Po sunkios atkarpos iššovęs Milaknis: „Gaila, kad nevainikavome pergale, kurios labai reikia“

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Sausį slogią atkarpą išgyvenęs Artūras Milaknis driokstelėjo Kauno „Žalgirio“ siekiant nuversti „Barceloną“ jos žiūrovų akivaizdoje. Liepsnojęs 32-ejų snaiperis per 27 minutes susmeigė 5 iš 8 tritaškių ir surinko 17 taškų, bet jo vedami Lietuvos čempionai Katalonijoje nusileido 72:78.

Foto galerija Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Brandonas Daviesas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Thomasas Walkupas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Deonas Thompsonas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Leo Westermannas ir Thomasas Heurtelis Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Artūras Milaknis Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Legendinis „Barcos“ centras Roberto Duenasas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

„Visada džiugiu, kai įkrenta, – apie savo pasirodymą kalbėjo Milaknis. – Reikėjo tokių rungtynių pačiam asmeniškai. Džiugu, bet gaila, kad nevainikavome pergale, kurios labai reikia.“

Milaknis praėjusį mėnesį net ketverias iš šešerių rungtynių baigė su minusiniu naudingumo balų skaičiumi, o „Žalgiris“ per tą atkarpą laimėjo tik sykį – namuose prieš Atėnų „Panathinaikos“.

Taikliarankiui iššovus Barselonoje, „Žalgiriui“ to nepakako. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai patyrė septintą pralaimėjimą per paskutiniuosius aštuonis mačus, o per pastarąją trejų išvykos rungtynių seriją liko be pergalių.

„Šiemet toks sudarytas tvarkaraštis, nuo pat pradžių nelepino, bet anksčiau ar vėliau su visomis komandomis turi sužaisti. Nemanau, kad tai trukdo, turime patogias keliones“, – išvykos rungtynių faktoriaus nebuvo linkęs išskirti Milaknis.

Po „Žalgirio“ krepšiu siautėję šeimininkai pirmoje mačo pusėje iš baudos aikštelės įmetė net 28 iš 45 taškų. „Barcą“ į priekį vedę aukštaūgiai Kevinas Seraphinas, Ante Tomičius ir Pierre'as Oriola iš viso klubui pelnė 33 taškus. Milaknio teigimu, akcentai ties šiuo Svetislavo Pesičiaus žaidimo aspektu buvo sudėlioti, bet jų nepavyko realizuoti aikštėje.

Prie viso to, Ispanijos klubo krepšininkai metė 26 baudas, kai „Žalgiris“ tik 6. Kauniečiams buvo užfiksuotos 29 pražangos, o katalonams – 19.

„Kažkiek buvo akcentuota, kad tikrai bandys laužti per priekinę liniją ir norėjo stabdyti pražangomis, bet kai kuriose situacijose nebuvo priimti geri sprendimai. Rotavome, paskui buvo ir tritaškių laisvų, – komentavo „Žalgirio“ krepšininkas, paskui pridūręs apie teisėjų darbą. – Sunku pasakyti, nes kai žaidi, tai nematai.

Aišku, kažkiek buvo, bet „Barcelonos“ komanda ypatingai žaidžia ant pražangos ribos, o šiandien jie žaidė namuose, tai gal kažkiek teisėjai leido kontaktinį krepšinį.“