turėjo, kuomet įveikė „Lakers“, Sakramento „Kings“ ir Finikso „Suns“. Vis tik pasipriešinti „Warriors“, San Antonijaus „Spurs“ ir „76ers“ komandoms Doco Riverso auklėtiniai nesugebėjo. Kaip bebūtų, „Clippers“ išlaiko ketvirtąją poziciją Vakaruose, o žinant konferencijos stiprumą, tai – solidus rezultatas. 10. (-) Bostono „Celtics“ (23-15) „Celtics“ vis dar trūksta stabilumo. 8 pergalių seriją pakeitė trys pralaimėjimai iš eilės, o po šios atkarpos į Bostoną ir vėl atėjo geresni laikai – iš paskutinių 7 susitikimų laimėta buvo penkiuose. Tą patį galima pasakyti ir apie vienu iš lyderių turėjusį būti Gordoną Haywardą. Susitikime su „Spurs“ jis prametė visus 6 metimus ir nepelnė nė taško, tačiau jau kitame mače su Minesotos „Timberwolves“ supurtė 35 taškus ir sužaidė geriausias sezono rungtynes. 11. (+3) San Antonijaus „Spurs“ (23-17) Jau praėjusiame reitinge minėjau, kad „Spurs“ demonstruoja puikią formą, kurią Teksaso klubas išlaikė iki dabar. Iš paskutinių 7 rungtynių Greggo Popovichiaus auklėtiniai pasiekė 6 pergales, o per šią atkarpą buvo nugalėtos ir tokios pajėgios komandos kaip „Raptors“ bei „Nuggets“. 12. (-1) Portlando „Trail Blazers“ (23-17) „Blazers“ stovykloje didelių svyravimų nebuvo. Komanda iš dvejų sužaistų rungtynių su „Warriors“ kartą išsivežė pergalę, 129:95 sutriuškino „76ers“ bei paskutiniame mače 109:111 nusileido geriau atrodančiai „Thunder“. Ekipa balansuoja ties Vakarų konferencijos aštuntuku, tačiau devintoje vietoje esančią Jutos „Jazz“ lenkia trimis pergalėmis. 13. (+2) Majamio „Heat“ (19-19) Nuotr. AFP – Scanpix Jau nuo gruodžio vidurio solidžiai atrodantys „Heat“ toliau išlaiko neblogą ritmą ir įsitvirtino Rytų konferencijos aštuntuke. Po Kalėdų Eriko Spoelstros auklėtiniai pasiekė 3 pergales iš 6 galimų, tačiau pralaimėjimai buvo patirti prieš „Raptors“ ir panašų pergalių bei pralaimėjimų balansą turinčią „Timberwolves“ ekipą, o garbės nepridėjo tik pastaroji nesėkmė rungtynėse su Atlantos „Hawks“. Pagrindinis „Heat“ pergalių raktas – gynyba. Kuomet Floridos ekipa į savo krepšį praleisdavo mažiau nei 100 taškų, ji pasiekė 13 laimėjimų iš 14 galimų. 14. (-6) Los Andželo „Lakers“ (21-19) LeBrono Jameso nebuvimą „Lakers“ pajuto akimirksniu. Jau šešerias rungtynes be savo lyderio sužaidęs Kalifornijos klubas patyrė penkias nesėkmes, įskaitant ir pralaimėjimą vienam iš lygos autsaiderių Niujorko „Knicks“. Tokie rezultatai atsiliepė ir turnyrinės lentelės pozicijai. Dar Kūčių išvakarėse „Lakers“ Vakarų konferencijoje rikiavosi ketvirti, tačiau dabar Luke‘o Waltono auklėtiniai nusirito iki aštuntosios vietos. 15. (+3) Jutos „Jazz“ (20-20) Vis aiškesnius pabudimo signalus duodantys „Jazz“ krepšininkai pasiekė 4 pergales iš pastarųjų 6 rungtynių. Pridėjus kitų komandų prastus rezultatus, Jutos klubas kyla tiek reitinge, tiek Vakarų konferencijoje, kurioje rikiuojasi jau devintojoje pozicijoje. 