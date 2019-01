Gronskis apie Eurolygos jaunimo turnyrą: „Lūkesčiai dideli, bet reikia suprasti – esame kita komanda“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Auškelis Nuotr. Fotodiena.lt/J.Auškelis Vilniaus „Ryto“ pamaina neria į antrosios sezono pusės batalijas. Arvydo Gronskio vadovaujami „Perlo“ krepšininkai prasidėjus trečiajam Nacionalinės krepšinio lygos („Mezon–NKL“) ratui su 16 pergalių ir 14 pralaimėjimų užima 8 vietą. Artimiausiomis savaitėmis „Perlo“ laukia akistatos su pajėgiomis NKL ekipomis – Joniškio „Delikatesu“ (17/13), Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ (16/14) ir Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (24/6). Tuo metu jau vasario 8–10 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks Eurolygos jaunių (U18) atrankos turnyras, kuriame komandos išsidalins kelialapius į gegužę Vitorijoje (Ispanija) vyksiantį finalinį etapą. Vis svarbesnį vaidmenį „Ryto“ jaunimo sistemoje atlieka bendradarbiavimo sutartį su reprezentaciniu Vilniaus klubu pasirašiusi Sostinės krepšinio mokykla (SKM). 190 cm ūgio įžaidėjas Julius Vaitkus rungtyniauja Andriaus Šležo vadovaujamoje „Rytas-2“ komandoje ir varžosi Regionių krepšinio lygoje (RKL). 185 cm snaiperis Hubertas Pivorius sportuoja kartu su Eurolygos jaunimo komanda, o prie „Perlo“ praėjusią savaitę prisijungė 206 cm vidurio puolėjas Matas Mačijauskas. Visi trys mokyklos auklėtiniai taip pat žaidžia ir elitiniuose Moksleivių krepšinio lygos („LIDL–MKL“) U17 ir U18 čempionatuose, kur gina „SKM-I Electrolux“ (treneris Tomas Purlys) komandos spalvas. Su vyr. „Perlo“ treneriu Gronskiu SKM.LT kalbėjosi apie sėkmingą jaunimo integraciją į pagrindinę vyrų komandą ir artimiausius tikslus NKL bei jaunių Eurolygoje. – Treneri, „Perlas“ NKL lygoje sužaidė jau 30 rungtynių. Turbūt jau galima daryti tam tikras išvadas. Kokios jos?

– Tikrai džiaugiamės, nes mes einame į priekį. Esame stipriai atjaunėję, bet demonstruojame neblogą žaidimą. Svarbiausia, kad mūsų jauni žaidėjai nestovėtų vietoje ir tobulėtų. Džiaugiamės, kad Karolis Giedraitis gavo galimybę pasibandyti aukštesniame lygyje (žaidėjas iki sezono pabaigos paskolintas Panevėžio „Lietkabeliui“, – aut. pastaba). Tuo pačiu tai yra galimybė pasirodyti ir atsiskleisti kitiems žaidėjams. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę pergalę prieš Telšius pasiekėme jau be Karolio. – Jums imponuoja toks NKL formatas, kai po antrojo rato komandos skyla į dvi dalis ir kovoja tarpusavyje? Šiuo atveju „Perlas“ pateko į pirmąjį aštuntuką ir rungsis su geriausiomis lygos komandomis.

– Esame patenkinti. Sąmoningai rinkomės stipresnius varžovus jau ikisezoninėse rungtynėse. Žaidėme ir su LKL komandomis, nes tai žaidėjus grūdina ir jie gauna geras pamokas. Taip, būna sunkiau, būna pralaimėjimų, bet mūsų tikslas yra juos užgrūdinti. Džiugu, kad dabar žaisime su sąlyginai geresnėmis NKL komandomis. – Visi buvę ir esami SKM auklėtiniai dabartinėje „Perlo“ sudėtyje – Marekas Blaževičius, Ernestas Naruševičius ir Mačijauskas – yra vidurio puolėjai. Ar galėtumėte apibūdinti kiekvieną iš šių aukštaūgių?

– Marekas jau yra gana žinomas ir daugiausiai sportuoja su pagrindine vyrų komanda. Jis jau spėjo debiutuoti Europos taurėje, o pas mus ateina tada, kai jam yra galimybė. Ernestas NKL čempionate dar turi mažai patirties, bet šį sezoną jis padarė didelė žingsnį į priekį ir tobulėja. Tuo metu Matas prie mūsų prisijungė tik prieš savaitę ir džiugu, kad tai padarė drąsiai – atkovojo kamuolių ir tikrai nepasimetė. Jam viskas buvo nauja, nes į rungtynes Matas žengė po dviejų treniruočių. – Mačijauskas 2017–2018 m. sezone dar žaidė MKL B divizione ir atsiskleidė Donato Sabaliausko vadovaujamoje „SKM-II Eurosportas“ komandoje. Kas, jūsų manymu, lėmė tokį jaunuolio progresą?

