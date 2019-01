„Rytas“ suspendavo Suttoną

Ne tame esmė

Nesvarbu ar sutton teisus ar ne apie adomaitį. Niekas krepšinyje taip nesielgia ir nešika ant vadovybės ar kitų komandos žaidėjų. Kai problema atsiranda reikia ją spręsti komandos viduje, kitaip tu parodai, kad tau nusišikt kaip gadini komandos reputaciją. Įsivaizduokit, kad adomaitis nuvarytų į twitter'į ir pradėtų "yall criticizing my tactics should calm down and listen to my side i dont have problem with vilnius its the players that i have a problem with". Dabar jau visiem aišku, kad sutton komanda yra antroj vietoj ir svarbesni yra jo asmeniai rodikliai. Todėl turbūt ir varo ant adomaičio kad nedaro visų atakų per jį. Be to tokie išsišokimai kenkia jam pačiam. Ką jis mano kitų komandų skautai galvoja apie jo žinutes soc. erdvėje? "Va tokio mums žaidėjo ir reikia, kuris ant mūsų organizacijos pradės varyt twitter'yje"? Žodžiu nesąmonė ką dabar sutton daro