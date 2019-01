„Pieno žvaigždės“ iškovojo pergalę Prienuose

Nuotr.: BNS

„Pieno žvaigždės“ svečiuose 91:82 nugalėjo „Skycop“





Tai buvo jau ketvirtoji svečių pergalė iš eilės šalies pirmenybėse





Pergalę Pasvalio klubui lėmė sėkmingas trečiasis kėlinys





Tomas Lekūnas pelnė 22 taškus ir buvo rezultatyviausias „Pieno žvaigždžių“ ekipoje





Pasvalio „Pieno žvaigždės“ (10-9) „Betsafe–LKL“ pirmenybėse ir toliau tęsia sėkmingą ruožą. Šį kartą Gedimino Petrausko auklėtiniai pergalę iškovojo Prienuose. Pasvaliečiai svečių arenoje 91:82 (22:23, 17:21, 29:14, 23:24) nugalėjo vietos „Skycop“ (7-12) žaidėjus.

Rungtynių žaidėjas Tomas Lekūnas Taškai 22 Naudingumas 30 Atkovoti kamuoliai 9 Baudų metimai 89% 8/9

Tai yra jau ketvirtoji iš eilės „Pieno žvaigždžių“ komandos pergalė šalies pirmenybėse. Be to, per pastarąsias aštuonerias rungtynes „Pieno žvaigždės“ triumfavo septyniskart.

Pirmieji du kėliniai komandoms klostėsi įtemptai, o Pasvalio klubas aukštesnę pavarą jungė po pertraukos.

Ketvirčio viduryje „Pieno žvaigždės“ greitai pelnė aštuonis taškus be jokio prieniškių atsako ir šovė į priekį (61:53).

Kiek vėliau „Skycop“ dar pabandė prisiartinti, tačiau „Pieno žvaigždės“ turėjo savo atsakymą – Tomas Galeckas įmetė tritaškį ir svečiai nurūko į priekį jau dviženkle persvara (66:56).

Per likusią rungtynių dalį solidus atstumas tarp komandų ir toliau laikėsi – „Pieno žvaigždės“ nepaleido pradėto darbo ir iškovojo dar vieną pergalę.

Po šios pergalės „Pieno žvaigždės“ pagal turimas pergales susilygino su ketvirtoje vietoje esančiu Panevėžio „Lietkabeliu“. Tiesa, panevėžiečiai kol kas „Betsafe–LKL“ fronte žaidė vienomis rungtynėmis mažiau.

Rezultatyviausiai Pasvalio komandoje šį kartą rungtyniavo Tomas Lekūnas, pelnęs 22 taškus (4/5 dvit., 2/5 trit., 8/9 baud. met.) ir atkovojęs 9 kamuolius.

„Pieno žvaigždės“: Tomas Lekūnas 22 (9 atk. kam.), Žygimantas Skučas 21, Jay Threattas 12 (7 rez. perd.), Karolis Petrukonis 8.

„Skycop“: Žygimantas Janavičius 17, Darjušas Lavrinovičius ir Gintaras Leonavičius po 11, Arnas Labuckas ir Mindaugas Lukauskis po 10.

