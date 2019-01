Įvertinimai „Žalgirio“ žaidėjams: sugrįžęs Woltersas ir varžovų perprastas Daviesas

Gaila zalgiriuko

Matosi kad vertintojas balus raso pagal ziniasklaidos ispustus burbulus, greiciausiai net rungtyniu vakar nemate:D:D:D atsikele ryte paziurejo kas kiek tasku imete, taip ir pakomentavo. Kaip Tu gali vertinti Daviesa ir Grigoni tokiais aukstais balais kai Jie praktiskai sudegino rungtynes su belekiek lipimu i medi, prarastais kamuoliais, penktokiskom klaidom gynyboj, ypac Grigonio, kuri kas norejo tas maude, kojas islauze, uztvara pastate taip kad vargsas net nesugebejo pajudet is vietoj, o lemiamoj atakoj priesininko ikirtimas po krepsiu galutinai parode krepsininko IQ. Tris zaidejus tik gali isskirti kurie vakar stengesi, Jankunas Woltersas ir Walkupas(stengesi gynyboj), toliau visi max iki 3 balu.



Tikriausiai didziausia problema yra trenerio, kuris rinkosi komplektacija, Jus man paaiskinkit kaip tu gali uzkariaut eurolyga su Ulanovu, Milakniu, Grigoniu, Walkupu, Waltonu, Biruciu, Kavaliausku, Jokubaiciu??? Graziausiai skamba Ju stipriosios savybes:D:D:D:D:D:D kaip pvz: snaiperis Milas kuris neimeta is toli, skamba neblogai, ziurim toliau, gynybos specialistas Grigonis, kuris gali neapsiginti nuo 1 iki 4 pozicijos be problemu, Ule ko gero vienas geriausiu nugara zaidzianciu puoleju Europoj per treniruote, verzlusis, gynyba draskantis Walkupas:D, perpektyvusis Birutis, kuris jau viena koja Siauliuose ir t.t.