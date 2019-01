„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas (VI): „Warriors“ priminė, kas yra čempionai

Nuotr.: AP - Scanpix

Nuotr. AP - Scanpix

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) atėjo periodas, kuomet lygos sirgaliai pradeda skaičiuoti dienas iki atkrintamųjų, tačiau lygos komandoms liko dar daug darbo. Vieniems tai – šansas kabintis į konferencijų pirmuosius aštuntukus, kitiems – signalas, jog nesusiėmus dabar patekti į stipriausiųjų 16-uką gali ir nebepavykti.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Tai subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose.

1. (+2) Milvokio „Bucks“ (34-12)

Nuo pastarojo reitingo sudarymo „Bucks“ pasiekė 6 pergales iš 7 galimų bei šiuo metu turi geriausią pergalių-pralaimėjimų balansą visoje lygoje. Įspūdingą puolimą demonstruojantis Milvokio klubas paskutinį kartą 100 taškų nepelnė beveik prieš mėnesį ir triženklį taškų skaičių renka jau 14 rungtynių paeiliui, iš kurių pralaimėta buvo viso labo du kartus.

2. (+4) „Golden State Warriors“ (33-14)

Į jiems žemiausią reitingo vietą nusiritę „Warriors“ greitai šoktelėjo aukštyn. To priežastis – 8 pergalių serija, kurios metu Steve‘o Kerro auklėtiniai varžovams vidutiniškai versdavo po 130,7 taško per susitikimą.

Paminėjimo vertas ir sėkmingas DeMarcuso Cousinso sugrįžimas po traumos – puikiai įsiliejęs atletas priminė, kokį kozirį savo kišenėje laikė NBA čempionai.

3. (-2) Denverio „Nuggets“ (31-14)

Šiek tiek apsukas sumažinę „Nuggets“ per paskutinius 8 susitikimus suklupo tris kartus ir prarado absoliutaus lygos lyderio etiketę, tačiau gan palankus artėjantis tvarkaraštis Nikola Jokičiui ir kompanijai turėtų padėti išsilaikyti tarp stipriausių Vakarų konferencijos komandų.

4. (-2) Toronto „Raptors“ (35-13)

Pastaruoju metu su apatinės dalies komandomis žaidusi „Raptors“ skynė pergales, tačiau kai kurios iš jų nebuvo itin įtiinamos – rungtynes su „Wizards“, „Hawks“ ir „Suns“ Kanados ekipa laimėjo 2 bei 3 taškų skirtumais.

Verta paminėti, jog Nickas Nurse‘as kone visą sezoną neturi visos sudėties. Kawhi Leonardas iš 48 rungtynių sužaidė 36, Kyle‘as Lowry – 37, Jonas Valančiūnas vis dar gydosi traumą, o OG Anunoby dėl asmeninių priežasčių taip pat kartas nuo karto nebūna su komanda.

Nuotr. AFP – Scanpix

5. (-1) Indianos „Pacers“ (31-15)

„Pacers“, kaip ir įprasta, daro tai, ką reikia – skina pergales prieš varžovus, kuriuos nugalėti privalu. Per pastarąją atkarpą Domanto Sabonio klubas gan dideliais skirtumais nusileido Filadelfijos „76ers“ ir Bostono „Celtics“ komandoms, tačiau tai vadinti didele tragedija nevertėtų.

6. (+2) Filadelfijos „76ers“ (31-17)

Po dviejų netikėtų pralaimėjimų prieš Vašingtono „Wizards“ ir Atlantos „Hawks“, „76ers“ pasiekė 4 pergales iš 5 galimų bei pagal laimėjimų skaičių pavijo „Pacers“. Dėl savo vaidmens kiek anksčiau nepasitenkinimą reiškęs Joelis Embiidas per šią atkarpą vidutiniškai rinko po 28,4 taško ir atkovojo po 11,2 kamuolio.

