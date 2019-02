White'as: „Man sekasi žaisti prieš ispanišką krepšinio stilių propaguojančias ekipas“

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Barselonoje porai dienų įsikūrę žalgiriečiai ketvirtadienį „Palau Blaugrana“ arenoje stos į kovą su šeimininkų „FC Barcelona“ ekipa.

Pergalė leistų Kauno „Žalgirio“ klubui vytis aukščiau turnyro lentelėje esančias ekipas, o svarbią Eurolygos dvikovą kauniečiai pasitinka ir turėdami visus stipriausius žaidėjus komandos sudėtyje. Apie būsimą dvikovą mintimis su „Žalgiris TV“ dalijosi aukštaūgis Aaronas White‘as.

„Jau kuris laikas neturėjome visų žaidėjų, gal apie du mėnesius. Smagu vėl visus turėti. Treniruotės tapo pilnavertiškesnės ir labiau konkurencingos. Gerai, kad visi sugrįžo ir atsiduoda komandai“, – aiškino krepšininkas.

Žalgiriečiai laukia dvikovos su šiame sezone solidžius rodiklius gynyboje demonstruojančia Katalonijos ekipa. White‘o teigimu, varžovai yra stiprūs abejose aikštės pusėse.

„Taip, varžovai turi gerą komandą. Kaip ir sakėte, jie yra gerai sudėti, fiziškai stiprūs ir orientuoti į gynybinius veiksmus. Be to, jie turi ką pasiūlyti ir puolime, turi talentingų žaidėjų. Turėsime laikytis žaidimo plano“, – teigė White‘as.

Pirmose komandų tarpusavio rungtynėse Kaune pergalę po pratęsimo 88:85 iškovojo svečiai iš Ispanijos. Tąsyk žalgiriečiai ketvirtojo kėlinio viduryje turėjo dviženklį deficitą, tačiau ketvirtojo kėlinio finiše išlygino rezultatą. Visgi pratęsime atitrūkę Svetislavo Pesičiaus auklėtiniai šventė pergalę.

„Žiūrėjome atskirus pirmųjų rungtynių epizodus. Varžovai išmušė mus iš vėžių savo spaudimu. Turime prie to prisitaikyti. Reikia prisitaikyti prie to, kaip varžovai spaudžia mūsų gynėjų linijos žaidėjus, turinčius kamuolį. Tuos gerus dalykus iš pirmųjų rungtynių turime perkelti ir į šį susitikimą, o visas blogybes turime pataisyti“, – pirmąją dvikovą prisiminė White‘as.

Praėjusiame sezone Eurolygoje debiutavęs „Žalgirio“ aukštaūgis per du sezonus Eurolygoje, žaisdamas prieš „FC Barcelona“ ekipą fiksavo užtikrintą statistiką – rinkdavo po 15 taškų per trejas dvejų sezonų rungtynes. Be to, lapkričio mėnesį dvikovoje Kaune krepšininkas pelnė 21 tašką ir surinko 31 naudingumo balą. Pastarasis rodiklis – White‘o asmeninis rekordas Eurolygoje.

„Žinoma, rungtyniaudamas prieš tokias komandas susikaupi dar labiau, bet tai gali būti tiesiog sutapimas, – tvirtino pašnekovas. – Tiesa, esu pastebėjęs, kad man sekasi žaisti prieš ispanišką krepšinio stilių propaguojančias ekipas. Smagu, jog man pasisekdavo tuose susitikimuose, tačiau aš tiesiog ieškau būdų, kaip padėti komandai laimėti. Norime iškovoti pergalę.“

Barselonos „FC Barcelona“ ir Kauno „Žalgirio“ dvikova ketvirtadienį prasidės 22.00 val. Lietuvos laiku.