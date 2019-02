Darjušas Lavrinovičius LKL metraščiuose pasiekė solidų rezultatą

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Darjušas Lavrinovičius tapo penktu krepšininku Lietuvos krepšinio lygos istorijoje, blokavusiu 300 metimų.

Prienų „Skycop“ žaidėjas sekmadienį per rungtynes su Kauno „Žalgiriu“ atliko 300-ąjį bloką per karjerą LKL pirmenybėse.

Vis dėlto tai „Skycop“ komandos neturėtų guosti – „Žalgiris“ namie pasiekė lengvą pergalę 96:67.

Šį sezoną į 300-uko klubą įstojo ir Utenos „Juventus“ aukštaūgis Vaidas Čepukaitis – jis 300-ąjį metimą blokavo lapkritį.

LKL blokų karaliumi lieka Eurelijus Žukauskas, kurio pozicijos kol kas atrodo labai tvirtos. 765 metimus blokavęs ilgametis Klaipėdos „Neptūno“ ir Kauno „Žalgirio“ krepšininkas beveik dvigubai lenkia artimiausią varžovą.

Vis dėlto jei žvelgtume į blokuotų metimų vidurkį per rungtynes, Žukauskas šioje kategorijoje yra antras – vid. 2,58 blokuoto metimo per susitikimą (765 blokai per 297 rungtynes).

Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas į priekį praleidžia tik ilgametį NBA krepšininką Žydrūną Ilgauską – jis vidutiniškai blokuodavo po 3,22 metimo per rungtynes (280 blokų per 87 rungtynes).