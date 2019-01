Karjeros sezoną žaidžiantis Gudaitis: „Esu arčiau NBA nei anksčiau“

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Artūras Gudaitis yra kaip niekada arti NBA. Tokius ženklus rodo geriausias krepšininko karjeros sezonas, taip mano ir pats vidurio puolėjas, NBA naujokų biržoje pakviestas prieš ketverius metus.

Už Atlanto teisės į Lietuvos rinktinės krepšininką priklauso Klivlando „Cavaliers“, kuri išgyvena ne pačius geriausius laikus ir NBA užima paskutinę vietą. Klivlando ekipa jau dabar domisi Gudaičio galimybėmis atvykti į klubą.

Į Milaną buvo atskridęs svarbiausius „Cavaliers“ sprendimus priimantis generalinis direktorius Koby Altmanas. Vakarienės metu lietuvis su vienu iš „Cavaliers“ vadovų aptarė artėjančios vasaros planus.

„Jie mane po sezono nori matyti Klivlande, nori pasičiupinėti, bet kažkas konkrečiau paaiškės tik vasarą. Jie teiraujasi, ar aš noriu keltis į „Cavaliers“. Natūralu, kad noriu. Kiekvieno krepšininko svajonė yra žaisti aukščiausiame lygyje. Pats norėjau išsiaiškinti, ko jie tikisi iš manęs, kokie jų planai. Aš manau, kad dabar esu arčiau NBA nei anksčiau, bet nenoriu per daug apie tai kalbėti, viskas bus matyti ateityje“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ teigė Gudaitis.

Vienas naudingiausių šio sezono Eurolygos krepšininkų jau praėjusią vasarą turėjo planų vykti į Klivlandą ir treniruotėse pasirodyti šios ekipos atstovams, tačiau galiausiai šią galimybę iškeitė į žaidimą Lietuvos rinktinėje.

Kol kas visas Gudaičio dėmesys skiriamas krepšiniui Europoje, o į NBA jis pernelyg nesižvalgo – tik seka rezultatus ir pasižiūri gražiausių epizodų rinkinius.

25-erių metų 210 cm ūgio lietuvis žaidžia karjeros sezoną. Jis Eurolygoje per 24 minutes pelno po 12,9 taško (64,2 proc. dvit., 79,8 proc. baudos), atkovoja po 7,3 kamuolio (trečias geriausias rodiklis lygoje), blokuoja po 1 metimą, ir renka po 18,9 naudingumo balo (penkta vieta lygoje).

Lyginant su praėjusiu sezonu, Gudaičio taškų vidurkis pakilo per 2,6 taško, atkovotų kamuolių – per 1, naudingumo balų – per 3,5, minučių skaičius – per 4.

„Aš visada tikėjausi, kad galiu taip žaisti. Visada tikiesi geriausio. Ir žaidimo stilius parankus, ir pats daug labiau savimi pasitikiu, taip pat jaučiu trenerio pasitikėjimą. Daug žaidžiame pikenrolą, greitose atakose dažnai atakuojame krepšį, todėl man atsiranda galimybės atkovoti kamuolius. Komandos draugai labai pritraukia varžovus. Ne kiekvienas prie tokios sistemos prisitaiko, bet man pavyko.

Aišku, ir pats įdedu daug darbo, kad aikštėje atrodyčiau taip, kaip atrodau. Bet ir nesakau, kad čia kažkas ypatingo. Visada gali būti geriau“, – apie savo žaidimą pasisakė Gudaitis.

Kaip, Gudaičiui pradėjus rodyti tokius rezultatus, pasikeitė varžovų gynyba?

„Natūralu, kad jeigu komandoje vienas žaidėjas geriau pasirodo, aikštėje praleidžia daugiau minučių, tai varžovai iškart skiria didesnę koncentraciją. Man neleidžia atsitverti, naudotis stipriosiomis pusėmis, pavyzdžiui, atakuoti dešine ranka“, – kalbėjo Artūras.

Lietuvis Eurolygoje yra vienas fiziškai stipriausių vidurio puolėjų, tačiau šiuolaikiniame krepšinyje vis labiau vertinamos kitos aukštaūgių savybės – galimybės gynyboje keistis prieš gynėjus, taip pat atakuoti iš tolimesnių distancijų.

Pats Gudaitis nestovi vietoje ir stengiasi prisitaikyti prie besikeičiančių tendencijų. Galbūt ne viskas matosi rungtynėse, bet krepšininkas kasdien ruošiasi naujiems iššūkiams.

„Aš tikrai įdedu daug darbo, kad tapčiau universalesnis. Su treneriais kasdien dirbame. Ateis laikas, kai kažkuriai komandai reikės kitų mano savybių ir mes jas panaudosime. Tikiuosi, kad būsiu pasiruošęs“, – sakė Gudaitis.

Šį sezoną ryškus patobulėjimas matosi lietuvio baudos metimų pataikymo procentuose. Anksčiau jis siekdavo apie 70 procentų, o šį sezoną pakilo iki rekordinio – 79,8 proc.

Gudaitis per rungtynes vidutiniškai meta po 6,45 baudos metimo ir pataiko po 5,15. Abu šie skaičiai yra geriausi tarp visų Eurolygos krepšininkų, abu jie būtų buvę geriausi ir praėjusį sezoną.

„Kažkaip susiradau savo rutiną prieš baudos metimus ir ji padeda. Žinau, kad baudų metimai yra lengvi taškai, turbūt lengviausi krepšinyje, todėl juos pasiimti yra būtina. Ypač aukštaūgiui, kadangi esame dažnai bauduojami. Pasidarai, ką tau reikia prieš kiekvieną metimą, kad jis visada būtų toks pat. Ne į šoną, ne kažkur, ir tiek. Per treniruotes visada būdavo paprasta pataikyti, o per rungtynes – problematiškiau“, – atskleidė žaidėjas.

Jeigu pavyksta vis geriau pataikyti nuo baudos metimų linijos, tuomet galbūt būtų galima dažniau atakuoti ir iš vidutinio nuotolio?

„Kažkaip bandome į žaidimą įdėti ir tuos metimus, bet viskas priklauso nuo komandos norų. Aš visada noriu, kad jai būtų geriau. Jeigu esu ties vidutiniu nuotoliu, bet mano komandos draugas yra laisvesnis, tai visada perduosiu kamuolį geresniam metikui. Buvo rungtynių, kai išmečiau kelis metimus iš vidutinio, bet mes koncentruojamės į sistemą ir pergalės siekimą“, – paaiškino krepšininkas.

Apeninų pusiasalio šiaurėje Gudaitis vis tvirčiau jaučiasi ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų, kur viena kita fraze su vietiniais jis gali persimesti italų kalba.

Visgi dėl „Cavaliers“ dėmesio gilinti italų kalbos žinias krepšininkui gali tekti nebe tiek ir ilgai.

Nors kontraktas su Milano klubu galioja iki 2021 metų, tiek šią, tiek kitą vasarą yra numatytos galimybės išvykti į NBA. Milano klubas už tai nustatė 650 tūkst. JAV dolerių siekiančią išpirką.

Visos sąlygos aiškios, galimybės ir noras yra, žaidimas vis labiau užtikrintas. Galbūt artėjantį sezoną Gudaitis taps trečiuoju lietuviu NBA.