„Aisčių-LSMU“ puolėjos karjeros vingiai: rekordai NCAA, sutartis su WNBA klubu ir ilga pertrauka

Nuotr.: Kauno diena/Eitvydas Kinaitis

Nuotr. Kauno diena/Eitvydas Kinaitis

Daugiau nei šešerius metus be krepšinio praleidusi Vaida Ruseckienė (buvusi Sipavičiūtė) prieš šį MultiGyn Moterų lygos sezoną atgaivino spalvingą karjerą bei, vedama sentimentų gimtajam Kaunui, sutiko prisijungti prie „Aisčių-LSMU“ komandos.

33-ejų vidurio puolėja pripažįsta – priimti tokį sprendimą nebuvo lengva, mat per tiek laiko buvusios Lietuvos rinktinės narės gyvenimą papuošė daugybė įvykių, kurie sudėliojo skirtingas gaires nei tuomet, kai karjeros pike jai teko naršyti po pasaulį.

„Pažiūrėjus atgal, nieko nesigailiu, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ teigė Ruseckienė. – Per tą laiką pavyko sutikti žmogų, kurį dabar galiu vadinti savo vyru. Susilaukti nuostabios dukros ir priimti sprendimą, kad nėra niekur geriau kaip tik gyventi Lietuvoje.“

Gimtinėje šaknis įleidusi Ruseckienė laurus dėl sugrįžimo į krepšinio aikštę kabina ant „Aisčių-LSMU“ direktoriaus Petro Aleksonio pečių. Klubo atstovas šią kaunietę pažinojo dar gerokai anksčiau, kas tapo vienu iš faktorių įtikinant krepšininkę patikrinti save permainų krečiamame moterų krepšinyje.

„Nuoširdžiai pasakysiu, gana ilgai dvejojau. Aleksonis nepraleido progos pakalbinti, kai tik sužinojo, kad grįžau į Lietuvą. Tačiau jam papasakojus apie komandą, jai keliamus tikslus, apsisprendžiau, kad bandysiu padėti.

Labiausiai abejonių kėlė mano fizinė forma, todėl iš pradžių nemažai laiko teko praleisti su fizinio rengimo treneriu. Aišku, jau ir metai ne tie, kaip ir ne ta fizinė forma, bet labai tikiuosi, kad bent jau savo patirtimi galiu šiek tiek prisidėti prie komandai keliamų tikslų“, – kalbėjo Ruseckienė, šį sezoną MultiGyn Moterų lygoje vidutiniškai renkanti po 4,8 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 5,5 naudingumo balo per 14 žaidimo minučių.

Nuotr. E.Šemiotas

Ruseckienė nuo krepšinio atitrūko 2012 metais, kai po septynerių metų užsienyje parvyko rungtyniauti į Lietuvą ir atstovavo tuomet stipriausiai šalies ekipai – Kauno „VIČI-Aistėms“. Iki tol svetur pamatus karjerai liejusi krepšininkė gimtinėn pasuko dėl asmeninių priežasčių, kurios vėliau lėmė jos sprendimą karjeroje skelbti pertrauką.

Nors viešojoje erdvėje tuomet buvo pasirodžiusios kalbos, neva Ruseckienė apskritai baigia karjerą, pati kaunietė neigė tokius gandus pabrėždama, kad jai reikalingas poilsis.

„Tie paskutiniai metai Lietuvoj buvo gana sunkūs ne tiek fiziškai, kiek emociškai, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ teigė Ruseckienė. – Buvo kilę tam tikrų problemų asmeniniame gyvenime, todėl visai netikėtai priėmiau sprendimą pasitraukti iš krepšinio.“

Viena perspektyviausių to meto krepšininkių į aukščiausiąjį lygį prasibrovė krepšinio paslapčių besimokydama už Atlanto. Dar vienuoliktoje klasėje Kauno Žiburio vidurinėje mokykloje Ruseckienė sau gyvenime iškėlė naują lūkesčių kartelę, kurios gimtojoje Lietuvoje ji pasiekti neturėjo sąlygų, tad jų teko ieškoti svetur.

Būdama dar septyniolikos, tvirtą pasitikėjimą savimi pademonstravusi kaunietė pasiryžo karjeros siekti išsvajotose Jungtinės Amerikos Valstijose (JAV).

„Jau nuo pat pradžių, kai pradėjau labiau domėtis krepšiniu, tapo aišku, kad noriu siekti tiek mokslo, tiek sporto aukštumų užsienyje. JAV suteikia ypatingas sąlygas sportuojantiems ir mokslo aukštumų siekiantiems atletams“, – kalbėjo Ruseckienė, mokslus užbaigusi Šiaurės Karolinoje, Pattersono vidurinėje mokykloje.

