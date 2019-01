Rezultatyviausia moterų lygos krepšininkė: „Mėgaujuosi tuo, ką darau, ir man tai išties teikia didelį malonumą“

Nuotr.: G. Šiuparys

Nuotr. G. Šiuparys

Po sezono pertraukos prie Klaipėdos „Fortūnos“ prisijungusi Lina Mikelevičienė sugrįžo su trenksmu. Anksčiau penkerius metus šiame klube žaidusi šiaulietė MultiGyn Moterų lygoje startavo fiksuodama vienus geriausių rodiklių per karjerą, o tai jai leido įsitvirtinti rezultatyviausių pirmenybių krepšininkių sąrašo viršūnėje.

Lina Mikelevičienė Komanda: Klaipėdos Fortūna

Pozicija: PF Amžius: 31 Ūgis: 183 cm Svoris: 76 kg Gimimo vieta: Šiauliai, Lietuva

Puolėja šį sezoną vietiniame fronte vidutiniškai pelno po 18,3 taško, atkovoja po 6,4 ir perima po 1,9 kamuolio, atlieka po 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir demonstruoja 20-ies balų naudingumą. Pagal pastarąjį rodiklį ji – antra, nusileidžianti tik Vilniaus „Kibirkšties“ legionierei Morgan Pullins (vid. 21,7 naud. bal.).

„Be abejo smagu, jog nedarau gėdos sau ir pavardei, – bendraudama su tinklalapiu „Moterulyga.lt“ šypteli Mikelevičienė. – Tačiau aš asmeninės statistikos nesureikšminu, kadangi vieną dieną rungtynės susiklosto geriau, kitą – blogiau. Aš tiesiog mėgaujuosi tuo, ką darau, man tai išties teikia didelį malonumą. O kuomet darai tai, kas tau labai patinka, ateina ir rezultatas.“

31-erių sportininkė per septynis mačus dukart pasiekė 30-ies taškų ribą bei trissyk fiksavo didesnį nei 30-ies balų naudingumą. Vienintelį kartą vienženklius rodiklius šiose statistikos grafose Mikelevičienė įsirašė tik antroje sezono akistatoje su Ukmergės „Vilkmerge“, kai dvikova jai baigėsi anksčiau laiko dėl patirtos traumos – krepšininkė susižeidė čiurną.

„Fortūnos“ lyderė beveik mėnesį buvo priversta praleisti be krepšinio, bet per tą laiką puikios formos neprarado. Sugrįžimo mače su Talino „Ulikool“ ji įmetė 32 taškus ir dvikovą baigė su 35-ais naudingumo balais savo sąskaitoje. Prie viso to, krepšininkė aikštėje praleido 31 minutę, o po savaitės vykusiame susitikime su Šiaulių „Šiauliais-Universitetu“ žaidė 34 minutes.

Mikelevičienė teigia, jog traumos pasekmės vis dar yra jaučiamos, bet artimiausiu laiku jas turėtų panaikinti individualus darbas.

„Po krūvio koja tinsta ir yra skausminga, bet tai visiškai normalu, – pažymi ji. – Stengiuosi stiprinti pėdą, čiurną ir, tikėkimės, greitu laiku nejausiu jokių traumos padarinių.“

Nuotr. V. Petrikas

Rungtyniauti po mažiausiai 30 minučių šį sezoną Mikelevičienei nėra naujiena. „Fortūnos“ žaidimas pagrinde yra grindžiamas per ją ir po 35 minutes vidutiniškai rungtyniaujančią Andrą Gabalytę, prie kurių prisideda atitinkamai 32 ir 33 minutes vidutiniškai žaidžiančios Agnė Černeckytė ir Ligita Tamutytė.

