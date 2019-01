Grįžo į aikštę: Ginevičius debiutavo RKL

Nuotr.: P.Žukauskas Nuotr. P.Žukauskas Praėjusį savaitgalį Regionų krepšinio lygoje (RKL) nestigo įdomių įvykių – penktadienį Gediminas Maceina trečią kartą šiame sezone buvo išvytas iš aikštės už dvi technines pražangas, šeštadienį pirmenybėse debiutavo legendinis krepšininkas Vidas Ginevičius, o turo metu buvo sužaisti net 7 (!) pratęsimai. SAVAITĖS RUNGTYNĖS 1. Šios savaitės kovos startavo trečiadienį Gargžduose, kur vietos SC-„Led Head“ (7-9) ekipa egzaminavo Panevėžio „Lietkabelio-2/R.Sargūno SG/PKKSC“ (5-11) komandą. Dvikovos pradžioje atrodė, kad aikštės šeimininkai pasieks lengvą pergalę – gargždiškiai kontroliavo rungtynes, pamažu didino savo pranašumą, o įpusėjus dvikovai turėjo dviženklį pranašumą (47:36). Vis tik, po didžiosios pertraukos svečiai pakeitė žaidimo stilių, ėmė pamažu vytis varžovus ir po puikiai sužaisto lemiamo kėlinuko sugebėjo išplėšti pratęsimą (89:89). O tuomet ir prasidėjo. Papildomo laiko metu abi komandos kovėsi negailėdamos jėgų, tad sudėtingus metimus keitė klaidos lygioje vietoje ir nepataikymai iš po krepšio, o rezultatas vis svyravo ties kelių taškų riba. Sužaidus 45 minutes rezultatas vis dar buvo lygus (101:101), niekas iš esmės nepasikeitė ir per antrąjį pratęsimą (111:111). Lūžis rungtynėse įvyko trečiojoje papildomoje penkių minučių atkarpoje, kuomet aikštės šeimininkams pritrūko jėgų, o tuo pasinaudoję „Lietkabelio“ dubleriai pabėjo nuo varžovų ir nuaidėjus finalinei sirenai šventė sunkią pergalę rezultatu 123:116. Pasibaigus susitikimui Gargždų SC-„Led Head“ ekipos treneris Mindaugas Mockus neatrodė labai nusiminęs: „Tokios rungtynės jaunimui labai naudingos, kartais per dešimt treniruočių tiek visko neišmoksi, kiek gavome pamokų per šią dvikovą. Apmaudu tiek, kad šiame sezone kone identiškoje situacijoje Šiauliuose paleidome pergalę, tad pasirodo jaunimui vienos pamokos maža. Reikia tikėtis, kad trečias kartas – nemeluos, jeigu tik toks bus.“ SAVAITĖS RUNGTYNĖS 2. Po trečiadienio dvikovos atrodė, kad tai buvo tiesiog tobula turo pradžia ir desertas prieš pagrindinius patiekalus, tačiau vėliau paaiškėjo, jog jaunimo akistata buvo tik įžanga į fantastišką savaitgalį. Šeštadienį Anykščiuose vietos KKSC-„Elmio“ (11-8) komanda priėmė Ginevičiumi pasistiprinusią Rokiškio „Fenikso“ (11-8) ekipą. Susitikimo pradžia aikštės šeimininkams nieko bloga nežadėjo (30:20), vis tik vėliau dvikovos startą pramiegoję svečiai išsijudino, apkarpė turėtą deficitą ir Anykščių sporto centre sukūrė tikrą krepšinio spektaklį, kuriam neužteko keturiasdešimties minučių kovos. Pagrindinio laiko pabaigoje arčiau pergalės buvo aikštės šeimininkai (80:78), tačiau likus žaisti 2 sek. iniciatyvos ėmęsis Ginevičius pataikė dvitaškį ir išplėšė pratęsimą (80:80). Papildomų penkių minučių metu