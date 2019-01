RKL – rimtas „Atleto“ pareiškimas ir netikėta LKSK pergalė

Nuotr.: P.Sapnovo Nuotr. P.Sapnovo Kuo už lango šalčiau, tuo Regionų krepšinio lygoje (RKL) įdomiau. Tam įrodymų toli ieškoti nereikia, nes užtenka pažiūrėti į pastarųjų dviejų savaičių rezultatus. Per tris praėjusio savaitgalio dienas krito lyderiai, pergales šventė autsaideriai, o naudingiausi lygos žaidėjai surengė unikalius asmeninius pasirodymus. Tad apie viską iš eilės. Savaitės rungtynės. Nežinia apie ką galvojo Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) žaidžiantys „Žalgirio“ dubleriai, kuomet atleido puikius rezultatus demonstravusį strategą Tomą Keršį, bet susidariusia padėti puikiai pasinaudojo RKL žaidžiantis „Atleto“ (14-5) klubas. Iki tol geriausiu atveju vidutinius rezultatus demonstravęs kolektyvas pasipildė keliais jaunais žaidėjais, atrado savo žaidimo braižą ir pradėjusi skinti vieną pergalę po kitos įsitvirtino tarp keturių stipriausių lygos komandų. Tačiau vieta stipriausiųjų ketverte nėra tai, ko šiame sezone siekia „Atleto“ klubas, o kad ambicijos yra rimtos buvo galima suprasti šeštadienio vakarą kuomet kauniečiai svečiuose rezultatu 81:78 įrodė savo pranašumą prieš turnyro rikiuotės viršuje esančią „Raseinių“ (16-3) komandą bei šventė jau penktąją pergalę iš eilės. Svečiai fantastiškai pradėjo rungtynes ir jau pirmajame kėlinuke pasiuntė varžovus į nokdauną (30:19), o antrojo ketvirčio pradžioje mėgavosi 16 taškų persvara (38:22). Tačiau šaltą dušą patyrę aikštės šeimininkai nė nesirengė kelti baltos vėliavos. Anaiptol, sutvarkę savo veiksmus gynyboje ėmė pamažu artėti prie varžovų, o lemiamo kėlinuko viduryje po Beno Ilevičiaus tritaškio pagaliau išlygino rezultatą (69:69). Dvikovos svarstyklėms išsilyginus aikštėje prasidėjo tikras nervų karas, vis tik pergalę šeštadienio vakarą šventė šaltakraujiškiau ir tiksliau rungtynių pabaigą sužaidę „Atleto“ krepšininkai. Įdomu tai, kad šiuo metu būtent „Atleto“ komandai priklauso ilgiausia A diviziono pergalių serija. Smenga. Sulig kiekvienomis rungtynėmis vis gilyn smenga Vytauto Didžiojo universiteto (4-15) ekipa, šeštadienį pralaimėjo šeštą kartą paeiliui ir šiuo metu yra raudonojoje zonoje nuo artimiausių konkurentų atsilikdama jau dviem taškais. Studentai gali pasiguosti nebent tuo, jog praėjusį savaitgalį žaidė su turnyro viršuje esančiomis ekipomis ir abu kartus varžovų pranašumą pripažino tik po atkaklios kovos. Penktadienį VDU svečiuose vos 5 taškų skirtumu 82:87 nusileido trečiojo pozicijoje esančiai Plungės „Olimpo“ (15-4) ekipai, o šeštadienį 73:82 pripažino šeštoje vietoje žygiuojančių „Kretingos“ (12-7) atstovų pranašumą. Tai dar nereiškia, jog studentų padėtis yra beviltiška, tačiau jeigu VDU kolektyvas nori kitame sezone žaisti A divizione išvadas reikėtų pradėti daryti jau dabar. Atsigauna. Visiškai kitokiomis nuotaikomis gyvena „Kelmės“ (7-12) sirgaliai, nes jų mylima ekipa savaitgalį šventė dvi pergales iš tiek pat galimų ir pakilo į tryliktąją turnyro rikiuotės vietą. Penktadienio vakarą kelmiškiai savo aikštėje 78:74 palaužė „Kretingos“ vyrus, tuo tarpu šeštadienį taip pat savo arenoje 88:65 nepasigailėjo Marijampolės „Sūduvos-Mantingos-2“ (7-12) garbę ginančių krepšininkų. Praėjusio sezono B diviziono čempionai pirmąją reguliariojo sezono dalį atrodė blankiai, o pirmąjį ratą baigė iškovoję vos keturias pergales per penkiolika rungtynių ir turėdami tiek pat taškų, kaip raudonojoje zonoje esančios ekipos. Vis tik, prieš pat Naujuosius sulaukę pastiprinimo priekinėje linijoje kelmiškiai atsigavo ir antrąjį ratą pradėjo iškovodami tris pergales per ketverias rungtynes ir įveikdami dvi turnyro rikiuotės viršutinėje dalyje esančias komandas. Įvertinus faktą, jog didžiąją dalį antrojo rato rungtynių „Kelmės“ ekipa žais savo aikštėje galima prognozuoti, jog per likusią reguliariojo sezono dalį bus iškovota dar ne viena pergalė, o šios komandos sirgaliai gali drąsiai tikėtis ne tik vietos atkrintamosiose, bet ir garbingo klubo pasirodymo svarbiausiose sezono kovose. Staigmena 1. Praėjusį savaitgalį dvi pergales iš tiek pat galimų šventė B diviziono B grupės dugne esanti „Kazlų Rūdos“ (2-14) ekipa, kuri