Šios krepšinio komandoje dominavusi jaunoji Sipavičiūtė turnyre per mačą fiksavo 14,7 taško, 9,7 atkovoto ir 3,4 perimto kamuolio bei 3,2 blokuoto metimo statistiką. Prie viso to, ji buvo pripažinta geriausiai besiginanti Pattersono vidurinės mokyklos komandos žaidėja.

Įpusėjus dvyliktai klasei, naujoje aplinkoje atsidūrusiai Ruseckienei taip pat teko rinktis tolimesnę savo stotelę JAV švietimo sistemoje. Kelių pasiūlymų sulaukusi lietuvė iš karto atkreipė dėmesį į Sirakūzų universiteto (SU) sąlygas bei šios mokymo įstaigos akademinius pasiekimus. Norą savo ateitį susieti su Niujorko valstijoje įsikūrusiu universitetu dar labiau sustiprino oficialus vizitas.

„Kad ir kiek krepšinis buvo svarbus mano gyvenime, manau, kad išsilavinimas, ypač moterų krepšinyje, turėtų užimti pirmąją vietą. Labai patiko paties universiteto vieta, klimato zona labai artima Lietuvai. Po to teko pasidomėti ir pačia komanda, apsvarstyti visas sportines galimybes. Komanda pasirodė labai draugiška, treneriai – taip pat, todėl ilgai dvejoti nereikėjo“, – apsisprendimo momentą prisiminė informatikos studijas baigusi Ruseckienė.

Į dar aukštesnį krepšinio lygį žengusi Ruseckienė netruko apsiprasti ir jau per pirmąjį sezoną tapo viena iš pagrindinių universiteto komandos krepšininkių. Kaunietė 14 iš 29 rungtynių pradėjo starto penkete, vidutiniškai rungtyniavo po 24 minutes, pelnė po 7,3 taško, atkovojo po 4,3 kamuolio bei blokavo po 2,2 metimo.

Prieš antruosius metus stipriausiame NCAA divizione sportininkė Lietuvoje plušėjo merginų rinktinėje, su kuria paskui dalyvavo Universiadoje. Po darbingos vasaros grįžusi į JAV, sustiprėjusi kaunietė taip driokstelėjo, jog krepšininkės vardas visam išliko Sirakūzų universiteto metraščiuose.

Ruseckienė dvikovoje su Colgate universitetu įmetė net 41 tašką ir pasiekė SU vienose rungtynėse pelnytų taškų rekordą. Kitame susitikime su „Raiders“ ekipa siautėjusi 192 cm vidurio puolėja sugriebė 21 kamuolį bei užfiksavo antrą geriausią rezultatą universiteto istorijoje. Prie eilės vienų geriausių suminių statistikos rodiklių pasiekimų ji taip pat susižėrė ne vieną individualų apdovanojimą.

„Tikiu, kad ne veltui vasarą praleistas laikas davė savų rezultatų. Atsirado didesnis pasitikėjimas tiek iš trenerių, tiek iš pačios savęs, – savo nuomone dalijosi Ruseckienė, antrais metais vidutiniškai rinkusi po 16,3 taško, 7,1 atkovoto kamuolio ir 2,3 blokuoto metimo. – Prisiminimai tik patys geriausi, kurie manau išliks visam gyvenimui. Iki šiol turiu trenerių dovanotą krepšinio kamuolį su tais rekordiniais skaičiais. Manau, kiekvienas žaidėjas nori palikti savo bent menkiausią pėdsaką istorijoje. Ir man tai pavyko gan neblogai.“

Trečiąjį sezoną Ruseckienės žaidimo laikas nuo 29 minučių išaugo iki 33, vidurio puolėja įskraidino pirmuosius tris savo tritaškius per karjerą NCAA ir kai atrodė, kad lietuvė dar vienu galingu sezonu užbaigs etapą koledžų krepšinyje, ketvirtaisiais metais įvyko lūžis. SU komandos branduolys iširo, pasitikėjimas Ruseckiene išgaravo, o minutės aikštėje sumažėjo daugiau nei dvigubai – nuo 33 iki 16 min.

Sulig šiuo rodikliu krito ir kiti jos statistiniai rodikliai: rezultatyvumas nuo 13,2 iki 4,7 tšk., atkovotų kamuolių vidurkis nuo 5,8 iki 2,2 kamuolio, bet blokuoti metimai toliau išliko jos stiprybe – „išrašė“ po 1,7 bloko.

