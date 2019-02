„Aistės-LSMU“ pasirengusios sustabdyti „Kibirkštį“: „Einame atsiimti to, kas mums priklauso“

Nuotr.: E.Šemiotas

Nuotr. E.Šemiotas

Savoje aikštėje skaudžiai per antrąjį pratęsimą antrajame tarpusavio susitikime kritusios Kauno „Aistės-LSMU“ ryžtingomis nuotaikomis atvyksta į Vilnių, kur penktadienį „Ryto“ arenoje įvyks dviejų MultiGyn Moterų lygoje pirmaujančių ekipų akistata. Antrąją vietą užimančios kaunietės stos į kovą su vienintele dar pralaimėjimo kartėlio nepatyrusia vietos „Kibirkštimi“, laimėjusia visas 10 rungtynių.

Roko Kondratavičiaus auklėtinės gruodžio viduryje buvo labai arti to, kad sustabdytų vilnietes po 6 laimėjimų paeiliui, tačiau galiausiai dar ketvirtajame kėlinyje išbarstė dviženklę persvarą ir po 50 minučių kovos 85:89 turėjo pripažinti „Kibirkšties“ pranašumą.

„Aisčių-LSMU“ specialistas teigė, jog krepšininkėms liko nuoskauda po dramatiško mūšio, kuris dvikovai Vilniuje dabar tik dar labiau motyvuoja revanšui.

„Aišku, pritrūko šalto proto, turėjome persvarą ir jos nesugebėjome išlaikyti, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ teigė Kondratavičius. – 35-as minutes rodėme tokį krepšinį, kuris padeda įveikti „Kibirkštį“. Mano nuomone, per pratęsimą teisėjai vienu švilpuku atėmė iš mūsų pergalę, bet, aišku, mes turėjome iki to neprisileisti. Jautėme, kad tose rungtynėse tikrai gerai atrodėme ir dabar pasistiprinę einame kovoti tik dėl pergalės bei atsiimti to, kas mums priklausė antrose rungtynėse. Kova bus tikrai sunki, nes „Kibirkšties“ komanda yra tikrai gera, bet mes esame pasiruošę kovoti iki galo, kad pasiimtumėme pergalę.“

Nuotaikos kiek slogesnės „Kibirkšties“ stovykloje, kur Valdo Gecevičiaus treniruojamos „Kibirkšties“ gretas praretino sveikatos problemos. Visgi nepaisant to, specialistas įsitikinęs – jei prireiks, negaluojančios krepšininkės kils nuo suolo, nors ir negalės rungtyniauti visa jėga.

„Dviejų čempionate pirmaujančių komandų rungtynės visada yra svarbios, turime savų problemų su ligomis ir traumomis, – sakė „Kibirkšties“ vairininkas. – Visos sveikos žaidėjos treniruojasi visa jėga, bet yra žaidėjų, kurios serga ir yra traumuotos, dvi krepšininkės tikrai nežais visa jėga. Bet norime, kad čempionate tęstųsi mūsų pergalių serija, o kaip bus – matysime.“

Nuotr. Kauno diena/Eitvydas Kinaitis

„Kibirkštį“ abiejuose tarpusavio susitikimuose į priekį tempė lyderė Morgan Pullins. Pirmajame mače Vilniuje puolėja pelnė 15 taškų, atkovojo 15 kamuolių ir surinko 30 naudingumo balų, tuo metu Kaune pergalę išplėšusi amerikietė įsirašė 27 taškus, 16 atkovotų kamuolių bei 36 naudingumo balus.

Visgi po pastarojo mūšio su kaunietėms 25-erių puolėja daugiau nei mėnesiui buvo iškritusi iš rikiuotės dėl traumos, kurios padariniai vis dar ją persekioja.

„Nėra pačioje geriausioje formoje, kokioje buvo, bet gerėja, skausmai praeina, tačiau nėra iki galo gerai“, – Gecevičius komentavo auklėtinės situaciją, kuriai kaunietės skiria ypatingą dėmesį.

