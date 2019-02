Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ užtikrintai žengė į Karaliaus Mindaugo taurės finalinį ketvertą, o lemiamose kovose susidurs su neįprasta naujove – mūšiams teisėjaus arbitrai iš užsienio.

Šiandien žurnalistas Emillano Carchia paskelbė, kad vienas iš KMT teisėjų bus Luigi Lamonica. „24sek.lt“ skelbė, kad kitas teisėjas bus ukrainietis Borisas Ryžykas, tačiau „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius, komentuodamas šį sprendimą, paminėjo latvio Olego Latiševo pavardę.

Jasikevičius liko nepatenkintas tokiu ėjimu.

„Sprendimas įdomus. Galvoju, visų pirma reikia pasakyti tai, kad Lamonica ir Latiševas tikrai yra Europos teisėjų topas. Ypač Lamonicos situacijoje – tai yra žmogus, kurį net ir žiūrovams patinka stebėti, tai yra arbitras su charizma.

Tuo pačiu ateiname prie to, jog, manau, Lietuvos krepšiniui parodyta didžiulė nepagarba. Ypač šiais laikais, kai Lietuvos teisėjai tikrai išgyvena aukso amžių. Čia ne mano nuomonė, bet jūs matote, kiek mūsų teisėjų vadovauja FIBA Čempionų lygos aukščiausio lygio susitikimuose. Mūsų du jauni teisėjai kartu su vienu vyresniuoju arbitru kiekvieną savaitę važiuoja teisėjauti į Eurolygą ir gauna labai svarbius mačus. Dar, mano manymu, yra du labai geri perspektyvūs teisėjai, kurie tikrai prasimuš ten, kur jie norės. Ar į Eurolygą, ar į Čempionų lygą.

Labai blogas sprendimas. Visų pirma yra rodoma didžiulė nepagarba mūsų krepšiniui, mūsų mentalitetui. Ko gero, kitas žingsnis tikrai bus užsienietis rinktinėje. Taip manau. Šiuo klausimu man vėl yra liūdna. Pabrėžiu, kad atvažiuoja du aukščiausio lygio teisėjai, bet mentaliteto atžvilgiu – baisu“, – spaudos konferencijoje komentavo Jasikevičius.

„Žalgirio“ strategas taip pat pasisakė apie sprendimą išsiskirti su įžaidėju Derricku Waltonu, kuris papildė Berlyno ALBA ekipą.

„Labai gaila, kad viduryje sezono žaidėjas palieka mūsų komanda. Tikrai nesame iš tų sistemų, kurios sezono metu labai daug keičia. Bet tai įvyko ne iš gero. Taip gavosi, kad jo minutės vis mažėjo ir atsirado klubas, kuris norėjo sumokėti visą likusį kontraktą. Taip, kad klubas manęs paklausė, o aš nebuvau prieš. Taip ir gavosi. Išsiskyrėme abipusiu susitarimu ir tikrai galvoju, kad jis ateityje gali būti geras žaidėjas.

Dėl to nelabai ir noriu į savo komandą kviestis žaidėjus be patirties Europoje, bent jau kažkokios. Kad suprastų, kur atvažiuoja, kaip čia yra sunku. Ir toliau galvoju, kad jis gali būti puikus žaidėjas ir tikrai jam to linkiu. Labai gaila, kad jam nepavyko to padaryti „Žalgiryje“, – apie Waltoną kalbėjo Jasikevičius.

Šį vakarą „Žalgiris“ „Šiaulius“ įveikė 100:75, o bendras dvejų ketvirtfinalio rungtynių rezultatas buvo 204:136.

„Malonu, kad išėjome į kitą etapą. Viską praktiškai išsprendėme Šiauliuose. Šiandien stengėmės daugiau spręsti savo idėjas ir problemas. Kaip visada, kai kurios pavyko, kai kurios ne. Svarbiausia buvo įvesti traumuotus žaidėjus ir jaunimą. Svarbiausia, kad einame toliau“, – spaudos konferencijoje sakė Jasikevičius.

Kauno klubas sekmadienį žaidė LKL mačą su Alytaus „Dzūkija“, o tuomet akistatą praleido Marius Grigonis, Nate'as Woltersas ir Brandonas Daviesas. Šįsyk nežaidė Edgaras Ulanovas, Artūras Milaknis ir Aaronas White'as. Anot stratego, sprendimai dėl žaidėjų neregistravimo šiose dvejose rungtynėse buvo skirtingi.

„Daug kas galvoja, kad savaitgalį žaidėme be krepšininkų, kuriems buvo leidžiama pailsėti. Taip nebuvo, jie turi problemų. Stengėmės, kad jie išsigydytų. O šiandien taip, trys žaidėjai nerungtyniavo, nes jie ko gero šį sezoną žaidė daugiausiai“, – atskleidė Šaras.

KMT pusfinalyje „Žalgiris“ susikaus su Panevėžio „Lietkabeliu“ arba Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“. Šių dviejų ekipų akistata prasidėjo 20 val., o tuo pačiu metu startavo ir „Žalgirio“ trenerio dėmesį visada prikaustanti Graikijos grandų dvikova tarp Atėnų „Panathinaikos“ ir Pirėjo „Olympiakos“. Kokias rungtynes žiūrės Jasikevičius?

„Dabar jau du televizoriai pajungti, spėsime ir tą, ir tą“, – juokdamasis atsakė Jasikevičius.