Regimantas Miniotas Lietuvos studentų lygoje surinko 54 naudingumo balus

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionate įvyko pirmieji ketvirtfinalio mūšiai. Pergales iškovojo ir vieną koją į LSKL Didžiosios taurės pusfinalį žengė daugkartiniai lygos čempionai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkai, vicečempionai Klaipėdos universiteto (KU) studentai, bronziniai prizininkai Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovai ir praėjusį LSKL sezoną už finalinio ketverto borto likusi Kauno technologijos universiteto (KTU) komanda.

Regimantas Miniotas Komanda: Kėdainių Nevėžis

Pozicija: PF, C Amžius: 22 Ūgis: 208 cm Svoris: 100 kg Gimimo vieta: Kėdainiai, Lietuva

Visos šios ekipos šį sezoną reguliariajame čempionate kovėsi „Vakarų“ divizione.

VDU pergalė 33 taškų persvara

Didžiausia pergalę pirmuose LSKL ketvirtfinalių mūšiuose iškovojo „Vakarų“ diviziono reguliaraus čempionato nugalėtojai VDU krepšininkai. Arūno Juknevičiaus auklėtiniai svečiuose rezultatu 125:93 (23:24, 30:24, 30:23, 42:22) nukovė „Rytų“ divizione ketvirtoje vietoje likusią VDU-Žemės ūkio akademijos (VDU-ŽŪA) komandą.

VDU-ŽŪA, nors ir rungtyniavo be vyr. trenerio Roberto Ragausko (po operacijos atlieka reabilitaciją), du kėlinius dar priešinosi daugkartiniams Lietuvos ir Europos studentų čempionams – 48:53, tačiau antroje rungtynių pusėje VDU puolimo mašina tiesiog sutrypė kur kas mažiau patyrusius VDU-ŽŪA studentus.

VDU komandą į pergalę vedė Regimantas Miniotas, pelnęs 28 taškus (13/18 dvit., 2/3 baudos, 23 atk. kam., 12 rez. perd., 54 naud. balai).

Tačiau tai nėra šio sezono LSKL rekordas. Už jį daugiau kamuolių atkovojo (net 25) ir daugiau naudingumo balų (net 57) surinko VDU-Švietimo akademijos (VDU-ŠA) žaidėjas Gediminas Povilauskas. Tai įvyko 2018 metų gruodžio 17 dieną.

VDU gretose taip pat išsiskyrė po 20 taškų pelnę Marijus Užupis (10 atk. kam.) ir Ignas Fiodorovas (9 atk. kam.). Tomas Zdanavičius pridėjo 14 taškų, Erikas Mikužis – 12 tšk.

Iš VDU-ŽŪA komandai Ernestas Serkevičius pelnė 23 taškus (5/11 dvit., 3/15 trit., 4/4 baudos, 7 atk. kam., 9 rez. perd., 20 naud. balų), Lukas Žukauskas – 21 (8 atk. kam.), Aldas Gedeika – 17, Dominykas Peleckis – 10 tšk.

VDU komanda akivaizdžiai dominavo po krepšiais – kamuolį sugriebė net 71 kartą, kai tuo metu varžovai – 41 kartą. VDU kur kas dažniau dalijosi kamuolių – atliko 40 rezultatyvių perdavimų, o VDU-ŽŪA – 20 kartų.

„VDA-ŽŪA krepšininkai rungtynes pradėjo gerai atakuodami krepšį, o maniškiai buvo kiek atsipalaidavę. Teko prašyti minutės pertraukėlės ir priminti, kad ketvirtfinalio nugalėtojai paaiškėja ne iš vienų, o iš dvejų rungtynių. Norėjosi didesnės taškų persvaros, kad antrose rungtynėse namuose būtų lengviau. Antroje rungtynių pusėje viskas stojo į savas vėžes – įrodėme, kad esame aukštesnio meistriškumo komanda“, – po rungtynių kalbėjo VDU treneris Arūnas Juknevičius.

LSU išsigelbėjo dvikovos pabaigoje

„Vakarų“ diviziono antra komanda – Lietuvos sporto universitetas (LSU) – pirmose ketvirtfinalio rungtynėse Vilniuje turėjo kaip reikiant paprakaituoti su „Rytų“ diviziono trečia komanda – Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU). Edo Nickaus auklėtiniai beveik visas rungtynes buvo besivejančiųjų vaidmenyje ir dvikovą laimėjo tik pabaigoje 4 taškų persvara – 102:98 (20:35, 26:22, 28:26, 28:15).

