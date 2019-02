Komanda besididžiavęs Jasikevičius: „Tai – tikrasis „Žalgirio“ veidas“

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Brandonas Daviesas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Brandonas Daviesas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

Kauno „Žalgiris“ (8-14) Eurolygoje patyrė dar vieną pralaimėjimą po dar vienų atkaklių rungtynių bei 72:78 nusileido „Barcelonai“, tačiau šį kartą vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius beveik neturėjo priekaištų savo auklėtiniams bei liko patenkintas jų pasirodymu.

Foto galerija Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Legendinis „Barcos“ centras Roberto Duenasas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Deonas Thompsonas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Leo Westermannas ir Thomasas Heurtelis Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Brandonas Daviesas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Thomasas Walkupas Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Artūras Milaknis Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis Nuotr.: BasketNews.lt/V. Mikaitis

„Galvoju, kad galime didžiuotis tuo darbu, kurį padarėme. Manau, kad ilgiausiai laiko išsilaikėme, nes žaidėme puikų krepšinį, buvo momentų, kurių buvau pasiilgęs seniai. Detalės mus truputį žudė, kai kurių dalykų, aišku, kontroliuoti negalime, jūs viską matėte. Labai didžiuojuosi savo žaidėjais, tai yra tikrasis „Žalgirio“ veidas“, – po rungtynių kalbėjo Jasikevičius.

– Toks jausmas, kad buvo per daug nenuaidėjusių švilpukų?

– Aš negaliu to kontroliuoti. Nesu pasiruošęs vėl susimokėti už nieką.

– Kiek komandai emociškai svarbūs buvo Milaknio tolimi metimai?

– Matote, visą laiką krepšinyje padeda, kai pataikai tritaškius. Bet galvoju be tritaškių buvo plano vykdymas, idėjos, kur galima juos nubausti, viskas galėjo baigtis gražiau, bet deja.

– „Žalgirio“ pirmi trys kėliniai puolime ir ketvirtasis. Kuo jie skyrėsi ir ar „Barca“ kažką pakeitė savo žaidime?

– Nemanau. Kai kuriuose momentuose susikūrėme laisvus metimus, juos reikia pataikyti. Su ilgesne rotacija žaidėjai pavargs mažiau ir tas jausis ketvirtajame kėlinyje. Momentais aš kaifavau nuo savo komandos.

– Toks įspūdis, kad ilgai ieškojote centro, kuris galėtų atstovėti bei įžaidėjo?

– Centro ieškojimas susideda dėl to, kas yra sveikas. Aišku, susideda dėl to, kas neturi baudų žaidžiant prieš tokią priekinę liniją ir trenerį, kuris labai akcentuoja žaidimą per priekinę liniją. Visi stengėsi, ne viskas pavyko. Bet pabrėžiu: aš mačiau nuostabų „Žalgirį“.

Rungtynių žaidėjas Ante Tomic Taškai 11 Naudingumas 20 Rezultatyvūs perdavimai 3 Atkovoti kamuoliai 6

– Du pirmus kėlinius „Barca“ baudė baudos aikštelėje, sumesdama 28 taškus. Antroje pusėje labai stipriai tai apkarpėte. Ar kažkas buvo pakeista gynyboje?

– Nemanau, jog kažkas buvo pakeista. Gynyba buvo tokia pati, išskyrus paskutines 7 minutes, kai pradėjome keistis. Pirmą pusę pralošėme kamuolius 10-18 ir tai buvo svarbiausias dalykas.

Be to, galbūt, vienintelis priekaištas, jog nepadarome laiku baudų. Niekada nebus idealiai, bet šitas pralaimėjimas yra kitoks negu visi kiti, nes buvo tikrai neblogas krepšinis.

– Šį vakarą degė Artūras Milaknis. Turbūt irgi malonus momentas?

– Taip, aš galvoju, kad jis yra tikrai geras metikas. Jam reikia sukurti kuo daugiau gerų metimų ir jeigu jam prieš tokią gerą gynybinę komandą sukuriame aštuonis metimus – tai yra gerai. Čia yra mano ir įžaidėjų darbas ir šioje situacijoje mums tai kažkiek pavyko.

