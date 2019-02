„Barcelonos“ stiprybes išskyręs Westermannas: „Turime šansų patekti į atkrintamąsias“

Nuotr.: BNS

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai trečiadienį keliaus į Barseloną, kur ketvirtadienį Eurolygos turnyre kovos su vietos „FC Barcelona“ krepšininkais.

Kauniečiai rungtynes su Ispanijos ekipa turėtų pasitikti stipriausios sudėties – į komandos rikiuotę po traumos grįžo ir prancūzas Leo Westermannas. Gynėjas dalijosi mintimis apie sugrįžimą bei būsimą varžovą su „Žalgiris TV“ laidų rubrika #DėmesysEurolygai.

„Jaučiuosi gerai. Po traumos sužaidžiau pirmąsias rungtynes, smagu būti sugrįžusiam ir vėl rungtyniauti su komanda. Stengiuosi išlikti sveikas, grįžti visu 100 procentų į savo sportinę formą. Praėjęs mačas buvo puikus, leidęs įsivažiuoti“, – apie po kelio traumas įvykusias rungtynes Kauno sporto halėje su Prienų „Skycop“ kalbėjo žalgirietis.

Krepšininkas tikina, jog mėnesį sportavęs atskirai „Žalgirio“ arenoje, labai išsiilgo savo komandos draugų.

„Vienas mėnesis be komandos draugų – per ilgas laiko tarpas. Nėra lengva būti atskirai nuo ekipos. Treniruotis vienam. Sunku būti su komandos draugais tik rūbinėje, šalia aikštelės, bet negalėti jiems padėti per rungtynes“, – tvirtino prancūzas.

Šiuo metu „Žalgiris“ Eurolygoje yra patyręs dvi nesėkmes ir iš eilės ir turnyre užima 13-ąją vietą. Westermanno teigimu, Kauno klubo žaidėjai puikiai supranta dabartinę situaciją ir kiekvienam susitikimui ruošiasi kaip finalui.

„Manau, kad visi puikiai supranta situaciją. Dvejomis rungtynėmis atsiliekame nuo atkrintamųjų vietos. Vis dar turime šansų pakovoti. Taip jau buvo ir prieš kurį laiką, bet dabar pergalės svarba tik dar labiau išaugo. Pradedant rungtynėmis su „FC Barcelona“ ekipa seka dvikova po dvikovos. Reikia žiūrėti tik į artimiausias laukiančias rungtynes“, – aiškino Westermannas.

Žalgiriečių kelyje esanti „FC Barcelona“ turnyre turi keturiomis pergalėmis daugiau nei Kauno ekipa. Per pastarąsias 8 rungtynes Katalonijos sostinės klubas patyrė tik du pralaimėjimus. Westermannas išskyrė, jog „FC Barcelona“ turi puikiai sukomplektuotą sudėtį.

„FC Barcelona“ rungtyniauja labai agresyviai. Agresyvų krepšinį jie propaguoja visoje aikštelėje. Turi puikiai gynyboje žaidžiančių žaidėjų, kurie gali gerai spausti, yra atletiški ir aukšti. Turime atsakyti tokia pat energija, kaip ir varžovai, bei atsakyti tokia pat jėga. Visko gali nutikti. Žinome, kad galime juos įveikti. Oponentai turi gerą komandą, bet ir mūsų ekipa yra gera. Pamatysime, koks yra žaidimo planas, turėsime jo laikytis, visko galu nutikti“, – aiškino Westermannas.