16. (+5) Bruklino „Nets“ (20-21) Kaip ir „Jazz“, „Nets“ po Kalėdų laimėjo 4 susitikimus iš 6 galimų, o šiuo metu gali pasigirti ir trijų laimėjimų paeiliui serija. Pastarųjų „Nets“ pergalių receptas gana paprastas – žaisdama su silpnesnėmis komandomis, Bruklino ekipa skina pergales ir tokiu būdu sėkmingai įsitvirtino pirmajame Rytų konferencijos aštuntuke. 17. (-4) Sakramento „Kings“ (19-20) Nuotr. AP – Scanpix „Kings“ pastaruoju metu negali džiaugtis palankiu tvarkaraščiu ir iš pastarųjų 6 rungtynių pergale džiaugėsi vos kartą bei šiuo metu turi keturių pralaimėjimų iš eilės seriją. Sakramento ekipa nusileido „Lakers“, „Blazers“, „Nuggets“ ir „Warriors“ klubams – pergalė bent prieš tris išvardintas ekipas būtų savotiškas siurprizas. Tragedijos daryti reikalo nėra, tačiau kaip bebūtų, Davido Joergerio auklėtiniai iškrito iš pirmojo Vakarų konferencijos aštuoneto. 18. (-2) Šarlotės „Hornets“ (19-20) Didžiąją sezono dalį tokį patį pergalių ir pralaimėjimų balansą išlaikydavę „Hornets“ šiek tiek stabtelėjo ir po Kalėdų patyrė 4 nesėkmes per paskutines 7 rungtynes. Bene didžiausia nesėkmių priežastis buvo itin skylėta gynyba – per šią atkarpą „Hornets“ vidutiniškai praleisdavo net po 127,3 taško per susitikimą. 19. (+3) Minesotos „Timberwolves“ (19-21) „Timberwolves“ pastaruoju metu yra itin banguojanti komanda. Dar prieš Kūčias Minesotos ekipa 114:112 palaužė „Thunder“, o po to 119:94 nušlavė „Bulls“, bet iš karto po to patyrė garbės nedarantį pralaimėjimą mače su Atlantos „Hawks“. Vis tik pastarosiose rungtynėse pokyčių sudrebinti „Timberwolves“ 108:86 sutriuškino „Lakers“ ir pasiekė antrąją pergalę paeiliui. 20. (-) Dalaso „Mavericks“ (18-21) 6 pralaimėjimų paeiliui duobę išgyvenę „Mavericks“ po truputį taiso situaciją ir pastaruoju metu laimi bent jau kas antras rungtynes. Vis tik atkrintamųjų traukinys po truputį pradeda tolti ir, norėdami grįžti į pirmąjį aštuntuką, Dalaso krepšininkai savo žaidimą turėtų pagerinti kaip įmanoma greičiau. Kaip ir įprasta, Luka Dončičius išlaiko aukštą žaidimo kokybę ir, panašu, jog „Mavericks“ šviesuliu jis išliks iki pat sezono pabaigos. 21. (-4) Memfio „Grizzlies“ (18-21) Penkis pralaimėjimus iš eilės patyrę „Grizzlies“ trumpam atsitiesė ir nugalėjo „Lakers“ bei „Cavaliers“ ekipas. Vis tik Memfio klubas vėl krito į duobę bei vėl yra penkių nesėkmių paeiliui liūne. „Grizzlies“ lieka sau ištikimi ir demonstruoja puikią gynybą, tačiau komandai verkiant reikia gerinti puolimą. Realu, jog „Grizzlies“ bandys pasistiprinti prieš pasibaigiant mainų laikotarpiui. 