vyko apylygė kova, o likus žaisti 39 sek. po Edgaro Šlaito tritaškio anykštėnai įgijo apčiuopiamą trijų taškų persvarą (87:84). Tačiau vos po kelių akimirkų vakaro herojumi jau buvęs Ginevičius smeigė šaltakraujišką tritaškį (87:87) ir pratęsė rungtynes mažiausiai dar penkioms minutėms. Antros papildomos atkarpos metu drama tęsėsi toliau, vis tik pratęsimo pabaigoje vykusiose baudų metimo loterijoje kiek geriau sekėsi aikštės šeimininkų ekipai, kuri likus žaisti 8 sek. įgijo saugią keturių taškų persvarą (97:93) ir išsaugoję ją iki susitikimo pabaigos šventė dramatišką pergalę rezultatu 97:93. ŠVENTĖ. Penktadienio vakarą Klaipėdoje vyko tikras pajūrio derbis, kuriame susikovė „LCC tarptautinio universiteto“ (14-7) studentai ir „Kretingos“ (12-10) ekipa. Puikiai suprasdamas rungtynių svarbą bei intrigą aikštės šeimininkų vadovas Marius Tamolis sukūrė pajūrio krepšinio aistruoliams tikrą šventė, o šie atsidėkojo su kaupu, nes į Michealsen centrą sugužėjo net 176 žiūrovai. Publika tikrai neturėjo likti nusivylusi, nes apart puikaus renginio išvydo tikrai geras krepšinio rungtynes. Beveik visą susitikimą abi komandos žengė koja kojon ir tampė nervus savo sirgaliams, tad nieko nuostabaus, jog sužaidus keturiasdešimt minučių rezultatas buvo lygus – 80:80. Pratęsimo metu aikštės šeimininkų sirgaliai galėjo jaustis kur kas ramiau ir mėgautis reginiu – LCC studentai gana greitai perėmė iniciatyvą į savo rankas, išvengė klaidų ir nuaidėjus finalinei sirenai šventė sudėtingą pergalę rezultatu 93:89. TREČIAS KARTAS. Penktadienio vakarą Rokiškyje vykusioje dvikovoje „Fenikso“ atstovai gana lengvai rezultatu 103:76 palaužė Prienų KKSC (12-7) atstovus, o šios rungtynės pasižymėjo tuo, jog svečių lyderis Gediminas Maceina jau trečią kartą šiame sezone gavo dvi technines pražangas ir buvo priverstas anksčiau laiko palikti rungtynes. Įdomu tai, jog „garą nuleidęs“ Prienų krepšininkas šeštadienį buvo kur kas ramesnis, atliko pirmą karjeros RKL trigubą dublį (15 tšk., 14 atk.kam., 11 rez.perd.) ir padėjo savo ekipai pasiekti itin svarbią pergalę rezultatu 90:83 prieš B diviziono B grupės lyderius Kaišiadorių „Kaišiadorių-Savingės“ (15-4) krepšininkus. LYG NBA. Itin rezultatyvi dvikova penktadienį vyko Akmenėje, kur savo aikštėje žaidusi SC-„Gruditos“ (11-11) komanda priėmė turnyro lentelės kaimynę Biržų „Biržų-KKSC“ (9-12) ekipą. Nors daugelis laukė atkaklios kovos, tačiau aikštės šeimininkai dar pirmajame kėlinuke pasiuntė varžovus į nokdauną (40:19) ir vėliau tiesiog žaidė NBA stiliaus atvirą krepšinį. Supratę, kad pergalės nepasieks biržiečiai taip pat mėgavosi žaidimu, tad per šią dvikovą abi komandos surinko net 209 taškus, o pergalę rezultatu 137:72 šventė Akmenės krepšininkai. Beje, Akmenės ekipai pritrūko vos 1 taško, kad pagerintų visų laikų RKL rezultatyvumo rekordą. Lygiai tiek pat taškų 2018 m. vasario 24 d. vykusioje B diviziono akistatoje buvo pelniusi