VGTU rungtynes pradėjo puikiai – greitai susikrovė dviženklę persvarą – 14:4 ir nuolat pirmavo – 35:20, 38:20.

32 rungtynių minutę VGTU dar turėjo dviženklę persvarą – 86:76, tačiau neatlaikė LSU spaudimo ir spurto bei galiausiai vilniečiai dvikovą namuose pralaimėjo – 98:102.

LSU komandą į priekį tempė Martynas Varnas, pelnęs 26 taškus (6/8 dvit., 2/11 trit., 8/8 baudos, 9 atk. kam., 5 rez. perd., 26 naud. balai).

Po 19 taškų surinko Deividas Rasys (10 atk. kam.) ir Žygimantas Jocys, po 13 – Mindaugas Motuzas ir Justas Vazalis.

Iš VGTU komandos išsiskyrė Andrius Juknevičius, pelnęs 25 taškus (4/8 dvit., 4/13 trit., 5/6 baudos, 4 atk. kam., 3 rez. perd.). Mantas Vavilovas (8 rez. perd.) ir Ignas Bilinskas (12 atk. kam.) surinko po 23 taškus.

VGTU komanda rečiau klydo – 7 ir 10 klaidų, tačiau pralaimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 41:47.

„Nepavyko nuteikti vaikinų rimtai kovoti nuo pat dvikovos pradžios, užtat toks ir rezultatas. Kai kurie iš mūsų komandos vaikinų atvažiavo su tokia pozicija: „Ai, laimėsime“. Šiais laikais niekas pergalių nedalija, reikia jas iškovoti, – pabrėžė LSU treneris Edas Nickus. – Neslėpsiu, VGTU komanda išties nustebino – yra susižaidę ir išties gražiai kovojo. Nepaisant visko, mums pavyko pasiekti pagrindinį tikslą – iškovoti pergalę. Dvikovos pabaigoje teko išties paplušėti. Kita vertus, šios rungtynės nieko nepasako, kadangi mes žaidėme be Kristupo Žemaičio, Šarūno Beniušio ir kelių kitų svarbių žaidėjų. Viskas spręsis Kaune, tad ten ir pamatysime, kas yra vertesnis patekti į LSKL pusfinalį.“

Dėl iš rankų išslydusios pergalės šiek tiek susikrimtęs buvo VGTU treneris Gintaras Šerkšnas.

„Dvikovos pabaigoje pritrūkome jėgų, šalto proto, atsakingumo ir charakterio. Mūsų atsarginių žaidėjų suolelis – trumpesnis. Be to, dalis mūsų žaidėjų ne tik studijuoja, bet ir dirba. Dėl egzaminų sesijos nuo gruodžio mėnesio vidurio turėjome tik gal kokias keturias bendras treniruotes. Viskas susidėjo. Nepaisant to, nenuleidžiame rankų, bandysime kabintis, kiek pajėgsime. Stengsimės LSU komandai kibti į atlapus ir atsakomosiose ketvirtfinalio rungtynėse“, – pabrėžė Šerkšnas.

VU kibo į atlapus vicečempionams

LSKL vicečempionai Klaipėdos universiteto (KU) krepšininkai kaip reikiant turėjo paprakaituoti rungtynėse su „Rytu“ diviziono antra komanda – Vilniaus universitetu (VU). Pajūrio atstovai savo žiūrovų akivaizdoje pergalę iškovojo 5 taškų persvara – 69:64 (23:11, 15:22, 14:16, 17:15).

Mindaugo Stašio treniruojami uostamiesčio atstovai, rungtyniavę be Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkų Lauryno Beliausko ir Arūno Mikalausko, antrajame kėlinyje pirmavo 18 taškų pranašumu – 29:11, tačiau vilniečiai sugebėjo ne tik panaikinti deficitą, bet ir persverti rezultatą – 45:41. Viskas sprendėsi dvikovos pabaigoje ir šįkart klaipėdiečiams padėjo namų sienos.

KU komandą į pergalę vedė Ignas Ramašauskas, pelnęs 16 taškų, Tadas Poška pridėjo 15 taškų, Dovydas Romančenko – 12, Herkus Kumpys – 11 tšk.

Iš VU komandos išsiskyrė po 20 taškų pelnę Dominykas Bučas (4/7 trit., 10 atk. kam.) ir Vytautas Saulis, Kipras Urbanavičius – 9 tšk.