7. (+5) Portlando „Trail Blazers“ (29-19)

Prieš dvi savaites pirmojo Vakarų konferencijos aštuoneto uodegoje buvę „Blazers“ pasiekė 6 pergales iš 8 galimų ir ne tik pakilo į ketvirtąją poziciją, bet ir pasivijo trečioje pozicijoje žengiančius „Thunder“. Palyginus abiejų komandų būsimą tvarkaraštį, pranašumą taip pat turi Portlando krepšininkai.

8. (-2) Oklahomos „Thunder“ (28-18)

„Thunder“ pastaruoju metu renkasi daugiau pralaimėjimų nei pergalių, o į akis labiausiai krenta itin prasta gynyba. Per paskutines ketverias pralaimėtas rungtynes „Thunder“ į savo krepšį vidutiniškai praleido po 138,2 taško.

Nuotr. AP – Scanpix

9. (+1) Bostono „Celtics“ (29-18)

Kai „Celtics“ patyrė tris pralaimėjimus iš eilės, atrodė, jog ekipa vėl kris į duobę. Vis tik Brado Stevenso auklėtiniai šiuo metu turi keturių pergalių seriją bei yra tarp pretendentų kabintis į pirmąjį Rytų konferencijos trejetą.

10. (-3) Hjustono „Rockets“ (26-20)

Iškritus Clintui Capelai, „Rockets“ tiesiogine žodžio prasme tapo Jameso Hardeno komanda. Gynėjas susižėrė praėjusios savaitės Vakarų konferencijos geriausio krepšininko laurus, fiksuodamas 54,3 taško, 9 atkovotų kamuolių ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo rodiklius.

Su Capelos iškritimu, krito ir „Rockets“ forma, tačiau kaip bebūtų Teksaso ekipa laikosi pirmajame Vakarų konferencijos penketuke.

11. (-) San Antonijaus „Spurs“ (27-21)

Per pastarąsias dvi savaites „Spurs“ pasiekė po 4 pergales ir 4 pralaimėjimus. Bene apmaudžiausia nesėkmė buvo patirta prieš Memfio „Grizzlies“, kuomet Greggo Popovichiaus auklėtiniai sukrapštė viso labo 86 taškus. Vis tik turnyrinės lentelės pozicijai pastaroji atkarpa daug žalos nepadarė ir „Spurs“ tebėra atkrintamųjų komanda.

12. (+3) Jutos „Jazz“ (26-22)

Pastaruoju metu užsimindavau, jog „Jazz“ reitinge kyla dėl prastų kitų komandų rezultatų. Vis tik pagaliau sulaukėme itin svaraus argumento iš paties Jutos klubo – 6 pergalių iš eilės serija buvo nutraukta tik šiąnakt, o ir varžovas buvo solidus – „Trail Blazers“.

Į pirmąjį Vakarų aštuntuką patekusių „Jazz“ svarbiausia užduotis bus jame ir išsilaikyti, tačiau toli gražu lengva nebus.

13. (+3) Bruklino „Nets“ (25-23)

„Nets“ ir toliau maloniai stebina. Ekipa užtikrintai žengia šeštoje Rytų konferencijos vietoje, per pastaruosius 7 mačus pralaimėjo viso labo dukart, o dar didesnį įspūdį daro faktas, jog Bruklino klubas daugiau nei 30 proc. mokamų algų išnaudoja Alleno Crabbe‘o, DeMarre‘o Carrollo, Jaredo Dudley, Kennetho Fariedo ir Dwighto Howardo atlyginimams.

14. (-5) Los Andželo „Clippers“ (25-21)

Skirtingai nei „Jazz“, „Clippers“ pastaruoju metu rinkosi tik pralaimėjimus. Doco Riverso auklėtiniai penkių nesėkmių iš eilės seriją sugebėjo nutraukti prieš „Spurs“, kuriuos įveikė 103:95. Vis tik tokie rezultatai, kaip ir įprasta Vakaruose, atsiliepia skaudžiai. Didžiąją sezono dalį stiprias pozicijas laikęs Kalifornijos klubas nukrito į septintąją vietą, o arti jų žengia ir LeBrono Jameso sugrįžimo laukiantys „Lakers“.