„Žaidėjos meistriškumas tikrai yra geras, ji – aukšto lygio, visiems pridaro problemų, – tikino „Aisčių-LSMU“ vyr. treneris. – Galbūt šiek tiek neveikė prieš ją pasirinkta gynybos taktika, klydome tuose momentuose, kur buvome susitarę. Ant jos dedame akcentus, kaip ir visoms žaidėjoms, ir stengsimės, kiek galima ją sustabdyti. Negaliu pasakyti, ar pavyks žaidėją visiškai „išjungti“, bet mes turime padaryti, kad jai būtų kuo nepatogiau žaisti. Tam esame pasiruošę ir stengsimės užduotis gynyboje išpildyti.“

Pakilimą išgyvenanti Kauno komanda antrąkart sezone fiksuoja trijų pergalių seriją, o viena iš šios atkarpos kalvių – į Lietuvą rungtyniauti grįžusi Daugilė Šarauskaitė. Vilniaus krepšinio sistemoje užaugusi centro puolėja MultiGyn Moterų lygoje debiutavo sausį tapdama naudingiausia pirmenybių krepšininke bei viena iš „Aisčių-LSMU“ vedlių.

196 cm ūgio centro puolėja per iki šiol sužaistas trejas rungtynes vidutiniškai rinko po 10,7 taško, 12,3 atkovoto kamuolio, 4 blokuotus metimus bei 21,3 naudingumo balo. Kondratavičius džiaugiasi sėkminga 22-ejų krepšininkės integracija, kuri tapo solidžiu postūmiu visai Kauno ekipai.

„Pergalės visada pakelia nuotaikas, prideda daugiau pasitikėjimo savimi. Mūsų žaidimas šiek tiek pasikeitė atėjus Daugilei, nes jai prisijungus ir iškovojome tas pergales. Tikrai mums pridėjo jėgos po krepšiu, variacijų puolime ir gynyboje. Kitos merginos irgi dėjo dar vieną žingsnį, visos komandos žaidimas gerėja. Džiugina, kad rungtynėse Šiauliuose atsarginės krepšininkės gerai pasirodė, vėlgi dar daugiau pridėjo teigiamų emocijų. Stengsimės tą išlaikyti.

Visų pirma, Daugilei greičiau padeda įsilieti į komandą tai, kad žaidėja tikrai yra aukšto lygio, žaidusi užsienyje, pamačiusi skirtingų trenerių filosofijas ir tikrai tas krepšinio supratimas nėra mažas bei tai padeda greičiau įsilieti. Kaip ir rungtynėse, taip ir treniruotėse ji tikrai rodo neblogą formą, mane tas labai stipriai tenkina. Tikrai dar yra daug vietų, kur ji gali patobulėti ir aš kaip treneris pasistengsiu, kad ji tose vietose dar palypėtų į viršų ir atskleistų dar daugiau savo potencialo“, – ypatumais dalijosi Kondratavičius.

Daugilė Šarauskaitė su Vilniaus „Kibirkštis“ marškinėliais Nuotr. Kibirkštis

Šarauskaitės faktorių išskyrė ir Gecevičius, kuris dar pats prisidėjo prie vienos perspektyviausių šalies krepšininkių treniravimo. Dabar „Aisčių-LSMU“ garbę ginanti aukštaūgė karjeros pradžioje dvejus metus atstovavo Vilniaus „Jaunųjų talentų“ ekipai, o 2014-2017 m. gynė pagrindinės Vilniaus ekipos garbę.

„Daugilė, aišku, ypač gynyboje tapo „Aisčių-LSMU“ ramsčiu, dabar Kauno ekipa turi dvi aukšto lygio centro puolėjas, – pabrėžė Gecevičius. – Teko dirbti su Daugile „Kibirkštyje“, kai buvau antras treneris. Buvo išvažiavusi į Slovakiją, Lenkiją, žaidė geruose klubuose. Galbūt nežaidė tiek, kiek norėjosi, bet patirtis per pusantrų metų matosi – sustiprėjusi fiziškai ir taktiškai. „Aisčių-LSMU“ žaidimas galbūt keičiasi, bando daugiau žaisti per penktą poziciją. Reikia atsitverti ir kovoti dėl vietos. Mums po krepšiu bus žymiai sunkiau nei anksčiau, kada gal kažkiek turėjome pranašumą.“

„Aisčių-LSMU“ ir „Kibirkšties“ dvikova penktadienį Vilniuje startuos 19.30 val. Ją tiesiogiai bus galima stebėti MultiGyn Moterų lygos „Facebook“ paskyroje.