„Šįkart žaidėme vos septyniese, tačiau tai nepasiteisinimas. Privalėjome namuose laimėti didesne taškų persvara. Juk tai kol kas pačios svarbiausios viso sezono rungtynės. Norėjau, kad jaunų žaidėjų akys degtų noru kovoti ir laimėti, tačiau aš to pasigedau. Jaunimas turi stengtis kur kas labiau, turi įrodinėti savo vertę, o nelaukti ko kažkas kitas už juos atliks visą darbą. Išties trūko nusiteikimo ir kovingumo. Nesu patenkintas. Dvikovos pradžia buvo lyg ir gera – gražiai skirstėme vienas kitam kamuolius, tačiau vėliu prasidėjo savivaliavimas ir išsiderino visas žaidimas“, – pastebėjo KU treneris Mindaugas Stašys.

Anot jo, itin nemaloniai nustebino tai, kad jo žaidėjai namuose tritaškius metė vos 17 procentų taiklumu (4 taiklūs metimai iš 23).

„Atrodė, kad varžovai labai kibiai nesigynė, metimai buvo išmesti iš gana patogių padėčių, tačiau nekrito į krepšį. Jei norime patekti į LSKL pusfinalį, kai kuriems žaidėjams reikia labai stipriai susimąstyti ir Vilniuje kautis visai su kitu požiūriu ir energija“, – akcentavo KU treneris.

VU strategas Rimantas Kaminskas po rungtynių Klaipėdoje liko patenkintas savo žaidėjų atliktu darbu.

„Juk žaidėme ne su bet kuo, o su praėjusio sezono LSKL vicečempionais. Aš manau, kad gerokai patampėme jiems nervus. Mes, neturėdami profesionalų, sugebame vicečempionams gerokai kibti į atlapus. Tai daug ką pasako. Mes nusiteikę labai kovingai, stengsimės namuose žaisti su dar didesne energija ir bandysime prasibrauti į pusfinalį. Kodėl gi ne? Namuose viskas yra įmanoma“, – pozityviai buvo nusiteikęs Kaminskas.

KTU namuose nukovė VK studentus

Paskutinieji į LSKL atkrintamųjų varžybų traukinį įšokę Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai namuose be didesnio vargo rezultatu 105:83 (28:21, 29:16, 24:15, 24:31) nugalėjo „Rytų“ diviziono reguliaraus čempionato nugalėtojus Vilniaus kolegijos (VK) studentus.

KTU vienu metu pirmavo net 36 taškų persvara – 90:54.

Kauniečius į pergalę vedė Julius Kigas, pelnęs 17 taškų, Adomas Sidarevičius pridėjo 15, Matas Ragauskas – 14, Rokas Norkus – 13 tšk.

VK komandą bandė gelbėti Edvinas Lebeckas, pelnęs 27 taškus (9 atk. kam.). Martynas Staniulis ir Karolis Bakanauskas surinko po 15 taškų.

KTU akivaizdžiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 64:37, tačiau dažniau klydo – 18 ir 12 klaidų.

„Buvome susikoncentravę šiai kovai. supratome rungtynių svarbą ir tai, kad namuose privalome laimėti, kitaip išvykoje bus labai sunku. Viskas vyko pagal planą, pirmavome 36 ar 38 taškų persvara, tačiau gaila, kad dvikovos pabaigoje atsipalaidavome ir pranašumas ištirpo iki 22 taškų. Šiuolaikiniame krepšinyje 22 taškai negarantuoja pergalės, tad teks paplušėti ir atsakomojoje ketvirtfinalio dvikovoje išvykoje“, – kalbėjo KTU treneris Artūras Sukovas.

Visai kitokios nuotaikos tvyrojo VK komandos stovykloje.

„Nepavyko apsiginti nuo KTU tritaškių. Jie pataikė 15 tritaškių ir 36 badymų (42 proc. taiklumas). Be to, pralošėme kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių ir tiesiog buvome įsprausti į kampą. Šįkart mums nepavyko sužaisti taip, kaip mes norime ir galime. Galbūt atsiliepė ir tai, kad prieš rungtynes dėl avarijos patekome į didžiulį kamštį, vėlavome į rungtynes ir buvome tiesiog išmušti iš vėžių“, – samprotavo VK treneris Stanislovas Raziulis.

LSKL ketvirtfinalio nugalėtojas paaiškės iš dviejų rungtynių. Antroji ketvirtfinalio porų akistata vyk po savaitės, sausio 21 dieną (pirmadienį), varžovų arenose.