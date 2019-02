Saldus revanšas: Lietuvos rinktinė – tarp iškovojusių daugiausiai pergalių

Aha

Nu ka, tipiskos bet kuriai Lietuvos komandai, ar tai butu klubas, ar rinktine rungtynes. Susikrauna pranasuma, po to ji issvaisto ir rungtyniu pabaigoje turim drama. Apie Adoma tai isvis geriau nieko nesakyt. Varzovai per kelini per puse sumazina skirtuma, o jis net minutes nepaima.