15. (+2) Sakramento „Kings“ (24-23)

Kaip ir buvo galima tikėtis, stipresniems varžovams pasipriešinti negalėję „Kings“ į pergalių kelią grįžo nugalėdami savo kalibro ekipas. Per pastarąsias šešerias rungtynes 4 pergales pasiekę Davido Joergerio auklėtiniai taip pat yra arti atkrintamųjų barjero, tačiau jis sezono eigoje veikiausiai bus per aukštas.

16. (-2) Los Andželo „Lakers“ (25-23)

„Lakers“ pastaruoju metu išgyvena tikrą traumų košmarą. Luke‘as Waltonas jau kurį laiką turi verstis be LeBrono Jameso ir Rajono Rondo, o visai neseniai paaiškėjo, jog komandai mažiausiai mėnesį nepadės ir Lonzo Ballas.

Nuo pastarojo reitingo „Lakers“ pasiekė 4 pergales ir patyrė tiek pat nesėkmių. Žinant „Lakers“ traumuotų žaidėjų sąrašą rezultatas toli gražu nėra prastas, tačiau pralaimėjimas Klivlando „Cavaliers“ net ir tokiomis aplinkybėmis yra nuviliantis.

Grįžusi traumuotų žaidėjų kompanija turės imtis darbo tuojau pat, mat Kalifornijos ekipa jau iškrito iš pirmojo Vakarų konferencijos aštuntuko bei bus priversta vytis varžovus, o ir artėjantis tvarkaraštis nebus lepinantis.

17. (-4) Majamio „Heat“ (22-23)

Kiek anksčiau solidžias pergalių serijas fiksavusi „Heat“ stabtelėjo, tačiau tai paaiškinti galima ne pačiu lengviausiu tvarkaraščiu (dukart buvo žaista su „Celtics“, po kartą su „Nuggets“ ir „Bucks“), taigi kalti prie kryžiaus Floridos ekipos nevertėtų. Juolab, jog į atkrintamąsias Eriko Spoelstros auklėtiniai turėtų patekti.

18. (-) Šarlotės „Hornets“ (22-24)

2019-uosius penkiais iš 6 galimų pralaimėjimų pradėję „Hornets“ šiek tiek atsitiesė ir sugebėjo nuskinti tris pergales paeiliui, iš kurių dvi buvo prieš Vakaruose esančius „Kings“ ir „Spurs“. Toks mini spurtas Šarlotės ekipai leido aplenkti buksuojančius „Pistons“ bei šoktelėti į aštuntąją poziciją Rytuose.

19. (-) Minesotos „Timberwolves“ (22-24)

Trijų pergalių seriją turėję „Timberwolves“ atleido vadeles ir iš paskutinių penkių susitikimų laimėjo du. Derrickas Rose‘as žaidžia karjeros sezoną po košmariško traumų etapo, o nuo Jimmy Butlerio mainų komanda taip pat iškovojo daugiau pergalių nei patyrė pralaimėjimų (18-15). Vis tik net ir tokie faktai neleidžia laikyti „Timberwolves“ kaip komanda, galinčia prasimušti į atkrintamąsias.

20. (+3) Naujojo Orleano „Pelicans“ (22-25)

Kaip ir „Timberwolves“, „Pelicans“ itin didelių šansų pakovoti dėl vietos atkrintamosiose veikiausiai neturės. Nors atstumai tarp komandų sąlyginai nėra dideli, tikėtina, jog Naujojo Orleano ekipa rungtynėse su „Thunder“, „Spurs“, „Rockets“, „Nuggets“ ir „Pacers“ versis be lyderio Anthony Daviso, kas automatiškai sumenkina ekipos šansus laimėti.

