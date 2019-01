„Žalgiris“ išprakaitavo pergalę Panevėžyje

LKL

Smagu ziuret kaip LKL lygis kyla ir daugiau komandu gerai zaidzia. Tik bado akis tas teiseju akivaizdus palankumas ir nelygus taisykliu traktavimas i zalgirio puse. Jau keli metai. Baisiausia kad LT top komandos tokios tragiskos formos ir kad vieninteliai zalgirio fanai yra tokie asmeniski. As palaikau Ryta kai zaidzia Zal vs Rytas, bet tiek Eurolygoj, tiek Eurocup, tiek Fiba sergu uz Lietuvius. Kada baigsis sitos sirgaliu nesamones ir asmeniskumai, beyond me.



Zalgirio zaidimas krito po Wolterso traumos, ir jis si sezona vargu ar atsigaus psichologiskai, Westermann’o labai truksta zalgiriui del metimu. Rytui truksta normalaus trenerio.



Maladec Lietkabelis uz kova ir pastangas. Peace everyone