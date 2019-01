Išsprūdusi pergalė: „Rytas“ suklupo per pratęsimą

Nuotr.: BNS

Nielsas Giffey pelnė du taškus ketvirtojo kėlinio pabaigoje ir išplėšė pratęsimą, o jame Berlyno ALBA (1-2) įrodė savo pranašumą prieš Vilniaus „Rytą“. Aito Garcia Reneseso auklėtiniai Lietuvos sostinėje 86:94 (13:15, 20:21, 22:21, 24:22, 15:7) pranoko Dainiaus Adomaičio klubą ir tapo E grupės lyderiu.

Prasidėjus paskutinei ketvirtojo kėlinio minutei „Rytas“ pirmavo 79:77 ir Arciomas Parachouskis galėjo padidinti persvarą, bet prametė abi baudas.

ALBA taip pat neužpuolė, o „Rytui“ pergalę galėjo garantuoti D.J. Seeley, tačiau jo metimas skriejo pro šalį.

Giffey prasiveržė po krepšiu ir, likus žaisti 3,6 sekundes, pataikė dvitaškį per Parachouskio rankas ir ALBA išplėšė pratęsimą.

Netrukus pateiksime daugiau informacijos.

Mačo eiga:

Laura Ivaškaitė, „BasketNews.lt“ žurnalistė „Siemens“ arenoje

„Siemens“ arena šiltai pasitiko Roką Giedraitį. Nors buvęs „Ryto“ puolėjas nerimavo, kad bus nušvilptas, sulaukė plojimų. „Siemens“ arena šiltai pasitiko Roką Giedraitį. Nors buvęs „Ryto“ puolėjas nerimavo, kad bus nušvilptas, sulaukė plojimų.

3:2, 1 min.: Hermanssonas pelno du taškus, Krameris atsako dvitaškiu su pražanga.

3:6, 3 min.: Cliffordo dvitaškis, Giedraitis prideda du taškus greitoje atakoje.

7:6, 4 min.: Parachsouskis pelno keturis taškus iš eilės.

9:11, 5 min.: Parachouskis kartoja netaiklų metimą, Hermanssonas smeigia tritaškį.

12:11, 5 min.: Bendžius pataiko iš toli.

13:11, 8 min.: Seeley pataiko vieną baudą.

15:13, 10 min.: Butkevičius pataiko dvi baudas iš keturių.

„Rytas“: Arciomas Parachouskis 6, Eimantas Bendžius 3.

ALBA: Martinas Hermanssonas 5, Dennisas Cliffordas 4.

Laura Ivaškaitė, „BasketNews.lt“ žurnalistė „Siemens“ arenoje

„Siemens“ arenoje rungtynes stebi ir Toronto „Raptors“ prezidentas Masai'us Ujiri. Kartu su keliais klubo skautais atvykęs amerikietis nepanoro atskleisti savo viešnagės detalių ir su žurnalistais bendrauti atsisakė „Siemens“ arenoje rungtynes stebi ir Toronto „Raptors“ prezidentas Masai'us Ujiri. Kartu su keliais klubo skautais atvykęs amerikietis nepanoro atskleisti savo viešnagės detalių ir su žurnalistais bendrauti atsisakė

21:15, 12 min.: Echodas ir Krameris pelno po du taškus, Echodas prideda dvi baudas.

21:19, 13 min.: Hermanssonas – du taškai.

21:21, 14 min.: Sikma pelno du taškus.

23:24, 14 min.: Butkevičius pataiko baudas, Sikma smeigia tritaškį.

25:24, 15 min.: Parachouskis pelno du taškus.

25:29, 16 min.: Hermansonas pelno du taškus, po to asistuoja Sikmos tritaškiui.

27:31, 17 min.: Parachouskis pelno du taškus, Giedraitis atsako tuo pačiu.

30:33, 18 min.: Stipčevičius pataiko iš toli, vokiečiai atsako dvitaškiu.

32:33, 19 min.: Sirvydis sumeta baudas.

36:33, 20 min.: Krameris ir Echodas kėlinį baigia dvitaškiais.

„Rytas“: Arciomas Parachouskis 10, Chrisas Krameris 7, Martynas Echodas 6.

ALBA: Martinas Hermanssonas 11, Luke'as Sikma 10, Rokas Giedraitis 6.

38:35, 21 min.: Suttono du taškai.

40:41, 23 min.: Seeley pelno du taškus, bet Sikma išveda svečius į priekį.