– Turėjote gerą atkarpą trečiajame kėlinyje, bet kiek tai sustabdė trys pražangos bonuso metu?

– Čia ir yra vienintelis dalykas. Kodėl mes taip gerai žaisdami, turėtume duoti jiems taškus už dyką? Tos trys baudos buvo neprotingos, bet sakau niekas idealiai nebus – reikia žiūrėti į 40 minučių.

Tos pražangos baudžia. Jos žiauriai baudžia, bet tu negali tokios komandos dykai statyti ant baudų metimų linijos. Jie sustato savo gynybą, kuri yra viena geriausių Eurolygoje ir negali duoti taškų už dyką, ypač išvykoje.

– Kavaliausko išėjimas į startą buvo atsakas Tomičiui ir kiek, galbūt, Daviesą stabdo sveikatos problemos?

– Brandonas nelabai daug treniruojasi. Jeigu tai daro, tai būna 50 proc. pajėgumu. Reikia stengtis kažkur išlošti minučių ir, manau, mes tai padarėme. Reikia, kad iki Karaliaus Mindaugo taurės, kitų Eurolygos rungtynių turėtume sveikatos.

Mes paprasčiausiai jos neturime. Bet vis tiek reikia dirbti, mylime savo dublerius, bet idėja, kad žaisti turi šitie (pagrindiniai) žmonės. Dirbti treniruotėse su jais yra visai kitoks lygis ir malonumas.

– „Barca“ iš pradžių taškus vertė per priekinę liniją, po to gynybą draskyti pradėjo Huertelis. Kiek pavyko ar nepavyko jo sustabdymas?

– Niekada nenaudosiu to skambaus žodžio ir turbūt nesu pavartojęs per savo laiką čia, bet „Barcos“ galimybės – didžiulės. Kiekvienoje pozicijoje po 2-3 aukščiausio lygio žaidėjai, dėl to sakau, kad šiandien vienas iš tų pralaimėjimų, kai galima matyti labai daug pozityvumo. Po pralaimėjimų, galbūt, taip būti neturėtų, bet ne visi pralaimėjimai blogi ir ne visos pergalės – geros.

– Paprastai „Žalgiris“ nežiūri į turnyrinę, bet ar dabar prasidėjo skaičiavimas kiek reikia pergalių?

– Niekada nežiūrėjome ir ką reiškia niekada nežiūrėjome? Nuo žiūrėjimo niekas nepasikeis, yra sekančios rungtynes, reikia spręsti problemas, įvedinėti sugrįžtančius žmones ir kautis dėl taurės, o po ateina „Budučnost“.

– Kaip įvertintumėte Walkupo progresą įžaidėjo pozicijoje?

– Komandą įveda į puolimą, labai nesusikomplikuoja dalykai, žaidžia labai paprastai. Ginasi kaip elitinis besiginantis žaidėjas ir, manau, apsunkina reikalus varžovų įžaidėjams. Juolab, jog šiai dienai neturime daug pasirinkimų.

Jasikevičius taip pat dar kartą atidavė duoklę „Žalgirio“ sirgaliams, apibūdindamas jų palaikymą, kaip fantastišką.

„Per spaudos konferencijas tai jau tampa tarsi savotiška klišė, bet fanų palaikymas yra kažkas tokio, tikrai neišpasakyta. Žinome, iš kur jie skrenda į Barseloną ir tikrai ačiū, ačiū, ačiū. Labai malonu žaisti Barselonoje, kaip praktiškai „Žalgirio“ arenoje.

Dar maloniau, kad tų pergalių nėra tiek kiek praeitais metais, bet tas išpardavimas su „Budučnost“ yra kažkoks fantastinis dalykas. Manau, žaidėjai tai jaučia ir atiduos viską dėl pergalių bei kabinsis į aštuntuką, kuris yra „Žalgirio“ tikslas“, – teigė Jasikevičius.