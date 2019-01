„BasketNews.lt“ podkastas: apie „Žalgirio“ sistemą, Jasikevičiaus emocijas ir Biručio galimybes žaisti NBA

Apie D.Thompson // nesutinku, kad Thompson'as priimė Žalgirio pasiūlymą dėl vienintelės priežasties grįžti į Eurolygą. Jei jis kalbėjo su buvusiais Žalgirio žaidėjais, tai turėjo žinoti, kad jo statistika bus kokie max 7 pts / 4 reb. O tai šuolio vėl aukštyn nelabai suteiks. Matyt dar Žalgiris pasiūlė ir didesnę algą.



Apie L.Birutį // pritariu Karoliui. Biručio didžiausia problema yra koordinacijos stygius. Vien matosi, kad jis bėga susilenkęs. O Valančiūną tokio amžiaus LKLe visi lygino su gynėjais dėl jo staigumo ir greičio.



Apie Šarą ir Žalgirį // gal Europoj tironu vadina nebe Ataman'ą, o jau Šarą? Žalgiris turi jau 13 rotacijos krepšininkų ir dar Jokubaitį su dalinai Venckum kuriems reikia skirti laiko. Gal tokie žaidėjai kurie žaidžia 10-15 min nepripranta prie savo tokios rolės, nežino žais kėlinyje 8 minutes ar nežais du kėlinius ir nesužaidžia? Pritariu Tomui, kad Žalgiris gal per ilgai nusistovėjo su ta pačia sistema ir dėl Westermann svarbos. Gal jis jau atsigavęs buvo, buvo tas pats Leo kaip prieš 2 metus ir dėl to ištraukėm tuos kelis mačus be Wolterso?



Apie Rytą // beveik pusę metų spraga įžaidėjo ir aukšto žmogaus pozicijose yra komplektacijos klaidos. Kairys ir Echodas vieninteliai tikri aukštaūgiai kurie yra beveik vienodi. Nėra tikro PF. Taip pat komplektacijos klaidos. Pridėkim Kramerio traumą ir štai Rytas nesužaidė pirmos sezono pusės taip kaip turėjo. Jei Adomaitis geras treneris, spės įtraukti Kramerį, Parachouskį ir Rytas žais ant sparnų ko ir palinkėsiu.



Apie Sirvydį // Džiugu, kad turi charakterį, kad liko Ryte o neišlėkė į USA ar kokią ES, DE. Džiugu, kad dėjo didelį žingsnį į priekį patekęs į Rytą.



Šiaip dėkui už podkastą. Patiko.