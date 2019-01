Pažįstamoje aplinkoje spindėjęs Giedraitis: „Tikrai buvo keista“

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Vienintelė vieta, kur trečiadienį Rokas Giedraitis sutriko, buvo „Siemens“ arenos svečių rūbinėje. Pirmą kartą po karjeros etapo „Ryte“ sugrįžęs į Vilnių ir žaisdamas prieš buvusią komandą, jis paklydo arenos koridoriuose, bet ant parketo rado visus kelius.

Foto galerija Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Berlyno ALBA puolėjas trečiadienį pelnė 23 taškus, iš jų 15 – per ketvirtą kėlinį ir pratęsimą, o jo vedama ekipa iškovojo pergalę 94:86.

Jo buvo pilna ne tik pelnant taškus. Giedraitis ketvirtojo kėlinio pabaigoje atsikovojo kamuolį puolime ir pelnė du taškus, kurie priešpaskutinę mačo minutę deficitą nukirpo pusiau – 77:79.

Pratęsime jis perėmė kamuolį, blokavo metimą ir rezultatyviai asistavo, o viską vainikavo tritaškiu paskutinėmis rungtynių sekundėmis iš maždaug 9 metrų.

„Pasisekė įmesti. Galima sakyti tokia „lempa“, nesąmonė“, – tą tritaškį pakomentavo Giedraitis, galvojęs, kad taškų skirtumas yra svarbus. Visgi Europos taurėje, kaip ir Eurolygoje, skirtumas tarp komandų, jei žaidžiamas pratęsimas, neskaičiuojamas, todėl „Ryto“ įmestų ir praleistų taškų santykis, lyginant su praėjusiomis rungtynėmis, nepasikeitė. ALBA taip pat neįgijo ir taškų pranašumo tarpusavio rungtynėse, tik pergalės.

Nepaisant to, šis laimėjimas Vilniuje vokiečiams buvo skambus. Ketvirtajame kėlinyje jie du kartus atsiliko 7 taškų deficitu, bet pasivijo varžovus.

Kas padėjo nepalūžti?

„Manau ta mūsų kitokia – ispaniška – gynyba ir noras, nes tikrai labai norėjome ir stengėmės, – atsakė Giedraitis. – Aišku, jie puolime nusiėmė daug kamuolių, reikės žiūrėti ir tvarkyti tai, nes kitą savaitę jie atvažiuoja pas mus. Jeigu pralaimėsime, tai ši pergalė bus nieko verta. Reikia išsianalizuoti ir žiūrėti pirmyn.“

Rungtynių žaidėjas Luke Sikma Taškai 19 Naudingumas 33 Atkovoti kamuoliai 12 Dvitaškiai 83% 5/6

„Rytas“ puolime nusiėmė 16 kamuolių ir apskritai laimėjo kovą po lenta (42-36).

Visgi pratęsime metimus kartojo ALBA. Įpusėjus papildomai mačo atkarpai, vokiečiai du kartus sugriebė kamuolius po savo netaiklių metimų ir galiausiai padidino pranašumą iki 85:81.

Kai „Rytas“ priartėjo iki metimo (86:89), jie vėl nesugebėjo atsikovoti kamuolio ir, nors Stefanas Peno nepataikė, ALBA sudegino keliolika brangių sekundžių.

Galiausiai Chrisas Krameris prametė tritaškį ir Giedraitis baudų metimais įtvirtino pergalę.

„Labai džiaugiuosi Roku, – po susitikimo sakė ALBA strategas Aito Garcia Renesesas. – Jis yra rimtas, greitai mokosi, gerai žaidžia ir Vokietijos lygoje, ir Europos taurėje. Jis žaidėjas, kuris pelno taškus, gerai atakuoja iš toli, atkovoja ir periminėja kamuolius. Esu dėl jo laimingas.“

„Didžiausią įspūdį daro jo pasitikėjimas savimi, – kalbėjo „Ryto“ strategas Dainius Adomaitis. – Rokas žaidžia jam tinkančioje komandoje, kurioje yra geras įžaidėjas ir perdavimus skirstantis sunkusis krašto puolėjas, tad sąlygos puikios. Faktas, kad šiandien Roko porą kartų neatitvėrėme, leidome mesti patogius metimus.“

Nors jaudinosi dėl to, kaip bus sutiktas buvusių sirgalių, Giedraitis per komandų pristatymą sulaukė šiltų plojimų, kai kurie sirgaliai ir atsistojo. Tai turėjo jį nuraminti, ypatingai po to, kai pirmosios minutės „Siemens“ arenoje nebuvo pačios smagiausios.

„Iš tikrųjų buvo keista, kadangi atėjau į salę per kitą pusę, rūbinė kitoje vietoje, net nežinojau, kaip išeiti iš salės. Buvo tikrai keista, bet tikrai malonu kad šiltai priėmė. Labai ačiū fanams, – sakė Giedraitis. – Čia praleidau gerus trejus metus, smagu sugrįžti. Aišku, jiems gal karčiau, nes mes laimėjome. Mes turėjome tą padaryti, nes mums tai labai svarbios rungtynės. Kiekvieną išvyką stengiamės laimėti. Praeitą savaitę pralaimėjome, todėl šią privalėjome laimėti.“

Jis pripažino, kad prieš mačą drebėjo labiau nei įprastai, tačiau tai greitai praėjo.

„Jaudulys buvo, kai išėjau daryti apšilimą, iki pirmojo kamuolio išmetimo. Kai išmetė kamuolį, jaudulys nuėjo, reikia žaisti ir nebegalvoji apie tai“, – sakė ALBA puolimo lyderis.

Šiltai pasitiktas, taip pat Giedraitis buvo ir išlydėtas. Sirgalių požiūrio į puolėją nepakeitė nė mačo baigtis.

„Rokas Giedraitis“, skandavo „B tribūna“, kai sezono rezultatyvumo rekordą pakartojęs puolėjas palikinėjo aikštę. Po to trumpam grįžęs ant parketo, jis pateko į sirgalių, norinčių nusifotografuoti, glėbį.

„Labai smagu. Esu labai dėkingas B tribūnai, ačiū jiems, kad nenušvilpė. Smagu čia sugrįžti. Visą laiką būsiu dėkingas B tribūnai“, – sakė Giedraitis.