Reto grožio LSKL finalas: čempionai paaiškėjo tik po pratęsimo

Nuotr.: Rima Reklaitienė Nuotr. Rima Reklaitienė Nedaug trūko, kad Lietuvos studentų krepšinio lyga (LSKL) turėtų naujus čempionus – didžiajame LSKL finale Lietuvos sporto universiteto (LSU) ekipa trečiajame kėlinyje pirmavo 14 taškų skirtumu, tačiau galiausiai neatlaikė rungtynių tempo. Po dramatiškos dvikovos pabaigos bei pratęsimo rezultatu 113:117 (31:28, 29:22, 18:30, 23:21, 12:16) nusileido daugkartiniams LSKL ir Europos studentų čempionams Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkams. VDU per visą istoriją LSKL čempionais tapo aštuntąjį kartą, o LSU vicečempionų titulus iškovojo penktąjį kartą. LSU ir VDU krepšininkai pirmąjį kėlinį kovėsi taškas į tašką, tačiau antrajame kėlinyje LSU ekipa po galingo Kristupo Žemaičio dėjimo atitrūko dviženkliu skirtumu - 58:46. Trečiajame kėlinyje LSU pranašumas buvo išaugęs iki 14 taškų - 69:55, tačiau tada daugkartiniai LSKL čempionai tarsi pabudo, sužaidė įspūdingą atkarpą 23:9 ir po Regimanto Minioto taiklaus tolimo metimo šūvio VDU persvėrė rezultatą - 80:78. Nuo tada virė tikras nervų karas. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 3 min. 30 sek. LSU po Martyno Varno baudos metimų ir Šarūno Beniušio dvitaškio buvo priekyje 3 taškais - 98:95. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 1 min. 51 sek. rezultatas buvo lygus - 98:98. Netrukus penktąją pražangą užsidirbo vienas iš VDU lyderių Regimantas Miniotas, o prie baudos metimo linijos stojęs LSU žaidėjas Šarūnas Beniušis pataikė 1 iš 2 metimų ir LSU vėl priekyje - 99:98. VDU krepšininkas Tomas Dimša, likus 47 sek., pataikė tritaškį ir išvedė savo ekipą į priekį - 101:99. Martynas Varnas dviem baudų metimais išlygino rezultatą - 101:101. VDU ekipai paskutinei atakai liko 11,5 sek. LSU apsigynė ir komandoms teko žaisti papildomas 5 minutes. Pratęsimą geriau pradėjo LSU - pirmavo 106:104, 108:104, tačiau VDU vėl atsitiesė ir po kelių sėkmingų epizodų bei Marijaus Užupio tritaškio išsiveržė į priekį - 110:108. Iki pratęsimo pabaigos likus 29 sek. VDU turėjo vos 1 taško persvarą - 112:111. Tada Tomas Dimša pataikė du baudos metimus - 114:111 ir VDU ekipa pergalės iš rankų nebepaleido. LSKL nugalėtojų komandą ir bronzinius prizininkus Kauno technologijos universiteto (KTU) studentus apdovanojo LSKL prezidentas Rimantas Cibauskas, Lietuvos studentų sporto asociacijos (LSSA) prezidentas Česlovas Garbaliauskas ir LSKL generalinis sekretorius Jonas Kurševičius. „Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio LSKL sezono. Per šiuos metus buvo daug gražių ir įtemptų kovų. Krepšinis – studentiškas sportas, kai kam – antroji religija, o kai kam – gyvenimo būdas. Šis LSKL sezonas dar kartą įrodė, kad čia verda intriguojančios ir nesuspėjamos kovos. Noriu pasidžiaugti, kad LSKL finalas buvo išties reto grožio. Nuo to žiūrovams tik įdomiau. Juk sporto misija ir yra sukelti žiūrovams emocijų“, – kalbėjo LSKL prezidentas Rimantas Cibauskas. Finalinių rungtynių naudingiausiu žaidėju (MVP) tapo 43 taškus pelnęs VDU studentas Tomas Dimša. Jis aikštėje praleido beveik 39 minutes, pataikė 10/15 dvitaškių, 4/14 tritaškių, 11/13 baudos metimų, po krepšiais atkovojo 2 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 37 naudingumo balus. Rokas Stankevičius prie VDU pergalės pridėjo 21 tašką (12 atk. kam., 30 naud. balų), Regimantas Miniotas - 14, Julius Liesis - 11, Marius Užupis - 10 tšk. Iš LSU ekipos išsiskyrė Martynas Varnas. Jis surinko 43 taškus (6/10 dvit., 7/15 trit., 10/12 baudos, 9 atk. kam., 4 rez. perd., 42 naud. balai). Šarūnas Beniušis surinko 29 taškus (12 atk. kam., 36 naud. balai), Mindaugas Motuzas - 15, Justas Vazalis - 9 tšk. „Nepamenu tokio atkaklumo ir įtampos LSKL finalo. Daug metų jau to nebuvo. Dėl šios pergalės teko gerokai paprakaituoti ir pavargti. Galbūt nuo to pergalės skonis tapo tik saldesnis“, - po finalo kiek atsidusęs, tačiau laimingu veidu sakė VDU treneris Arūnas Juknevičius. „Buvo sunku, kadangi negalėjo padėti traumą patyręs mano sūnus įžaidėjas Rytis Juknevičius, negalėjo padėti į Prancūziją išvykęs kitas gynėjas Ignas Fiodorovas ir Ignas Labutis, kuris taip pat išsisuko koją. Bet išgėrė vaistų, susiteipavo koją ir sako: bandysiu padėti. Mąsčiau kaip išlįsti iš šios situacijos, kaip išlaviruoti, ką pastatyti ne iš savo poziciją. Kaip užkišti tą skylę. Dabar jaučiame palengvėjimą, kad pavyko atlikti savo darbą, kad pavyko apginti čempionų titulus ir neįvyko taip, kaip vakar Kauno „Žalgiriui“. Būtų buvę skaudu. Mes jau iš anksto buvome užsiregistravę, kad dalyvausime Europos universitetų čempionate. Net jei ir šįvakar būtume pralaimėję, vis tiek būtume dalyvavę, bet dabar dalyvausime jau kaip tikri čempionai ir nebus, kaip sakoma tokio konfuzo“, - kalbėjo A. Juknevičius. LSU treneris Edas Nickus po karšto LSKL finalo sakė: „Kartais nugalėtoją lemia sėkmė“. Tačiau netrukus pridūrė: „Negaliu savo vaikinams sakyti didelių priekaištų, jie tikrai stengėsi kovojo, bet rungtynių pabaigoje buvo neteisingų sprendimų, praėjome žaisti po vieną, skubėti. Turbūt tai yra patirties klausimas. Viskas susideda iš smulkmenų. Kaip bebūtų, LSKL finalas buvo išties geras. Senai bepamenu tokio grožio finalą. Naudingos patirties pasisėmė abiejų komandų krepšininkai“, - kalbėjo LSU treneris. LSKL individualiais prizais iš LSKL prezidento Rimanto Cibausko rankų buvo apdovanoti: rezultatyvių perdavimų meistras LSU žaidėjas Kristupas Žemaitis, geriausias kovotojas po krepšiais dėl atšokusių kamuolių VDU žaidėjas Regimantas Miniotas, geriausias vadybininkas - LCC tarptautinio universiteto komandos vadovas ir treneris Marius Tamolis (jis renginyje nedalyvavo, o jam skirtą 1000 eurų piniginį prizą atsiėmė LCC atstovė Lėja Jakštaitė). Renginio metu sausakimšoje VDU arenoje susirinkusių krepšinio sirgalių nuotaikas praskaidrino jaunosios Kauno „Žalgirio“ ir VDU krepšinio šokėjos, VDU muzikos akademijos studentai, vyko aerobikos profesionalų, Lietuvos rinktinės narių (trenerė Roma Aleksandravičienė) pasirodymai. Renginį vedė Marijus Budraitis.

