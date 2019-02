buvo buvo

buvo sekmes, bet gal tik tokia sekme, kad jankuno tasku neiskaite kur galejo iskaityt toks 50/50 ten epizodas, bet siaip ir as nesuprantu kai sako, jog sekme kai bicas metantis trajakus laisvas imeta 3is eiles, ok po driblingo, bet laisvas gi Sarai, laisvas... :D Jankunas po 2v2 leisdavosi i apacia ir nepasitiko Roko nei kart ir tas laisvas sumete nu ir pize, kookia cia sekme. Kad Krameris trajakus sumete gal ir cia sekme? kai vakar 5/5 per pirma kelini pistelejo tai siandien kai imeta tai siurprizas didis tipo? :D