Valstiečių partijos sąraše esantis Marčiulionis dalyvaus rinkimuose į Europos Parlamentą

Anonimas

svarbiausia, kad irasytu eurolygos transliacijas i visuomenei svarbiu ivykiu sarasa, kad galetumem VEL eurolyga ziureti nemokamais kanalais. metai is metu nesugebama to padaryti, o viasatas kraunasi pinigus is to kas lietuvai svarbu ir visais laikais buvo nemokama. asmeniskai nezadu moketi nei cento uz tai, kad karta per savaite galeciau paziureti krepsini, tai buvo ir turi buti nemokama. korumpuoti politikai sedi verslininku kisenese ir jiems nusisvilpt, kad nemazai zmoniu net neturi galimybes pasijungt ta viasata. kai eurolyga nustojo rodyti nemokamais kanalais krepsinio populiarumas zenkliai smuko, as tai sieciau ir su smukusiu bendru lietuvos krepsinio lygiu.



kol visa europa ziuri jiems svarbius sporto ivykius nemokamai, mes kaip visada liekame kvailiu vietoje ir turime susimoketi uz tai kuo gyvename/gyvenome. jei kitu saliu politikai sugeba irogyti, kad ju visuomenems svarbios dviraciu lenktynes, rankinis, tinklinis, biatlonas kodel musu politikeliai miega ir nesirupina tuo kas svarbu lietuviams? niekada gyvenime nemokesiu viasatui uz tai, kad jie prisideda prie lietuvos krepsinio zlugdymo.