– Vaikai po vasaros būna pasikeitę – jie auga, bręsta. Vienas gali ūgtelti 10 centimetrų ir jo po vasaros nepažinsi. Mato istorijoje tai atliko nemažą vaidmenį. Matas turi gražią metimo techniką, bet tai yra tik pradžių pradžia. Jis padarė didelį šuolį – per metus iš MKL B diviziono pakilo iki NKL. Dabar reikia nuoseklaus, ramaus darbo ir, manau, viskas bus gerai. Svarbiausia, kad jis pats norėtų tobulėti. Ir jis turi tą norą. – Tuo metu gynėjai Pivorius ir Vaitkus taip pat yra „Ryto“ sistemos dalis. Pivorius registruotas Eurolygos jaunimo turnyre, o Vaitkus žaidžia „Rytas-2“ komandoje. Ką manote apie šiuos jaunuolius?

– Kiek žinau, Juliui kiek sutrukdė sudėtinga trauma, kurią jis patyrė prieš metus. Kol kas dar šiek tiek matosi, kad jis nėra visiškai užtikrintas savo sprendimais aikštėje. Jam reikia laiko kad jis grįžtų į buvusią formą. Prieš traumą jis buvo tikras savo komandos lyderis. Julius šiuo metu rungtyniauja RKL čempionate ir treniruojasi su „Perlu“. Hubertą dabar tenka matyti per Eurolygos jaunių treniruotes. Tai įdomus krepšininkas, kuris sėkmingai žaidžia Molėtų „Ežerūno“ komandoje ir, manau, tikrai galės mums padėti. Tai – gudrus vaikis, kuris labai greitai supranta kombinacijas, žaidimo planą, aikštėje priima gerus sprendimus. Tas tikrai džiugina. – Pagrindinės „Ryto komandos sudėtyje pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau vietos talentingiems vilniečiams. Sutinkate, kad prieš 4 metus situacija atrodė žymiai niūriau?

– Taip. Nuosekliai ties šia programa dirbame nuo 2015 m. ir tas duoda vaisius. Sostinės krepšininkų atsiradimas reprezentaciniame klube rodo, kad sistema ir reikalinga ir naudinga. Tam reikia laiko, įdirbio. Rezultatus lemia ilgalaikis darbas, o šiuo metu pagal amžiaus vidurkį esame viena jauniausių arba pati jauniausia komanda visame NKL. Jeigu į „Perlą“ ateina 16-metis, jam reikia maždaug 5 metų, kad taptų pilnaverčiu reprezentacinės komandos nariu. – Esate tarpinė grandis tarp moksleivių ir vyrų krepšinio. Kaip atrodo bendras darbas ir keitimasis informacija su „Rytas-2“ treneriu Šležu ir krepšinio mokyklų treneriais?

– Aurimas Jasilionis atlieka labai daug ir svarbaus darbo. Taip pat Edvinas Justa, Šležas, kurie su savo vadovaujamomis komandomis rungiasi MKL čempionatuose ir mato visus perspektyviausius ir įdomiausius vaikus. Pavyzdžiui, prieš pora savaičių į treniruotę buvome pasikvietę du SKM trenerio Algirdo Milono auklėtinius – Gytį Auruškevičių ir Kristupą Vigraitį. Nors jie žymiai jaunesni (2004 m. gim. – aut. pastaba), buvo įdomu į juos pasižiūrėti, „pačiupinėti“. Aišku, įtemptas NKL ir MKL čempionatų tvarkaraštis neleidžia jų dar daugiau įtraukti į visą procesą. Kai ateis ramesnis rungtynių laikotarpis, manau, to įsitraukimo į procesą bus dar daugiau. – Gytis Valickas šiuo metu kartu su U16 Lietuvos rinktine dalyvauja turnyre Turkijoje. Praėjusią vasarą jis buvo vienas iš U15 rinktinės lyderių Ramūno Šiškausko taurės turnyre. Ką manote apie šį Mindaugo Noreikos treniruojamą jaunuolį?

– Taip, sekame ir stebime visus, kiek tik įmanoma. Juo labiau, kad tai yra vilniečiai ir mes norime, kad jiems niekur nereiktų važiuoti ir jie žaistų už mūsų miesto komandą. Turime geras sąlygas sportuoti ir tobulėti. – Kokios sistemos grandis dar reiktų tobulinti, kad ji būtų dar geresnė?

– Tobulėjimui ribų nėra (šypsosi). Reikia stengtis kuo geriau atlikti savo darbą. Reiktų siekti dar glaudesnio miesto krepšinio mokyklų bendradarbiavimo, kad kartu siektume to paties rezultato. Mažais žingsniukais. Nesakome, kad dabar tai duosim. Tai yra ramus, nuoseklus darbas, ilgalaikis procesas. Reikia prisitraukti, sudominti vaikus ir sėkmingai bendradarbiauti. – Kokie tikslai likusioje NKL sezono dalyje ir Eurolygos jaunimo turnyre?

– Eurolygoje – nugalėti artimiausius varžovus. Po praėjusių metų visų lūkesčiai yra dideli, tačiau reikia suprasti, kad esame kita komanda. Nebebus Deivido Sirvydžio, Domanto Vilio, Simo Jarumbausko, Mykolo Astrausko ir daugelio kitų. Praėjusiais metais komandos pagrindą sudarė 2000-aisias gimę krepšininkai. Tikimės, kad pavyks surinkti visus geriausius vaikus ir vėl būsime konkurencingi. NKL siekiame, kad kad kiekvienas kėlinys ir kiekvienos rungtynės žaidėjų karjerose būtų žingsnis į priekį. Turime mokytis iš kiekvienos situacijos. Kai krepšininkai tobulės, tada ateis ir pergalės (šypsosi).

