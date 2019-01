Jankūnas apie Kuzminsko pasirodymą: „Negalima sakyti, jog tai – netikėtumas“

Marius Grigonis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Marius Grigonis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Paulius Jankūnas šį vakarą vėl džiugino sėkminga realizacija iš pikenpopo situacijų bei pelnė 14 taškų, tačiau kapitono vedamas Kauno „Žalgiris“ 70:80 krito Milane, kur vietos „AX Armani Exchange“ patempė Mindaugas Kuzminskas, surinkęs 14 taškų.

Foto galerija Artūras Milaknis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Thomasas Walkupas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Paulius Jankūnas ir Artūras Gudaitis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Marius Grigonis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Arvydas Sabonis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Paulius Jankūnas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Aaronas White'as Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Arvydas Sabonis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Mindaugas Kuzminskas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Marius Grigonis Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

„Antroje pusėje leidome įmesti per daug – jie pelnė 46 taškus. Buvome prisiviję, žaidėme lygiai ir netgi išsiveržėme, bet po to kvailos klaidos, o jie įmetė tritaškį ir metimą iš po krepšio. Manau, kad nesudirbome taip, kaip turėjome ir dėl to susidarė toks skirtumas“, – po rungtynių sakė Jankūnas.

– Kas leido išlipti iš duobės ir netgi pirmauti?

– Kol gerai gynėmes ir protingai puolėme, tol mums žaidimas pasiteisino. Išpildėme trenerio nurodymus, nedarėme skubotų metimų ir kantrus žaidimas puolime (ko Milanas nemėgsta) davė mums vaisių.

Bet po to neapsigynėme, kažkur paskubėjome ir taip gavosi.

– Ar Mindaugo Kuzminsko žaidimas tapo nemaloniu netikėtumu?

– Visi žinome koks žaidėjas yra Mindaugas. Negalima sakyti, kad tai netikėtumas. Galbūt, jis komandoje neturi didelės rolės, bet jis – tas pats Mindaugas Kuzminskas. Bėga į greitą puolimą, meta tritaškius ir stengiasi padėti kuo įmanoma geriau. Leidome jam įsižaisti, o po to sustabdyti jau buvo sunku.

– Pauliau, kaip šiandien veikė pikenpopas?

– Veikė. Vieną dieną geriau – kitą blogiau. Po traumos viskas gerėja. Įeinu į ritmą, bet dabar tai nėra svarbu, nes pralaimėjome.

– Milano ekipa pirmajame ir ketvirtajame kėlinyje pataikė po 5 tritaškius. Kiek tai atėmė galimą jūsų pergalę?

– Tai, be abejo, atėmė. Atrodo ginamės neblogai, bet kažkur per daug padedame arba nepadedame, kaip buvome susitarę ir gaunasi laisvas metimas iš krašto. Tokie tritaškiai – labai skausmingi ir jiems suteikiantys pasitikėjimo ir jėgų mesti dar vieną tokį metimą.