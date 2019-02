NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio laukiantis Nainys: „Dončičiaus fenomenas didesnis nei Jameso“

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Kol dalis NBA lygos žaidėjų gaus kelias poilsio dienas, ryškiausios lygos žvaigždės nesiilsės. Penktadienį jie sugužės į Šarlotę, kur prasideda ir visą savaitgalį tęsis NBA „Visų žvaigždžių“ renginys. Tritaškių ir dėjimų fiesta, kylančių žvaigždžių pasirodymai bei, žinoma, LeBrono Jameso ir Giannio Antetokounmpo komandų susitikimas akis į akį. Visa tai ir dar daugiau laukia NBA krepšinio gerbėjų.

„Radistas“ Jonas Nainys tikina tikrai stebėsiantis „Visų žvaigždžių“ savaitgalio renginius per televiziją, nors Lietuvos laiku jie vyks naktį. Didelis krepšinio gerbėjas J. Nainys iki šiol prisimena, kaip 2017 metais gyvai Naujajame Orleane stebėjo šią šventę ir jam tai paliko neišdildomą įspūdį.

Sėdėjo šalia NBA legendų

„Mano svajonė buvo gyvai pamatyti „Visų žvaigždžių“ savaitgalį. Gavau VIP bilietus iš Donato Motiejūno. Ložėje sėdėjau kartu su Dikembe Mutombo, Andrejumi Kirilenka bei iš arti mačiau visas NBA žvaigždes. Net nekvėpavau iš susijaudinimo ir negalėjau patikėti, kad čia realybė. Tą savaitgalį susipažinau ir su Artūru Karnišovu. Pamačiau, koks jis gerbiamas NBA ir kiek daug pažinčių ten turi“, – prisiminimais dalijasi Nainys.

Dažnai svarbiausiu šventės akcentu tampa ryškiausių lygos žvaigždžių tarpusavio mačas. Nuo 1951-ųjų šios rungtynės vykdavo tarp geriausių Vakarų ir Rytų konferencijų žaidėjų. Ir tik pernai modelis pasikeitė – išrenkami du kapitonai, kurie nepriklausomai pagal klubų lokacijas, išsirenka žaidėjus, patekusius į „Visų žvaigždžių“ savaitgalį.

Pernai kova tarp LeBrono Jameso ir Stepheno Curry komandų vyko iki paskutinės akimirkos, kol galiausiai LeBronas šventė pergalę 148:145. Visgi Nainio kol kas dar neįtikina, kad eilę metų be jokios intrigos rungtyniavusios lygos žvaigždės pakeis šio mačo tradiciją. „Devintajame dešimtmetyje tai būdavo rungtynės, kurias krepšininkai žaisdavo lyg finalą ar bent atkrintamąsias. Dabar žaidimas labiau primena komediją. Krepšinyje turi būti intriga iki paskutinės sekundės“, – sako „radistas“.

LeBron James Komanda: Los Angeles Lakers

Pozicija: SF Amžius: 34 Ūgis: 203 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Akronas, JAV

Dončičiaus fenomenas didesnis nei Jameso?

Pagrindiniame visų žvaigždžių mače šiemet be G. Antetokounmpo į aikštę išbėgs dar trys europiečiai – Dirkas Nowitzki, Nikola Vučevičius ir Nikola Jokičius. Tarp ryškiausių žvaigždžių galėjo patekti ir pirmametis slovėnas Luka Dončičius. Už jį balsavo daugiau nei 4 milijonai sirgalių, tačiau krepšininkui pritrūko žurnalistų, žaidėjų ir trenerių paramos.

Tiesa, slovėnas dalyvaus „Kylančių žvaigždžių“ mače bei pasak sporto statymų ekspertų iš „Betsafe“, yra vertinamas vienu iš favoritu tapti rungtynių MVP. Jo ir Beno Simmons šansai vertinami 20 proc. „Dončičius dar turės daugybę galimybių pasireikšti „Visų žvaigždžių“ mače. Jo fenomenas, ko gero, didesnis nei LeBrono Jameso, kai jis atėjo į NBA. Tai labai džiugina, kad europietiškas krepšinis turi galių išauginti geriausius pasaulyje krepšininkus“, – nenusimena Nainys.