Šilalės „Lūšies“ komanda, kuomet rezultatu 137:40 sutriuškino „Lietkabelio-2“ ekipą. BŪNA IŠIMČIŲ. Liaudies išmintis sako, jog „Vienas lauke – ne karys“, visgi sporte kartais būna išimčių. Šį savaitgalį Kėdainių SC-„Balticum“ (9-7) komanda buvo priversta žaisti be savo lyderio Medo Kuprijanovo, o tai itin skaudžiai atsiliepė ekipos rezultatams. Penktadienio vakarą kėdainiškiai savo aikštėje rezultatu 74:80 buvo priversti pripažinti Klaipėdos „VKKM-Neptūno“ (8-7) pranašumą. Tarsi to būtų maža šeštadienio popietę Kėdainių garbę ginantys krepšininkai Kaune patyrė triuškinamą nesėkmę, kuomet rezultatu 73:105 nusileido „Žalgirio-3“ (9-7) ekipai. Įdomu tai, kad pirmojo rato dvikovose Kuprijanovo vedami SC-„Balticum“ krepšininkai abi ekipas įveikė gana įtikinama persvara, o kėdainiškių lyderis šiose dvikovose rinko vidutiniškai po 45 naudingumo balus. X-FAKTORIUS. Dar vienu fantastišku savaitgaliu mėgavosi Tomo Keršio treniruojama Kauno „Atleto“ (17-5) komanda, kuri penktadienį rezultatu 109:74 sutriuškino „Jonavos-2“ (0-21) komandą, šeštadienį rezultatu 85:77 įveikė Šilalės „Lūšies“ (11-11) atstovus ir šventė jau 8 (!) pergalę iš eilės. Panašu, jog Keršis tapo tikru X-faktoriumi kauniečių ekipai, nes naujo stratego vedama „Atleto“ komanda žaidė jau 17 rungtynių per kurias pasiekė 14 pergalių ir patyrė vos 3 pralaimėjimus. REKORDAI. Šį savaitgalį buvo pasiekti net keturi sezono rekordai. Asmeninėje įskaitoje pasižymėjo Klaipėdos „VKKM-Neptūno“ atstovas Matas Vaitkus, kuris penktadienio vakarą vykusioje dvikovoje su Kėdainių SC-„Balticum“ atstovais perėmė 10 kamuolių. Tuo tarpu komandinėje įskaitoje Akmenės SC-„Gruditos“ ekipa pasiekė net tris rekordus: pelnė daugiausiai taškų (137), įmetė daugiausia tritaškių (21) ir surinko daugiausia naudingumo balų (195). SAVAITGALIO SKAIČIAI. Šį savaitgalį RKL pirmenybėse buvo sužaistos 35 dvikovos, kurios baigėsi vidutine 15,6 taško persvara. Didžiausią pergalę šventė Akmenės SC-„Gruditos“ ekipa įveikusi savo „Biržų-LLSC“ ekipą net 65 taškų persvara rezultatu 137:72. Tuo tarpu mažiausiu skirtumu savo pranašumą įrodė Mažeikių SM-„Dubgirio“ (10-7) jaunimas, kuris vos 1 taško skirtumu po pratęsimo rezultatu 86:85 palaužė Panevėžio „Lietkabelio-2/R.Sargūno SG/PKKSC“ atstovus. Daugiausiai taškų pelnė jau minėta Akmenės SC-„Gruditos“ komanda (137), mažiausiai surinko Vilniaus „Ryto-2“ (3-15) ir „Kazlų Rūdos“ (2-17) ekipos į varžovų krepšį įmetusios po 61 tašką. SAVAITĖS MVP. Naudingiausio savaitės žaidėjo titulą gauną Kauno r. „Omegos“ (19-3) puolėjas Ignas Ryla, kuris per dvejas rungtynes vidutiniškai pelnė po 25,5 taško, atkovojo po 14,5 atšokusio kamuolio, atliko po 4,5 rezultatyvaus perdavimo, perėmė po 5 kamuolius, išprovokavo po 7 varžovų pražangas ir rinko po 48 naudingumo balus. Be to, šeštadienio akistatą su „Vytauto Didžiojo universiteto“ (4-18) studentais Ryla baigė surinkęs net 60 (!) naudingumo balų.

