Bedantis „Žalgiris“ sutryptas namie

Mantas

GB21, kaip bebutu gaila turiu tau pritarti. Is legionieriu tik ant davies nera pykta. Pradzia nepasiseke, neikrito metimai, taciau poto ir pataikyt pradejo, tik sustabde baudos (ypac paskutines 2 labai abejotinos). Bet walters nerode jokio prasiverzimo, woltonas pasimetes laksto, white gynesi gal ir puse velnio, bet puolime tikrai nezybejo, walkup visai nesimate aikstej. Jankunas nei uzpuola (nepataiko savo metimu), nei gynyboj speja, Ule pradzioj dar panasu buvo kad imasi iniciativos ir bando bent kazka, bet poto visai isnyko. Milakniui vopse nekrito. Bent pora metimu tiesigo tobulu ismete, bet nekrito. Na bet snaiperiui tai tiek to - sakykim ne jo diena. Birutis nei jegos pasistumdyt, nei greicio. Kai jis aikstej gynesi 4v5 nes niekur nespeja. Vienintele paguoda kad Grigonis gana gerai atrodo, bet kai tik vienas zaidzia (na dar davies veliau) nieko nepadarys... Gaila, nes realiai tai su dabartine sudetim tikrai atrodo top 8 komanda, bet reikia kad stengtusi, o ne suda maltu. Na o fanai... Be zodziu... Pralaimim 20 tasku, o palaikymas gale super.. Taip buvo uztildyti didelia varzybu dali, bet gale vistiek parode kad palaiko komanda, net pralaimint varzybas. Tikiuosi zaidejai pamate tai, ir kad jiem tai ka nors reiskia.