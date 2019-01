NKL pagal naudingumo balus ilgą laiką pirmavusį Riley aplenkė „Delikateso“ centras

Nuotr.: G.Šiuparys

Nuotr. G.Šiuparys

Nacionalinėje krepšinio lygoje sužaistas antrasis varžybų ratas, o jo pabaigoje užfiksuotas naujas pirmenybių rekordas, pasikeitė naudingiausias krepšininkas ir parodyti eilės žaidėjų puikūs pasirodymai.

Apie tai ir dar daugiau – NKL savaitės apžvalgoje.

Išsiskyrimas. Nacionalinėje krepšinio lygoje baigėsi antrojo rato kovos, po kurio 15 pirmenybių komandų išsiskyrė į dvi grupes. Į stipresniųjų grupę pateko aštuonios geriausios NKL ekipos, o kitoje grupėje žais likusios 7 komandos. Trečiasis ratas startuos jau šią savaitę.

Po pirmųjų dviejų ratų NKL pirmauja Marijampolės „Sūduva-Mantinga“, kuri per 28 rungtynes laimėjo 23 kartus. Šakių „Vytis“ pasiekė 21 pergalę, o „Telšiai“, „Palangos Kuršiai“ ir Joniškio „Delikatesas“ laimėjo po 17 kartų. Prasčiausiai kol kas sekasi Kauno KTU krepšininkams, laimėjusiems tik 5 kartus ir nuo artimiausių konkurentų atsiliekantiems keturiais laimėjimais.

Tarptautinis turnyras. Pasibaigus antrajam ratui, baigėsi ir NKL tarptautinis turnyras, kuriame visos NKL ekipos po du kartus savo aikštėje rungtyniavo su Minsko „Cmoki-2“ ekipa. Šiame turnyre Baltarusijos klubas iškovojo 18 pergalių ir patyrė 12 nesėkmių.

Tritaškių rekordas. Šakių „Vytis“ skaičiuoja jau dešimtąją pergalę iš eilės, o pastarasis Eriko Kučiausko auklėtinių laimėjimas buvo pasiektas įspūdingu stiliumi. Pataikiusi 20 tritaškių, „Vyčio“ ekipa užfiksavo naują NKL rekordą, o prieš tai geriausias rodiklis buvo 19 tolimų šūvių per vieną mačą. Be to, ekipa pergalingame susitikime su KTU pelnė 112 taškų ir užfiksavo antrą geriausią šio sezono rezultatą.

Fantastiškas taiklumas. Tuo metu Mažeikių „Ereliai“ dvikovoje su Jonavos „Sintek-Jonava“ fantastiškai pataikė dvitaškius, kurių realizavo net 82 procentus – 28 iš 34. Šie skaičiai dar įspūdingiau atrodė po dviejų kėlinių, kai „Ereliai“ buvo įmetę net 16 dvitaškių iš 17. Vienas Haroldas Saprykinas laimėtose mažeikiškių rungtynėse pataikė visus 10 dvitaškių, o Quintonas Campbellas – visus 6.

Sugrįžimai. Šarūnas Beniušis praėjusią savaitę iš LKL žaidžiančio „Šiaulių“ klubo grįžo į Joniškio „Delikatesą“ ir iškart pratęsė jau anksčiau rodytą savo dominavimą aikštėje. Per du mačus jis užfiksavo 26,5 taško ir 33 naudingumo balų rodiklius, o jo ekipa iškovojo dvi užtikrintas pergales. Šį sezoną po 24,5 naudingumo balo renkantis Beniušis tapo efektyviausiu NKL krepšininku. Antroje vietoje liko ilgą laiką šioje kategorijoje pirmavęs Jalenas Riley, renkantis po 0,2 naudingumo balo mažiau.

Su Beniušiu „Delikatesas“ šį sezoną laimėjo 15 kartų ir patyrė 4 nesėkmes, o be vidurio puolėjo triumfavo 2 kartus ir suklupo 7 sykius.

Tuo metu į Šakių „Vyčio“ rikiuotę įsiliejo Modestas Žaunieriūnas, kuris nuo sezono pradžios iki šiol negalėjo žaisti dėl traumos. Įžaidėjas dvikovoje su „Perlu“ žaidė 10 minučių ir pelnė 2 taškus, o kitą dieną akistatoje su Kauno KTU aikštėje jau praleido 14 minučių ir surinko 5 taškus. Praėjusį sezoną krepšininkas „Šilutės“ klube pelnydavo po 11,1 taško.

Kapitono pasirodymas. Praėjusią savaitę du dvigubus dublius surinko Kauno „Žalgirio“ dublerių kapitonas Vitalijus Kozys, o jaunieji krepšininkai iškovojo abi pergales. 19-os metų puolėjas pasižymėjo rinkdamas po 18,5 taško, 11 atkovotų kamuolių ir 6 rezultatyvius perdavimus.

Dominuojantis amerikietis. „Šilutės“ komandos įžaidėjas Byronas Sanfordas tapo vienu pastebimiausių NKL krepšininkų. 25-erių metų 182 cm ūgio gynėjas praėjusią savaitę fiksavo 25 taškų rezultatyvumą, pridėjo po 7 rezultatyvius perdavimus ir rinko po 31 naudingumo balą. Tokių pasirodymų sulaukę šilutiškiai patiesė Palangos ir Telšių ekipas.

Į LKL. Vilniaus „Perlas“ liko be savo lyderio Karolio Giedraičio, kuris NKL vidutiniškai pelnydavo po 17,9 taško ir pagal šį rodiklį užėmė trečiąją vietą. Šis 20-ies metų 194 cm ūgio gynėjas buvo paskolintas LKL ekipai Panevėžio „Lietkabeliui“. Be jo likusi Vilniaus ekipa patyrė dvi nesėkmes prieš NKL lyderius Marijampolės ir Šakių krepšininkus.