Nepaisant kardinaliai pasikeitusios situacijos, iš Kauno kilusi atletė toliau laikėsi savo prioritetų ir liko Sirakūzų dalimi.

„Daug merginų išėjo, pakeitė universitetus tik dėl to, kad jų netenkino žaidimo laikas ar dar kitokie trenerių sprendimai. Mano mąstymas visad buvo sietas su mokslais, o turint tokią bazę ir sąlygas kaip Sirakūzuose, man net menkiausios abejonės nekilo, kad norėčiau būt kažkur kitur. Aš niekad nebuvau ta žaidėja, kuri siekia asmeninės naudos. Taip, galbūt mano asmeninė statistika pasmuko, bet būtent 2008 metais komanda pasiekė aukščiausius tikslus ir pateko į NCAA atkrintamąsias“, – šiuo pasiekimu džiaugėsi Ruseckienė, kuriai vėliau atsivėrė dar viena gyvenimo galimybė.

Asmeniškai slogus sezonas neatgrasė Lietuvos rinktinės narę sekusių skautų ir ji sulaukė pasiūlymo prisijungti prie moterų NBA kovojančios Los Andželo „Sparks“ komandos. Ruseckienę pasiekė treniruočių stovyklos kontraktas, ant kurio netrukus atsidūrė ir jos pačios parašas.

„Nemeluosiu, po pakritusios statistikos tai buvo gana nemaža staigmena. Išties labai maloniai nustebino“, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ sakė „Aisčių-LSMU“ puolėja.

Į pašėlusį treniruočių procesą pasileidusios Ruseckienės atstovaujama „Spark“ laimėjo trejas draugiškas rungtynes prieš Atlantos, Čikagos ir Minesotos ekipas, o pastarajai įveikti prireikė net dviejų pratęsimų. Kaunietė WNBA pirmenybių slenkstį mindė maždaug mėnesį, bet jai to pakako suprasti, jog tai nėra stotelė, kurioje ji norėtų nutūpti ilgam.

„Tas etapas buvo gana įdomus. Vienaip ar kitaip dauguma WNBA žaidėjų daugiausia žaisdavo Europoje, tačiau visa patirtis tikrai neįkainojama. Būti vienoje komandoje su pasaulinėmis krepšinio žvaigždėmis kaip Lisa Lesley ar Candice Parker, manau, yra nerealu.

Dar buvimo Los Andžele metu vyko visi derybiniai pokalbiai su būsimu agentu ir dėl mano tolimesnės ateities. Jau tada žinojau, kad noriu grįžti kažkur arčiau ir taip pratęsti savo galimybes krepšinio aikštelėje“, – pasakojo Ruseckienė.

Tada jos karjeros kompasas pasuko į Europą, kur per kitus trejus metus atstovavo Vengrijos, Italijos ir dviem Prancūzijos klubams. 2011 metais apsivilkusi Kauno „VIČI-Aisčių“ marškinėlius, Ruseckienė sužaidė trečiąjį sezoną Eurolygoje, per kurį vidutiniškai įmetė po 5,1 taško ir atkovojo po 1,9 kamuolio. Kauno ekipa tą sezoną per 14 rungtynių laimėjo tik dusyk ir baigė pasirodymą grupių etape.

Vietiniame fronte „VIČI-Aistėms“ sekėsi kur kas geriau: kaunietės pratęsė dominavimą laimėdamos Lietuvos čempionatą bei Baltijos lygą. Dabar Ruseckienė atstovauja išnykusias „VIČI-Aistes“ pakeitusiam „Aisčių-LSMU“ klubui, su kuriuo po ilgos pertraukos karjeroje sieks papildyti savo apdovanojimų lentyną.

„Man svarbiausia yra komandos rezultatai, – paklausta apie lūkesčius sau ir komandai, atsakė Ruseckienė. – Šiuo metu siekiame tik aukščiausių tikslų. Artėja Karalienės taurės finalinės rungtynės, todėl labai ruošiamės ir laukiame gana rimto pasipriešinimo.“

Kaunietės šiuo metu su pergalių ir pralaimėjimų santykiu 7-3 tiek Lietuvos, tiek Baltijos čempionate užima antrąsias vietas. „Aistės-LSMU“ vietiniame fronte nusileidžia 10-1 rezultatą turinčiai Vilniaus „Kibirkščiai“, o jungtinėje lygoje – 10 pergalių iš tiek pat galimų pasiekusiai Rygos TTT.