21. (+4) Vašingtono „Wizards“ (20-26)

Ironiška, bet netekus Johno Wallo, „Wizards“ iškovojo beveik pusę turimų pergalių. Per 11 rungtynių, kurias praleido Wallas, Vašingtono ekipa laimėjo 7 kartus, o išlaikiusi panašią formą gali duoti rimtą kovą ir „Hornets“ klubui, nuo kurio atsilieka viso labo dviem pergalėmis.

22. (-2) Dalaso „Mavericks“ (20-26)

„Mavericks“ ekipai itin skaudi netektis buvo J.J. Barea trauma. Puertorikietis dar žaidė pergalingose rungtynėse su „Timberwolves“, tačiau jose gavo traumą, o nuo to laiko Dalaso ekipa patyrė 4 nesėkmes paeiliui.

Apskritai, „Mavericks“ šį sezoną pralaimėjo visus 8 susitikimus, kuriuose nežaidė Barea.

23. (-1) Detroito „Pistons“ (20-26)

„Pistons“ sezono pradžia, kai buvo startuota 4 pergalėmis iš tiek pat galimų, atrodo kaip tolimas miražas. Dabartinė realybė yra tokia, jog keturių nesėkmių seriją nutraukęs Detroito klubas sugebėjo pranokti „Clippers“, tačiau nuo to laiko Dwane‘o Casey auklėtiniai pasiekė 2 laimėjimus iš 5 galimų bei prarado vietą atkrintamosiose.

24. (-) Orlando „Magic“ (20-27)

Dvi skambias pergales iš eilės prieš „Rockets“ ir „Celtics“ pasiekę „Magic“ savo aistruolių ilgai nelepino. Po šių rungtynių „Magic“ vėl suklupo tris kartus paeiliui ir išlieka geresne komanda tik už tuos Rytų konferencijų klubus, kurie išgyvena perėjimo laikotarpį.

25. (-4) Memfio „Grizzlies“ (19-28)

Klaikią formą demonstruojantys „Grizzlies“ patyrė 12 pralaimėjimų per pastarąsias 13 rungtynių. Gera gynyba pasižymėjusi Memfio ekipa nebegali pasigirti net ir šiuo aspektu – per minėtąją atkarpą „Grizzlies“ varžovams leido įmesti po 109,5 taško per rungtynes.

Nuotr. AP - Scanpix

26. (-) Atlantos „Hawks“ (14-32)

Autsaiderių penketuką pradeda „Hawks“, kuri nuo pastarojo reitingo pergalių kiekiu neišsiskyrė, tačiau abu laimėjimai buvo prieš solidžias ekipas – „Thunder“ ir „76ers“. „Hawks“ taip pat tapo savotiškais lyderiais tarp silpniausių lygos komandų, tačiau toks pasiekimas gan dviprasmiškas. Žinant, jog klubas siekia gauti kuo aukštesnį šaukimą naujokų biržoje, tai nėra džiuginantis rezultatas.

27. (+2) Finikso „Suns“ (11-37)

Dvi pergales prieš „Kings“ ir „Nuggets“ pasiekę „Suns“ išvengė ilgo nesėkmių ruožo, tačiau šiuo metu ekipa yra patyrusi keturis pralaimėjimus iš eilės, o artėjantis tvarkaraštis šią seriją gali pratęsti.

28. (-) Čikagos „Bulls“ (11-36)

Vienintelis „Bulls“ pozityvas – nutraukta 10 pralaimėjimų iš eilės serija. Vakarykštėse rungtynėse „Bulls“ 104:88 nušlavė Klivlando „Cavaliers“.

29. (-2) Niujorko „Knicks“ (10-35)

Belieka tikėtis, jog kito reitingo metu galėsiu užsiminti apie „Knicks“ pergalę. Šįkart „Madison Square Garden“ arenos šeimininkai tuo pasigirti negali ir krenta į priešpaskutinę vietą.

30. (-) Klivlando „Cavaliers“ (9-39)

„Cavs“ patyrė 16 pralaimėjimų per paskutinius 17 susitikimų ir turi prasčiausią pergalių-pralaimėjimų balansą visoje lygoje.