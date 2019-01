Rimantas Grigas: „Norėjosi dirbti LKL, bet lyga ne guminė“

Nuotr.: V.Mikaitis

Nuotr. V.Mikaitis

Dukart Lietuvos krepšinio lygos čempionas Rimantas Grigas po 13 metų pertraukos vėl treniruoja Nacionalinės krepšinio lygos klubą – jis gruodžio pabaigoje stojo už „Sintek-Jonavos“ komandos vairo.

56-erių metų specialistas sugrįžo į Jonavą, kadangi būtent čia dar prieš 35-erius metus prasidėjo jo trenerio karjera.

Grigas 2017 metų pabaigoje išsiskyrė su LKL ekipa Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ ir tinkamo varianto pratęsti karjerą laukė metus, kol gavo kvietimą iš savo buvusio auklėtinio Nerijaus Zabarausko, kuris yra Jonavos ekipos sporto direktorius.

„Po išsiskyrimo su Pasvalio ekipa nieko neveikiau, laukiau kažkokių pasiūlymų. Į užsienį nenorėjau, Lietuvoje pasiūlymų negavau. Žinote, norėjosi dirbti LKL, bet lyga juk ne guminė – visos vietos užpildytos (šypsosi).

Gavau pasiūlymą padėti Jonavos komandai. Buvo malonus pakvietimas. Komanda turi geras sąlygas, gerą bazę, gerą vadybą, tad su noru sutikau ateiti padėti komandai. Aš Jonavai esu neabejingas, čia prasidėjo mano trenerio karjera. Aš atvažiavau čia ir dirbau su vaikų komanda, auginau jaunąją kartą.

Man pavyko paruošti daug žaidėjų, su kuriais ir dabar bendrauju. Kažkada pajuokavau, kad su Dariumi Maskoliūnu padirbome kartu, vėliau su Virginijumi Sirvydžiu, o dabar beliko su Nerijumi Zabarausku, ir bus trys mano auklėtiniai, su kuriais esu pats dirbęs“, – svetainei „nklyga.lt“ pasakojo Grigas.

Grigas antroje pagal pajėgumą Lietuvos lygoje dirbo 11 sezonų ir visada vadovavo Kauno „Žalgirio“ dublerių komandai. Iš pradžių jis jaunuosius žalgiriečius treniravo nuo 1988 iki 1992 metų, o vėliau pratęsė darbus nuo 1999 iki 2006 metų. Su šiuo klubu Grigas 2003 metais laimėjo čempionų titulą, o per tokią ilgą karjerą gali palyginti ano meto ir šių laikų NKL.

„Lyga pasikeitė tuo, jog mes atėjome į tą amžių, kai beveik visur turime geras sales. Tai labai džiugina. Aišku, yra išskirtiniai miestai ir miesteliai, kurie tų sąlygų dar neturi, bet ateityje ir jie įsigis. NKL išsiskiria tuo, kad dabar yra didelės ir geros salės, kurios yra patogios ir žiūrovams stebėti, ir žaidėjams treniruotis bei rungtyniauti. Lietuva juda, visi miesteliai myli krepšinį ir visi nori, kad žaidėjai rungtyniautų didelėse salėse, o žiūrovai jas stebėtų patogiai“, – pasakojo treneris.

Jonavos komanda šį sezoną surinko vieną galingiausių sudėčių visoje lygoje, tačiau per 26 rungtynes laimėjo aštuonis kartus ir turnyrinėje lentelėje kartu su Mažeikių „Ereliais“ dalijasi 13-14 vietomis. Visgi Grigas, su kuriuo ekipa iškovojo dvi pergales ir tiek pat kartų suklupo, tikisi geriausių rezultatų bei stengsis pakeisti esamą situaciją.

„Siekiai – kuo aukščiausi. Visų pirma reikia renovuoti, pajudėti pirmyn, išlipti iš duobės ir jau žiūrėti į siekius. Mes negalime galvoti apie rytojų, mums reikia galvoti apie dabar, kas vyksta šiandien. Rytojus yra gudresnis už mus“, – pasisakė specialistas, „Sintek-Jonavos“ ekipos vyriausiojo trenerio poste pakeitęs turką Muratą Didiną.

Nuotr. bcjonava.lt

Rezultatyviausiai ir naudingiausiai Jonavos komandoje žaidžia ilgametis LKL krepšininkas Martynas Linkevičius (vid. 14,5 tšk. ir 17,7 naud. balo), solidžiais rezultatais išsiskiria ir Augustinas Jankaitis (13,4 tšk., 7,5 atk. kam.). Ekipoje taip pat rungtyniauja NKL jau patyrę Rytis Juknevičius, Martynas Pacevičius, Justas Vazalis ir Ernestas Serkevičius.

„Komplektacija kaip komplektacija, bet traumos labai išmuša iš vėžių. Šiai dienai reikia dar vieno žaidėjo, nes mūsų žaidėjas iš JAV (Thomasas Wallace'as – aut. past.) gavo rimtą traumą ir artimiausiu metu išvyks į namus. Mes ieškome pastiprinimo toje pozicijoje. Nėra linksma. Stengiamės kažką padaryti, kad pagerėtų žaidimas ir galėtume džiuginti savo žiūrovą. Žinote, kai nėra tų pergalių, tai ir žiūrovai nelabai renkasi. O juos geriausiai pritraukia pergalės. Jeigu mes pradėsime jų siekti, tai bus ir žiūrovų.

Norėčiau, kad komanda žaistų greičiau. Aktyviau gintųsi ir žaistų greičiau. To nori kiekvienas treneris, bet norisi, kad mokėtume keisti ritmą, primesti savo žaidimą, kad būtų lengviau laimėti. Ne vien per prakaitą, bet ir galvos pagalba“, – teigė Grigas.

Rimantas Grigas mano, kad sugrįžo į tokią Nacionalinę krepšinio lygą, kurioje visi rezultatai yra sunkiai nuspėjami, o ryškių favoritų nėra. Šiuo metu turnyrinėje lentelėje pirmauja Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (21-5), o antroje vietoje žengia Šakių „Vytis“ (19-5).

„Aš matau, kad daug kas gali laimėti. Kaip pasiseks, kaip komandos jausis ir kokią formą jos demonstruos pavasarį, nes tai yra svarbiausia. Sezonas yra gana ilgas. Kai kurios komandos pradžioje rodo gerą krepšinį, o kai kurios pradeda rodyti tik jo pabaigoje. Nuo to susižaidimo, nuo to, kaip jaučiasi fiziškai ir yra pasiruošę psichologiškai, viskas nuo to priklauso. Ši lyga nėra tokia, kad būtų viena ar kita komanda ryškiai stipresnė už kitą“, – pokalbį užbaigė Grigas.