Dėjimų konkursas – pabodęs

Labiausiai Nainys laukia tritaškių konkurso. Šiemet jame susikaus tokios žvaigždės kaip Curry, Nowitzki, čempiono titulą ginantis Devinas Bookeris, Kemba Walkeris, Damianas Lillardas ir net kitas brolis Curry – Sethas.

„Tritaškiai tikrai yra labai įdomu. Tuščioje salėje krepšininkai gali iš 100 tritaškių pataikyti 100. Bet konkurso ar žaidimo metu viską lemia psichologija. Aišku, būtų smagu pamatyti, kaip karjerą užbaigiantis Dirkas vėl tampa taikliausiu tritaškininku, bet mano visa širdis yra už Stephą Curry“, – sako Nainys.

„Golden State Warriors“ superžvaigždė turnyre triumfavo 2015 metais, o štai Nowitzki tokį pasiekimą užfiksavo dar anksčiau – 2006 metais. Tais metais nė vienas kitas šių metų tritaškių konkurso dalyvis nė nebuvo patekęs į NBA. Tiesa, Vokietijos legenda šį sezoną kol kas sužaidė tik 25 mačus, pataikė 23 tritaškius, o per mačą iš trijų taškų zonos vidutiniškai atakuoja tik 3 kartus.

Tolimais metimais paremtoje šių laikų NBA lygoje – tai juokingi skaičiai. Pagal vidutiniškai per mačą išmetamus tritaškius Nowitzki lygoje dalinasi tik 161-ą vietą. Kiti tritaškių konkurso dalyviai gerokai lenkia ilgametį NBA krepšininką. Pavyzdžiui Stephenas Curry per mačą iš toli atakuoja po 11 kartų, o pataiko vidutiniškai po 5. Walkeris per rungtynes vidutiniškai paleidžia po 9 tritaškius, iš kurių kiek daugiau nei trys pasiekia tikslą.

Nainys turi ir savo favoritą dėjimų konkurse – tai Šarlotės „Hornets“ atstovas Milesas Bridge‘as. Jei 20-mečiui krepšininkui pavyktų triumfuoti, jis taptų pirmuoju krepšininku nuo 2011 metų, kuris laimėtų dėjimų konkursą savo komandos mieste. Anksčiau tai Los Andžele padarė dabar Detroito „Pistons“ atstovaujantis Blake‘as Griffinas.

Visgi, net ir dėjimų konkursas Nainiui anksčiau atrodė rimtesnis konkursas: „Po Vince'o Carterio šou prieš 20 metų iš tikrųjų niekas nebedžiugina. Kai lankiausi Naujajame Orleane, stebėjau visus savaitgalio pasirodymus. Dėjimai nuvylė labiausiai, net finalininkai nieko įspūdingo neparodė“. Šiemet be Bridge‘o konkurse varžysis Johnas Collinsas, Hamidou Diallo ir Dennisas Smithas. Pastarasis dėjimų varžybose dalyvaus jau antrą kartą, pernai jis liko trečias.

Lietuviškas akcentas išliks

2017 metais Nainį sužavėjo ir rungtis, kurią laimėjo kaimynas iš Latvijos Kristaps Porzingis: „Labiausiai patiko įgūdžių konkursas. Kai Porzingis jį laimėjo, tai sukėlė didžiulį minios palaikymą. Buvo neįtikėtina“.

Šiemet „Visų žvaigždžių“ savaitgalyje dalyvaus vienas latvis – Rodions Kurucs. Jis atstovaus pasaulio komandą „Kylančių žvaigždžių“ mače. Nors tarp ryškiausių žvaigždžių Šarlotėje nematysime nei Domanto Sabonio, nei Jono Valančiūno, lietuviškas akcentas išliks. Į „Visų žvaigždžių“ savaitgalio metu vyksiančią prestižinę stovyklą „Basketball Without Borders Global Camp“ pakviesti du talentingi Lietuvos jaunuoliai – Modestas Kancleris ir Simona Visockaitė.