vos per dvi dienas pavijo turnyro rikiuotės kaimynus Lietuvos kurčiųjų sporto klubo (3-14) krepšininkus. Vis tik, vos pajutę pavojų LKSK atstovai padarė išvadas. Nors penktadienio vakarą Gintaro Razučio auklėtiniai patyrė skaudžią nesėkmę akistatoje su „Užpalių“ (13-4) komanda (58:95), tačiau šeštadienio popietę atsigavo ir pateikė didžiausią savaitgalio staigmeną savo aikštėje įveikdami Rokiškio „Fenikso“ (10-6) ekipą – 76:69. Iškovoję trečiąjį tašką LKSK vyrai vėl atitrūko nuo artimiausių persekiotojų ir pagal iškovotas pergales (3) pavijo atkrintamųjų zonoje esančią „Ryto-2“ (3-13) komandą. Tad panašu, jog šioje grupėje laukia itin įdomi antroji sezono dalis. Staigmena 2. Ne ką mažesnę staigmeną šeštadienį sukūrė Mažeikių SM-„Dubgirio“ (7-7) ekipa, kuri šeštadienį savo aikštėje 72:61 palaužė Medo Kuprijanovo vedamus Kėdainių SC-„Balticum“ (9-5) atstovus. Nors Kėdainių ekipos lyderis atliko galingą dvigubą dublį (30 tšk. ir 23 atk.kam.) ir dvikovą baigė surinkęs 54 naudingumo balus, tačiau menkas komandos draugų indėlis bei itin prastas tritaškių pataikymas (3/25, 12%) neleido kėdainiškiams pakovoti dėl pergalės. Tuo tarpu septintąją pergalę iškovoję mažeikiškiai nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją ir jau alsuoja į nugaras stipriausiųjų ketverte esančioms ekipoms. (Ne)nuspėjama. Itin nenuspėjama antrajame rate pasidarė Kauno krepšinio akademijos „Snaiperis“ (4-12) komanda. Praėjusį savaitgalį kauniečiai pralaimėjo rikiuotės dugne esančiai „Kazlų Rūdos“ komandai, tačiau įveikė vienus turnyro lyderių „Kaišiadorių-Savingės“ krepšininkus. Nors šį savaitgalį kauniečiai vėl patyrė nesėkmę, tačiau tik po atkaklios kovos 82:85 buvo pralaimėta vienai iš favoričių laimėti B diviziono titulą Vilniaus „Steko-Rivilės“ (13-3) komandai. Tad iš lyderių liko išbandymas su Vilkaviškio „Perlo“ ekipa, tad jei kauniečiai išlaikys panašią formą bei kitose dvikovose nebarstys taškų „Snaiperio“ krepšininkai turėtų užkopti turnyro rikiuotėje net per kelias pozicijas aukštyn ir pavasarį kelti nerimą visoms atkrintamųjų varžybų dalyvėms. Klausimai. Daugiau klausimų nei atsakymų savo gerbėjams kol kas yra pateikusi Tauragės „Fortūnos-Agavos“ (7-12) ekipa, kuri šį savaitgalį patyrė dvi nesėkmes iš eilės ir pralaimėjo ketvirtą kartą per pastarąsias penkerias rungtynes. Pirmojo rato pabaigoje tauragiškius pasiekė puiki žinia, kad po sunkios traumos į rikiuotė grįžta stambiausias vasaros pirkinys Ignas Juškevičius. Vidurio puolėjo vedami „Fortūnos-Agavos“ krepšininkai puikiai baigė 2018-uosius metus, tik po atkaklios kovos 78:83 nusileisdami A diviziono lyderei „Raseinių“ komandai, o paskui rezultatu 94:58 sutriuškindami „Sūduvos-Mantingos-2“ ekipą. Vis tik, naujųjų metų startas išsklaidė visą euforiją – praėjusį savaitgalį pralaimėta Ukmergės „Olimpo“ komandai, o šį 66:77 nusileista Kauno r. „Omegos“ (16-3) kolektyvui ir savo aikštėje patirta triuškinama nesėkmę 67:85 akistatoje prieš Plungės „Olimpo“ (15-4) krepšininkus. Nors I.Juškevičius renka visai neprastą statistiką, tačiau panašu, jog reikės ne tik jo, bet ir visos komandos indėlio jei tauragiškiai nori pakovoti dėl vietos stipriausiųjų dvyliktuke, kuri garantuotų kelialapį į atkrintamąsias varžybas. Savaitgalio skaičiai. Per keturias savaitgalio dienas RKL buvo sužaistos 32 rungtynės, kurios pasibaigė vidutine (422/31) 13,6 taško persvara. Didžiausią pergalę šventė Kauno r. „Omegos“ ekipa net 43 taškų persvara rezultatu 95:52 įveikusi „Jonavos-2“ (0-19) komandą. Mažiausiu skirtumu savo pranašumą įrodė Marijampolės „Sūduvos-Mantingos-2“ atstovai penktadienio vakarą 78:76 įveikę „LCC tarptautinio universiteto“ (12-7) komandą ir ką tik minėta studentų ekipa šeštadienį 88:86 palaužusi Ukmergės „Olimpo“ (6-13) atstovus. Daugiausia taškų savaitgalį pelnė Prienų KKSC (11-5) komanda (105), mažiausiai (52) į varžovų krepšį įmetė „Jonavos-2“ ekipa. Savaitės MVP. Naudingiausio savaitės žaidėjo titulą jau trečią kartą šiame sezone pelno Kėdainių SC-„Balticum“ gynėjas Medas Kuprijanovas, kuris per dvejas savaitgalio rungtynes vidutiniškai pelnė 23,5 taško, atkovojo po 13 atšokusių kamuolių, atliko po 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo po 9 varžovų pražangas ir rinko po 39 naudingumo balus.

