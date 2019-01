„Olympiakos“ nepaliko vilčių „Chimki“ krepšininkams

Nuotr.: Zuma Press – Scanpix

„Olympiakos“ namuose 71:57 nugalėjo „Chimki“





Pirėjo klubas mačą pradėjo atkarpa 14:3, o trečiajame kėlinyje buvo priekyje 48:28





Statistika

Puikiai startavusi Pirėjo „Olympiakos“ (12-7) komanda Eurolygoje iškovojo trečiąją pergalę per paskutiniąsias ketverias rungtynes. Davido Blatto auklėtiniai savo aikštėje 71:57 (20:11, 12:11, 23:14, 16:21) užtikrintai nugalėjo Maskvos srities „Chimki“ (7-12) ir namų arenoje laimėjo septintą kartą iš eilės.

Rungtynių žaidėjas Nikola Milutinov Taškai 13 Naudingumas 25 Baudų metimai 88% 7/8 Atkovoti kamuoliai 7

Graikijos klubas smūgį varžovams sudavė nuo pat mačos pradžios, kai per pirmųjų šešių minučių atkarpą startavo 14:3. Staigiai atsigavusi „Chimki“ antrajame ketvirtyje buvo priartėjusi per tašką – 22:23, tačiau per likusias dvi minutes taškų nebepelnė ir šeimininkai vėl šovė į priekį spurtavę 9:0 – 32:22.

Po ilgosios pertraukos „Olympiakos“ krepšininkai dar kartą surinko 10 taškų be atsako ir dominavo savų žiūrovų akivaizdoje – 48:28.

Pirėjo komandos gretose penki krepšininkai pasiekė dviženklę pelnytų taškų ribą, iš kurių galingai sužaidęs Saša Vezenkovas per 16 minučių įmetė 14 taškų (4/5 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai).

Vassilis Spanoulis išdalijo 9 rezultatyvius perdavimus, iš žaidimo realizvo 1 iš 9 metimų, įsirašė 6 taškus ir 5 klaidas.

„Chimki“ į priekį vedęs Jordanas Mickey įmetė 21 tašką (7/10 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 1/4 baudos) ir sugriebė 7 kamuolius per 27 žaidimo minutes.

„Olympiakos“: Kostas Papanikolaou (4/8 trit.) ir Saša Vezenkovas – po 14, Nikola Milutinovas 13 (7 atk. kam.), Janis Strelnieks 11 (3/4 trit.), Georgios Printezis 10 (8 atk. kam.).

„Chimki“: Jordanas Mickey 21, Tony Crockeris 10, Anthony Gillas 9.