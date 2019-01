Kovingumo pavyzdžiai: savojo šanso išlaukęs Waltonas ir „blokadą“ gavęs Woltersas

Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/V.Mikaitis

Derrickas Waltonas buvo pasiruošęs. Net tada, kai komandos įžaidėjų hierarchijoje jis užleido vietą aštuoniolikmečiui naujokui ir tapo paskutiniuoju Šarūno Jasikevičiaus pasirinkimu, amerikietis nenukabino nosies.

Kito pasirinkimo jis neturėjo: kai Kauno „Žalgirį“ šįmet taip aplenkia sėkmė dėl traumų, Waltonas turėjo būti pasiruošęs.

Galimybė pasireikšti mače su Atėnų „Panathinaikos“ jam pasitaikė anksčiau nei tikėjosi. Pirmojo kėlinio pabaigoje dėl čiurnos traumos netekus Nate’o Wolterso, Waltonas pakilo nuo suolo ir užėmė aikštės generolo vietą.

Antrojo kėlinio pradžioje „Panathinaikos“ persvara po Seano Kilpatricko tritaškio išaugo iki 9 taškų, bet Waltonas kitoje atakoje sudraskė varžovų gynybą prasiveržimu ir numetė kamuolį aikštės kampe stovinčiam Mariui Grigoniui. Trys taškai.

Dar po kelių atakų Waltonas pats smeigė tolimą metimą. Dar po kelių minučių jis perėmė kamuolį, nurūko į puolimą, įsuko perdavimų verpetą, kuris baigėsi elegantišku Deono Thompsono dėjimu, po kurio „Žalgiris“ pirmą kartą rungtynėse išsiveržė į priekį – 27:26.

Puikiai į žaidimą įsijungęs Waltonas be keitimų žaidė visą antrąjį kėlinį.

„Buvo gerų momentų, – apie Waltono pasirodymą antrajame kėlinyje kalbėjo Jasikevičius. – Yra didelis svyravimas į viršų ir į apačią, bet atkarpa buvo nebloga. Jam suteikiame daug šansų užsikabinti. Mums reikalingas būtent tokios charakteristikos žmogus. Esu įsitikinęs, kad ateityje bus geras žaidėjas, bet jam 23 metai, jis pirmą kartą atvažiavo į Europą ir iškart į Eurolygą, todėl tikrai nelengva.“

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 15 Naudingumas 22 Dvitaškiai 86% 6/7 Blokuoti metimai 2

Pirmajame mačo su „Panathinaikos“ kėlinyje Woltersą keitė Rokas Jokubaitis – tai buvo situacija, kurią matėme ir dvejose paskutinėse rungtynėse LKL ir KMT.

Šį kartą Jokubaitis strigo ir buvo pasodintas po pustrečios minutės žaidimo. Nežinia, ar Waltonas būtų gavęs tiek daug šansų, jei ne Wolterso trauma, bet jis tuo bet kuriuo atveju pasinaudojo.

Antroje rungtynių dalyje, vos pasirodęs aikštėje, jis iškišo perdavimą į baudos aikštelę įkirtusiam Aaronui White’ui ir šis įdėjo iš viršaus. Viską vainikavo kita šių dviejų žaidėjų kombinacija, kai Waltonas nuo aikštės vidurio pakabino kamuolį, o White’as jį sugavo ore ir sugrūdo į krepšį.

„Niekada nežinai, kada bus ištartas tavo vardas, – apie šansą, kurio laukė, sakė Waltonas. – Tai visada priklauso nuo žaidėjo, kaip profesionalo. Visada vadovaujuosi tokiu požiūriu.

Turėjau pakelti komandos draugus ir padaryti juos geresnius. Visada toks buvau. Žinau, kad galiu pelnyti taškus, bet visada stengiuosi padaryti viską, jog padėčiau komandai.“

Atrodo, kad puolime jo užduotys yra supaprastintos – komandos draugai yra išvedami metimui ir Waltonui belieka numesti jiems kamuolį. Kelios atakos, kurioms dirigavo Waltonas, teturėjo vienintelį perdavimą, bet jis būdavo tas, kuris sukurdavo taškus.

Kai Waltonas žaidžia poroje su Grigoniu, daugiau gynybos ardymo paliekama būtent šiam krepšininkui. Vakar Grigonis dar sykį buvo geriausiai į baudos aikštelę veržęsis „Žalgirio“ krepšininkas, atakas pabaigdavęs taškais arba rezultatyviais perdavimais.

Waltonas mačą baigė per 18 minučių pelnęs 9 taškus, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojęs 3 ir perėmęs 2 kamuolius. Surinkęs 17 naudingumo balų, jis pakartojo geriausią asmeninį rezultatą Eurolygoje.

„Mano mąstymas niekada nesikeičia: geros ar blogos rungtynės, nepaisant mačo baigties – visada reikia žiūrėti, kas laukia toliau. Laimėti smagu, bet situacija keičiasi labai greitai“, – kalbėjo Waltonas.

Kaip greitai viskas gali pasikeisti, pademonstravo Wolterso trauma. Jam susižeidus, atrodė, kad rungtynės ir „Žalgirio“ sezonas pakibo ant plauko. Pirmojo kėlinio pabaigoje jis pasitempė tą pačią dešinę čiurną, dėl kurios prieš tai iš rikiuotės buvo iškritęs trims savaitėms.

