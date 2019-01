Povilas Butkevičius apie duobėje esantį „Žalgirį“: „Dabar yra krizė“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Pernai Eurolygos finaliniame ketverte kovojęs Kauno „Žalgiris“ šį sezoną kol kas nedemonstruoja panašaus lygio krepšinio. Dvigubą Eurolygos savaitę antradienį žalgiriečiai pradėjo triuškinamu ir didžiausiu šį sezoną pralaimėjimu Stambulo „Anadolu Efes“ ekipai. Savaitę kauniečiai užbaigs mūšiu ketvirtadienį su Eurolygos vicečempionais Stambulo „Fenerbahče“.

Krepšinio ekspertai sako, kad didelių šansų laimėti žalgiriečiai neturi ir Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai išgyvena krizę.

Įtemptas tvarkaraštis išvargino žalgiriečius?

Įskaitant Eurolygą ir LKL, rungtynės su Željko Obradovičiaus kariauna „Žalgiriui“ jau bus 4-osios per 7 dienas. Buvęs krepšininkas, o dabar krepšinio agentas Povilas Butkevičius abejoja, kad Kauno krepšininkams užteks laiko atsigauti po mačo su „Anadolu Efes“.

Pasak jo, žalgiriečiai jau demonstravo pervargimą pastarosiose dvejose rungtynėse, todėl vaizdas mače su „Fenerbahče“ turėtų būti panašus.

Buvęs žalgirietis mano, kad Jasikevičius mačą su šiuo metu Eurolygoje lyderiaujančia Stambulo ekipa paskirs bandymams.

„Galvoju, kad matysime daug eksperimentų. Turbūt bus bandoma kuo geriau integruoti naująjį vidurio puolėją Deoną Thompsoną. „Žalgiris“ ir jo treneriai supranta, kad tokioje situacijoje pasipriešinti išvykoje nelabai yra galimybių. Tačiau tai nereiškia, kad Kauno ekipa laidos rungtynes. Jeigu atsimenate, pernai išvykoje mače su „Fenerbahče“ į startinį penketą buvo išleistas jaunasis Martynas Arlauskas. Tiesa, tada žalgiriečiai užsikabino ir net laimėjo rungtynes. Manau, kad ir dabar kauniečiai nebijos eksperimentuoti, duos jaunimui pasireikšti, o jei kabinsis į rungtynes, tai darys su pagrindiniais žaidėjais“, – samprotauja Butkevičius.

„Betsafe“ lažybų ekspertai prognozuoja, kad „Žalgiris“ šansai laimėti siekia vos 23 proc., o pasak Butkevičiaus, optimizmo neprideda ir tai, kad Stambulo krepšininkai šią savaitę jau nusileido Maskvos „Chimki“ ekipai: „Tai tik blogina situaciją. „Fenerbahče“ labai retai pralošia dvejas rungtynes iš eilės. Jeigu buvo galima tikėtis, kad jie laimės prieš Rusijos ekipą ir šiek tiek atsipalaiduos prieš pavargusį „Žalgirį, dabar to nebus.“

Rizika prieš „Fenerbahče“ nepasiteisina

Paskutinį kartą Obradovičiaus auklėtiniai du kartus iš eilės pralaimėjo 2017 metų gruodžio 28 dieną. P. Butkevičius sako, kad dažna komanda prieš „Fenerbahce“ stengiasi naudoti panašią taktiką, tačiau tai dažniausiai nepasiteisina. Stambulo krepšininkai šį sezoną Eurolygoje pralaimėjo vos du kartus.

„Priešininkai bando neutralizuoti Jano Vesely ir Kosto Slouko žaidimą du prieš du ir turi rizikuoti. Dėl to atsiveria kraštai, o „Fenerbahce“ turi tokius metikus kaip Luigi Datome. Bandant uždaryti jų žaidimą du prieš du, atidaromos kitos erdvės, o Stambulo komanda – supertalentinga“, – sako Butkevičius.

Tarp dešimties taikliausių tritaškininkų Eurolygoje galima rasti ir du Stambulo komandos atstovus – pirmoje vietoje Marko Guduričius, dešimtoje – Sloukas.

Pagrindinė bėda – traumos

Statistiškai „Fenerbahče“ lenkia „Žalgirį“ beveik visose pagrindinėse kategorijose. Stambulo krepšininkai rezultatyviau puola, taikliau pataiko, geriau ginasi ir skirsto kamuolius. Be to, Kauno krepšininkai labiausiai iš visų Eurolygos komandų nebrangina kamuolio. Žalgiriečiai turnyre pirmauja pagal klaidas – vidutiniškai po 13,6 per mačą. Visgi P. Butkevičius sako, kad ne tai yra didžiausia į duobę puolusio „Žalgirio“ problema.

„Pagrindinė problema yra traumos. Leo Westermannas ir Antanas Kavaliauskas iškrito ilgam. Paulius Jankūnas dar nedemonstruoja geros formos, taip pat ir Nate'as Woltersas. Rotacija sumažėjusi, o tvarkaraštis toks, kad reikia žaisti beveik kas antrą dieną. Bandoma integruoti jaunus žaidėjus, Lauryną Birutį, Luką Ulecką. Tačiau jie nėra pasiruošę Eurolygoje žaisti daugiau nei dvi minutes. Todėl dabar yra krizė“, – teigia Butkevičius.

Buvęs krepšininkas tiki, kad „Žalgiris“ gali pakilti iš duobės ir taikytis tarp aštuonių stipriausių Eurolygos komandų. Tam esą reikia tikėtis, kad daugiau niekas nepatirs traumos, taip pat, kad traumas anksčiau patyrę žaidėjai nebejaus jų padarinių. Pasak Butkevičiaus, reikėtų laukti ir tinkamos Thompsono integracijos bei sėkmingesnio Derrickas Waltono žaidimo.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje krepšinio pasaulio žmonės ėmė kelti klausimus, ar „Žalgiriui“ dar verta varžytis Lietuvos krepšinio lygoje. Mat Eurolyga vis labiau žengia link uždaros lygos modelio, panašaus į NBA. Butkevičius mano, kad laikas, kai Lietuvos čempionate nebeliks daugkartinių čempionų iš Kauno – ateina.

„Neišvengiamai tai turės įvykti. Tik sunku pasakyti kelerių metų laikotarpyje. Eurolyga galbūt nedeklaruoja tiesiogiai, tačiau neabejoju, kad jų ilgalaikė vizija yra turėti uždarą lygą kaip NBA. Jie didina komandų skaičių, nuo kitų metų atsiras papildomos ketverios rungtynės. Fiziškai pasiruošti neįmanoma, o turėti dvi komandas, vieną LKL, o kitą Eurolygoje – nematau tikslo“, – svarsto Butkevičius.

Eurolygoje „Žalgiris“ debiutavo dar 1998-aisiais metais. Debiutantai tuomet triumfavo visame turnyre, o žygį į finalo ketvertą pakartojo pernai, po beveik dviejų dešimtmečių. Šiuo metu žalgiriečiai su 7 pergalėmis ir 10 pralaimėjimų Eurolygoje rikiuojasi 11 pozicijoje.