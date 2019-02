Alytuje – dominavusio Kanterio šou ir „Žalgirio“ tritaškių rekordas

Nuotr.: BNS

„Žalgiris“ išvykoje 90:75 nugalėjo „Dzūkiją“





Kauniečius baudęs Keremas Kanteris per pirmą mačo pusę pelnė 24 taškus, o iš viso surinko 31 ir pagerino LKL sezono rezultatyvumo rekordą





Pirmus penkis tolimus metimus realizavęs Leo Westermannas mačą pataikęs 6 iš 7 tritaškių ir įsirašęs 20 taškų





Kauno komanda vertėsi be poilsio dieną gavusių Brandono Davieso, Nate'o Wolterso ir Mariaus Grigonio





Statistika

Tritaškiais varžovus bombardavęs Kauno „Žalgiris“ (20-2) užfiksavo sezono rekordą ir LKL čempionate iškovojo penktąją pergalę paeiliui. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai Alytuje 90:75 (25:23, 27:20, 17:18, 21:14) palaužė vietos „Dzūkiją“ (7-14) su įspūdingai sužaidusiu Keremu Kanteriu priešakyje.

Vos antrąsias rungtynes Andrejaus Urlepo treniruojamos komandos sudėtyje žaidęs Kanteris per 31 minutę pelnė 31 tašką (11/14 dvitaškiai, 1/6 tritaškiai, 6/7 baudos), atkovojo 8 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas bei užfiksavo 40-ies balų naudingumą.

23-ejų 208 cm ūgio puolėjas 23 taškus surinko dar iki ilgosios pertraukos, kurią „Dzūkija“ pasitiko atsilikinėdama 43:52.

Garsiojo NBA krepšininko Eneso Kanterio brolis šiame susitikime pagerino jo komandos draugui Pauliui Petrilevičiui beveik mėnesį priklausiusį 30-ies pelnytų taškų geriausią sezono rezultatą. 40-ies naudingumo balų pasiekimas – antras geriausias šį sezoną.

Po 42 naudingumo balus yra surinkęs sekmadienį poilsio dieną gavęs „Žalgirio“ centras Brandonas Daviesas ir Panevėžio „Lietkabelio“ vidurio puolėjas Mindaugas Kupšas. Pastarasis tokį rezultatą užfiksavo dukart.

Kartu su Daviesu į Alytų nevyko smulkias traumas besigydantys Nate'as Woltersas ir Marius Grigonis.

Antrajame ketvirtyje užsiliepsnojęs Leo Westermannas susmeigė keturis tolimus metimus iš tiek pat mestų, o pirmąkart iš žaidimo prametė tik po pataikyto penkto tritaškio. Prancūzas per 16 žaidimo iš viso surinko 20 taškų (1/1 dvitaškiai, 6/7 tritaškiai), atkovojo 3 kamuolius bei įsirašė 22 naudingumo balus.

Bendrai „Žalgirio“ komanda iš toli realizavo 13 metimų iš 24 bandymų (54 proc.) ir pasiekė geriausią komandos rezultatą nuo 2016-2017 m. sezono. Tada „Žalgirio“ skirtingose rungtynėse buvo pataikęs 14, 15 ir 16 tritaškių.

Rungtynių žaidėjas Leo Westermann Taškai 20 Naudingumas 22 Tritaškiai 86% 6/7 Metimai iš žaidimo 88% 7/8

Trijų pagrindinių krepšininkų vietas „Žalgirio“ sudėtyje užėmė Lukas Uleckas, Laurynas Birutis ir Rokas Jokubaitis. Uleckas per 7 minutes surinko -2 naudingumo balus, Birutis per 8 minutes pelnė 4 taškus ir atkovojo 5 kamuolius, o Jokubaitis per 16 minučių įmetė 4 taškus, išdalijo 4 rezultatyvius perdavimus ir sugriebė 2 kamuolius.

Iš Karaliaus Mindaugo turnyro kovų eliminuota „Dzūkija“ kitas rungtynes žais tik kovo 2-ąją, kada svečiuose susikaus su Prienų „Skycop“.

„Dzūkija“: Keremas Kanteris 31 (12/20 metimai, 8 atk. kam., 40 naud. bal.), Elijahas Brownas 12 (2/6 metimai), Dominykas Domarkas 10 (3/7 metimai, 4 rez. perd., 3 kld.).

„Žalgiris“: Leo Westermannas 20 (6/7 trit.), Edgaras Ulanovas 15, Aaronas White'as 12, Artūras Milaknis 10.

Trenerių komentarai:

