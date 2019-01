Meilė baigėsi: Davisui nebeliko vietos „Pelicans“ pristatyme ir socialiniuose tinkluose

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

„Yahoo“ žurnalistai juokauja, kad Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Anthony Daviso skyrybos pasiekė tą tašką, kai iš telefono pradedi trinti visas savo antrosios pusės nuotraukas. Tam tikra prasme, taip ir atsitiko – klubo viešojoje erdvėje Davisui vietos nebėra.

Anthony Davis Komanda: New Orleans Pelicans

Pozicija: PF, C Amžius: 25 Ūgis: 208 cm Svoris: 115 kg Gimimo vieta: Čikaga, JAV

25-erių 208 cm ūgio puolėjas NBA rinką visai neseniai supurtė pareikšdamas, jog nebenori pasilikti „Pelicans“. Kol visi spėlioja, kur toliau galėtų pasukti Davisas, „Pelicans“ ėmėsi „nuotraukų trinimo“.

Ketvirtadienio naktį vykusiose „Pelicans“ ir Denverio „Nuggets“ rungtynėse per komandų pristatymą sirgaliai pastebėjo – kube rodytame komandos atvaizde Daviso nebebuvo.

Be to, puolėjo epizodų nebuvo ir kiek anksčiau rodytame gražiausių momentų rinkinyje, nors jis be Daviso įprastai neapsieina.

„Pelicans“ taip pat spėjo „Twitter“ bei „Facebook“ tinkluose pasikeisti savo profilio viršelio nuotraukas. Iki tol jose besipuikavusį Davisą pakeitė Jrue'as Holiday'us.

Nors kol kas Davisas nerungtyniauja dėl piršto traumos, jo santykiai su „Pelicans“ kolektyvu lieka dideliu klaustuku.

Štai neseniai sulaukęs klausimo, ar Davisas dar apsivilks ekipos marškinėlius, treneris Alvinas Gentry atsakė: „Sunku pasakyti... Tikriausiai turėtų, bet dar aptarsime, kad geriausia jam ir komandai.“