Įžaidėjas sunkiai paliko aikštę ir patraukė į rūbinę, iš kurios grįžo tik antrojo kėlinio pabaigoje. „Žalgirio“ gydytojas Vytautas Kailius Woltersui atliko „blokadą“, kaip tai įvardijo treneris Jasikevičius.

„Blokada“ – tai audinių „apmarinimas“, kad žmogus nejaustų skausmo. Bene kiekvienas, sėdėjęs stomatologo kėdėje ir nejutęs skausmo, nors su dantimis buvo atliekamos nemalonios procedūros, turėtų dėkoti tokiai „blokadai“.

Woltersas dešinės čiurnos nejuto, bet niekas negalėjo pasakyti, kad jis žaidė viena koja. Prieš trečiąjį kėlinį apšilęs, įžaidėjas informavo trenerį Darių Maskoliūną, kad yra pasirengęs žaisti. Šis apie tai pranešė Jasikevičiui ir Woltersas startavo nuo pirmųjų trečiojo ketvirčio akimirkų.

Pirmuosius savo taškus jis pelnė tradiciniu „floateriu“, po to pridėjo du tritaškius iš eilės ir po jo atkarpos „Žalgiris“ nutolo 59:51. Per likusią rungtynių atkarpą „Panathinaikos“ nebuvo priartėję labiau nei per 6 taškus.

„Labai norėjau grįžti, nes komandai manęs reikėjo. Tai buvo rungtynės, kurias privalėjome laimėti“, – sakė Woltersas.

„Žalgiris“ prieš tai buvo suklupęs keturis sykius iš eilės, tačiau Jasikevičius pasiūlė prisiminti, kam buvo pralaimėta – CSKA, „Fenerbahče“ ir „Anadolu Efes“ – trims iš keturių pirmaujančių Eurolygos komandų.

„Panathinaikos“ Šaras įvardijo kaip panašaus lygio komandą, su kuria „Žalgiris“ dabar gali kovoti.

Antroje mačo dalyje „Žalgiris“ ir „Panathinaikos“ žaidė taip skirtingai, kad Atėnų klubas atrodė kaip žemesnio lygio komanda.

Iki ilgosios pertraukos baudę varžovus žaidimu baudos aikštelėje ir greitais taškais, po ilgosios pertraukos graikai pradėjo švaistyti tritaškius. Išmetę 6 tritaškius iki ilgosios pertraukos, po jos „Panathinaikos“ iš toli krepšį atakavo 17 sykių, pataikė 4.

Vien ko vertas buvo komandos naujoko Kilpatricko šūvis iš toli 5-ąją atakos sekundę. Amerikietis prametė 4 iš 5 tritaškių, o krepšį iš viso atakavo 14 sykių – daugiausia komandoje.

Tai, kad prieš savaitę į komandą atvykęs naujokas išsimetė daugiausiai metimų, šį tą iliustruoja apie „Panathinaikos“, vadovaujant Rickui Pitino. Antroje mačo dalyje Atėnų klubo puolimas buvo savanaudis, o gynyba – tokia skylėta, kad White’as kelis kartus net turėjo nesuprasti, kaip jis baudos aikštelėje atsidūrė būdamas visiškai laisvas.

Kai ketvirtojo kėlinio pabaigoje White’as dėjimu ore pabaigė gražiausią rungtynių ataką, Pitino paprašė minutės pertraukėlės ir per ją savo auklėtinių paklausė: „Kas dengia tą vyruką?“ Tokio klausimo iš jokio kito Eurolygos trenerio veikiausiai neišgirstume.

„Panathinaikos“ žaidėjų būseną atspindėjo ir Thanasio Antetokounmpo bei Jameso Gisto emocijos po to, kai prasižengė penktąjį kartą. Pirmasis sėdęs ant suolo ištaškė vandens butelį, o antrasis pradėjo ginčytis su komandos draugu.

„Panathinaikos“ išvykose pralaimėjo septintas rungtynes iš eilės ir neatrodo kaip komanda, kuri būtų verta vietos atkrintamosiose.

„Žalgiris“ vakarykštėse rungtynėse irgi nebuvo tobulas, nors vos 9 klaidos (antras geriausias sezono rezultatas) ir 7/15 tritaškių yra solidūs skaičiai statistikos protokole.

Brandonas Daviesas kelis kartus bandė įveikti varžovų gynybą vienas prieš vieną, pamiršdamas komandos draugus. Artūras Milaknis strigo darydamas bet ką. Thomasas Walkupas prametė visus 3 tritaškius.

Bet kovingumo, kurio pavyzdžius pirmiausia parodė Waltonas ir Woltersas, netrūko.

„Klaidos iš energijos yra geriau nei pasyvumas ar nekovojimas, – sakė Jasikevičius. – Nemanau, kad „Žalgiryje“ yra žmonių, kurie nekovotų. Iš kitos pusės, tai jiems yra gera pamoka, kaip įveikti tokius sunkumus. Negali viskas būti kaip pernai, kai viskas buvo kaip sviestu patepta. Kiti metai, naujos istorijos, nauji žmonės, nauji žaidėjai. Mums visiems reikia vieniems prie kitų prisitaikyti.“

Nutraukęs keturių pralaimėjimų seriją, „Žalgiris“ atgaivino viltis kovoti dėl atkrintamųjų. Dabar laukia trejų rungtynių išvykose serija, o Wolterso situacija, išsivaikščiojus nuskausminamiesiems, gali būti sudėtinga. Tokio Waltono, koks jis buvo penktadienį „Žalgirio“ arenoje, reikės ir toliau.