Laura Ivaškaitė, „BasketNews.lt“ žurnalistė „Siemens“ arenoje

Nors „Rytas“ rungtynėms su ALBA skambiai atidarė antrąjį „Siemens“ arenos aukštą, Europos taurės svetainėje pasirodęs oficialus žiūrovų skaičius – 6215 – ne itin lenkia vidutinio turnyro lankomumo rodiklius sostinėje. Nors „Rytas“ rungtynėms su ALBA skambiai atidarė antrąjį „Siemens“ arenos aukštą, Europos taurės svetainėje pasirodęs oficialus žiūrovų skaičius – 6215 – ne itin lenkia vidutinio turnyro lankomumo rodiklius sostinėje.

47:47, 25 min.: Parachouskis pelno du taškus, Sirvydis –3, o Seeley – dar du, bet varžovai atsako tuo pačiu.

49:51, 27 min.: Seeley pelno du taškus, Giedraitis ir Saibou pataiko po dvitaškį ir Adomaitis ima minutės pertraukėlę.

51:51, 28 min.: Seeley pelno keturis taškus iš eilės.

55:55, 28 min.: Bendžius sumeta baudas, Cliffrodas atsako dvitaškiu.

57:55, 30 min.: Echodas pelno du taškus.

„Rytas“: Arciomas Parachouskis 12, D.J. Seeley 11, Martynas Echodas 8.

ALBA: Luke’as Sikma 16, Martinas Hermanssonas 13, Rokas Giedraitis 8.

57:61, 31 min.: Giffey ir Giedraitis pataiko po tritaškį.

60:61, 32 min.: Girdžiūnas įmeta iš toli.

63:61, 33 min.: Bendžius smeigia tritaškį.

65:61, 33 min.: Butkevičius pelno du taškus.

70:63, 34 min.: Butkevičius prideda dar du taškus, po to greitoje atakoje asistuoja Bendžiui, kuris pelno du taškus su pražanga.

72:65, 35 min.: Du Penos taškai, tu pačiu atsako Parachouskis.

72:68, 36 min.: Giedraitis pataiko tritaškį nuo lentos.

72:70, 36 min.: Saibou pelno du taškus ir Adomaitis prašo minutės pertraukėlės.

74:70, 37 min.: Du Bendžiaus taškai greitoje atakoje.

74:73, 38 min.: Sikma pataiko iš toli.

77:73, 38 min.: Seeley pataiko iš toli.

79:77, 38 min.: Saibou pataiko baudas, Parachouskis atsako dvitaškiu, Giedraitis kartoja netaiklų metimą.

79:79, 40 min.: Giffey pataiko per aukštai iškeltas Parachouskio rankas. Lieka 3,6 sek.

79:79, 40 min.: Lemiama ataka patikima Seeley, bet šis slysteli ant baudos aikštelės lipduko ir per vėlai išmeta kamuolį, kuris skrodžia tinklelį. Teisėjai taškų neįskaito.

„Rytas“: Arciomas Parachouskis 16, D.J. Seeley 14, Eimantas Bendžius 13.

ALBA: Luke’as Sikma 19, Rokas Giedraitis 16, Martinas Hermanssonas 13.

81:83, 42 min.: Echodas deda iš viršaus, bet po to „Rytas“ dukart klysta.

81:85, 43 min.: ALBA kelis kartus kartoja metimus, kol galiausiai du taškus pelno Peno.

84:87, 44 min.: Girdžiūnas pataiko iš toli.

86:89, 44 min.: Dar du Peno taškai, tuo pačiu atsako ir Seeley.

Visos keturios E grupės komandos po pirmųjų dvejų rungtynių turėjo po 1 pergalę ir 1 pralaimėjimą, tačiau vakar po Monako „Basket“ ir Belgrado „Partizan“ ekipų mūšio į priekį šovė antrąjį laimėjimą įsirašiusi Monako komanda.

„Rytas“ „Top 16“ etape namuose įveikė „Partizan“ klubą, tačiau išvykoje pripažino „Monaco“ pranašumą. Tuo metu ALBA Monako klubą įveikė namuose, tačiau suklupo Belgrade.

ALBA komandoje pirmąjį sezoną žaidžiantis Giedraitis Europos taurėje vidutiniškai per 27 minutes pelno po 13 taškų, atkovoja po 4,8 kamuolio ir renka po 14,8 naudingumo balo. Prieš tai puolėjas pustrečio sezono žaidė Vilniaus „Ryte“.