Finalas, išgelbėjęs Karaliaus Mindaugo taurę

Visa intriga siame turnyre kaip ir visoj LKL tai tik tas ar ar ta taure laimes Zalgiris ar Rytas, viskas.. ir taip metai is metu, jokios rimtesnes konkurencijos, pastoviai du klubai dalijasi pyraga ir tiek. Monotonija, del to zmonems uzknysa tas pats per ta pati, metai is metu tik du klubaus idomu stebeti, visa kita slamstas.