22. (-3) Detroito „Pistons“ (17-20) Sezono pradžioje neblogai atrodę „Pistons“ toliau buksuoja. Po 106:95 pergalės prieš Vašingtono „Wizards“, Detroito ekipa suklupo 4 kartus iš 5 galimų bei iškrito iš pirmojo Rytų konferencijos aštuntuko. Artėjantis tvarkaraštis taip pat nebus saldus. Dwane‘o Casey auklėtiniai namuose priims „Spurs“, o po to turės ketverių išvykos rungtynių maratoną, kuriame susitiks su „Lakers“, „Kings“, „Clippers“ ir „Jazz“. 23. (-) Naujojo Orleano „Pelicans“ (18-22) Panašiai, kaip ir „Mavericks“, „Pelicans“ turėjo 5 pralaimėjimų seriją, po kurios pradėjo skinti pergales kas antrą susitikimą. Anthony Daviso vedamas klubas sugebėjo pasivyti „Timberwolves“, „Mavericks“ ir „Grizzlies“, tačiau patekimo į atkrintamąsias šansai vis dar atrodo miglotai. 24. (-) Orlando „Magic“ (17-22) Žvelgiant į pokalėdinę „Magic“ formą, klubo standartais ji nėra tragiška. Nusileista buvo stipresnėms komandoms, kaip „Timberwolves“ ar „Hornets“, tačiau taip pat buvo pasiekta ir solidi pergalė prieš „Raptors“ bei mestas rimtas iššūkis „Clippers“. Vienintelis kabliukas būtų 120:122 patirtas pralaimėjimas rungtynėse su „Suns“. 25. (-) Vašingtono „Wizards“ (16-24) Paaiškėjus, jog komandos lyderis Johnas Wallas dėl pėdos operacijos bus priverstas baigti sezoną, tuo pačiu tapo aišku, jog baigėsi ir „Wizards“ šansai sukurti stebuklą bei patekti į aktrintamąsias. Praėjo per mažai laiko, jog būtų galima daryti išvadas, tačiau tikėtina, kad „Wizards“ per likusią sezono dalį nepersistengs ir bandys didinti savo šansus kovoje dėl aukštesnio šaukimo šių metų naujokų biržoje. 26. (+1) Atlantos „Hawks“ (12-27) Trijų pergalių seriją vienu metu turėję „Hawks“ ją pratęsė iki 5 laimėjimų per 6 rungtynes. Vis tik „Hawks“ ekipai sparnai greitai buvo apkarpyti ir visai neseniai ekipa išgyveno keturių nesėkmių iš eilės etapą, kurį nutraukė praėjusią naktį, kuomet 106:82 sutriuškino „Heat“. 27. (+2) Niujorko „Knicks“ (10-29) Nuotr. AP – Scanpix Kalbant apie „Knicks“, įžvelgti kažką teigiamo – sunku. Pagaliau buvo nutrauktas pergalių badas, kuomet Niujorko ekipa 119:112 pranoko be LeBrono likusius „Lakers“, tačiau JAV krepšinio Mekos šeimininkai tebėra lentelės apačioje, o ir naujoko, Kevino Knoxo, žaidimas kol kas tikrai nestebina. „Knicks“ aukštyn kyla tik dėl geresnio pergalių-pralaimėjimų balanso nei žemiau esančios komandos. 28. (-) Čikagos „Bulls“ (10-30) Visą sezoną pergalėmis nelepinantys „Bulls“ pastaruoju metu savo sirgalių nedžiugina ir rezultatyvumu. Keturių pralaimėjimų seriją turintis Čikagos klubas per pastarąsias 10 rungtynių 100 taškų ribos nepasiekė penkis kartus. 29. (-3) Finikso „Suns“ (9-32) Prieš Kalėdas aistruolius 4 pergalių paeiliui serija apdovanoję „Suns“ krepšininkai grįžo į sau įprastą ritmą ir pergalės skonio nėra pajutę jau 5 susitikimus iš eilės. 30. (-) Klivlando „Cavaliers“ (8-32) Prabėgus dviem savaitėms nuo paskutiniojo reitingo, „Cavaliers“ nė karto nelaimėjo ir, suklupusi visus 6 kartus, išlieka prasčiausia NBA komanda.

