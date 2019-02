Youngas: „Lenktynės dėl metų naujoko titulo dar nebaigtos“

Nera ka kalbet

Juokingai skamba :D 1 dalykas Lucka netik rezultatyvesnis bet ir komanda iśtraukia iki pergales. 2 dalykas pats vos surenka tuos 17 pts per varžybas nežinia kiek metimu išmesdamas Yra tik vienas dalykas lyga gali vel ištempt amerikona eilini kuris gautu rookie of year. Nors šiemet turi but MVP Giannis, Rokie Luka, 6 Player Saboniukas. 3 pagrindiniai titulai europieciams ;)