Šis ketvertas vidutiniškai per mačą sugeneruoja net 53,7 taško. Likusios aštuonios krepšininkės, iš kurių net šešios yra 15-18 metų amžiaus, vidutiniškai prideda tik po 16,3 taško. Patyrusi „Fortūnos“ vedlė pripažįsta, jog norėtųsi didesnio atsarginių žaidėjų indėlio, tačiau sako suprantanti jaunųjų krepšininkių problemą.

„Krūvis išties nemažas, kartais tenka žaisti praktiškai be keitimų. Bet šiais laikais yra vitaminai, papildai, stengiuosi reguliariai apsilankyti masažo salone. Taip pat skirti daugiau laiko ir dėmesio poilsiui, pamiegoti, kai tik turiu tam progą, nes su beveik 3 metukų aktyvistu sūnumi tai ne visuomet pavyksta, – kalbėjo Mikelevičienė. – Sunku pasakyti, kodėl taip yra su jaunomis krepšininkėmis, į kiekvienos galvą neįlįsi. Galbūt kažką kausto baimė ir stresas, nesusitvarko su įtampa, kuri lydį kiekvieną žaidėją.

Nesvarbu, kiek tau metų ir kiek tu žaidi, startinis jauduliukas visuomet yra, o jei jo nėra, manau, jau kažkas negerai. Galbūt fiziniai duomenys turi įtakos. Reikia nepamiršti, kad mūsų atsarginį suolelį sudaro išties jaunos merginos. Kai kurioms tai tik pirmi metai moterų krepšinyje. Visi šie dalykai susideda į vieną rezultatą ir jis toks, koks yra.“

Mikelevičienei po traumos vėl žengus į aikštę, postūmio sulaukusi „Fortūna“ sugrįžo į pergalių kelią po penkių pralaimėjimų serijos. Klaipėdos ekipai per šią atkarpą teko susitikti su visomis prie Baltijos čempionato prisijungusiomis komandomis, iš kurių Viliaus Stanišausko auklėtinėms pavyko nugalėti Talino „Ulikool“ klubą iš Estijos.

Nuotr. Vytautas Petrikas

Mikelevičienei asmeniškai teko susikauti su minėta Estijos komanda ir Rygos „Stradina Universitate“, tuo metu akistatą su galinguoju Rygos TT klubu ji praleido dėl sužeistos čiurnos.

„Priežasčių dėl pralaimėjimų galime ieškoti ir rasti jų ne vieną. Moterų krepšinis gali būti labai nenuspėjamas. Manau, vienas iš pagrindinių faktorių yra psichologija: kaip tu pasiruoši rungtynėms, kaip tu susitvarkai su emocijomis ir, be abejo, kaip pasiruošia varžovės. Jei mes pralaimėjome, reiškia, jog varžovės buvo stipresnės, o mes kažkur nepadarėme savo darbo, – nesėkmingą seriją komentavo krepšininkė. – Manau, visi matome, jog TTT – išties aukštesnio kalibro komanda ir tai akivaizdu, jos puikiai žaidžia Eurolygoje. Ir „Stradina Universitate“, ir „Ulikool“ yra panašaus lygio ir tikrai galime kautis, ką ir įrodėme žaisdamos su estėmis.

Šaunu, jog Pabaltijo klubai prisijungė, turime daugiau rungtynių. Lietuvių komandas puikiai pažįstame, o čia ir žaidėjos kitos, kartais kitas ir žaidimo stilius.“

„Fortūna“ su pergalių ir pralaimėjimų santykiu 3-5 Lietuvos čempionate rikiuojasi ketvirta, o Baltijos pirmenybėse per 7 mačus yra pasiekusi 2 laimėjimus žengia septinta.

Šeštadienį klaipėdietės savo aikštėje priims šiuo metu antrąją vietą bendroje Lietuvos, Latvijos ir Estijos lygoje užimančią „Stradina Universitate“ komandą, kuriai pirmajame tarpusavio susitikime Rygoje nusileido 50:59.

Dvikova tarp šių ekipų startuos 14 valandą.