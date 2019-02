Didžiausios „Žalgirio“ sezono korekcijos užkulisiai: Grigonio vargai treniruotėse teko Westermannui

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Mariui Grigoniui nuo sausio mėnesio Kauno „Žalgirio“ treniruotės yra truputį lengvesnės. To priežastis – jam nebereikia nuolatos vienas prieš vieną rungtyniauti su veikiausiai fiziškai stipriausiu ir vienu aktyviausiai gynyboje dirbančių komandos krepšininkų Thomasu Walkupu.

„Žalgirio“ treneriai po Naujųjų metų ne iš gero gyvenimo nusprendė Walkupą iš atakuojančio gynėjo pozicijos perstumti į įžaidėjo ir tai pasiteisino. Ne iš gero gyvenimo, nes žaidimas su jau ekipoje neberungtyniaujančiu Derricku Waltonu nesiklijavo.

Dėl to pasikeitė ir Grigonio treniruočių partneris. Pastaruoju metu kaunietis dažniausiai vaikosi ir pats bando įveikti jaunuosius žalgiriečius Roką Jokubaitį arba Luką Ulecką.

„Dabar truputį lengviau. Thomasas tikrai gerai ginasi, bet dabar su juo vargsta Leo Westermannas. Dabar jis – jau kitų vargas, – kalbėdamas su „BasketNews.lt“ šypsojosi Marius Grigonis. – Pas mus visi yra žaidžiantys ir tie patys jaunieji krepšininkai nori įrodyti savo, tad į treniruotes neateisi nesusikaupęs. Nedirbsi, tai nežaisi. Visada stengiesi gerai pasirodyti treniruotėse, ar tai būtų Thomasas, ar jaunesnis.“

Kaip sekasi naują oponentą treniruotėse gavusiam Westermannui?

„Taip, žaidžiu prieš jį treniruotėse, tačiau tikrai ne visada, kadangi dažnai keičiame penketus. Be abejo, prieš jį sunku, kadangi Thomasas yra labai kietas gynyboje, kiekvieną sekundę atiduoda 100 procentų savo jėgų. Šaunu, kad turime tokį krepšininką ir galime treniruotėse palaikyti didžiulį intensyvumą“, – „BasketNews.lt“ sakė prancūzas.

Tuomet, kai Walkupas organizuoja atakas, dažniausiai šalia savęs aikštėje turi vieną geriausių ekipos žaidimo kūrėjų Grigonį. Tuo metu žaidimą kuriant Westermannui, aikštėje pasirodo kiti krepšininkai.

Thomas Walkup Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: SG Amžius: 26 Ūgis: 193 cm Svoris: 88 kg Gimimo vieta: Teksasas, JAV

Praėjusią savaitę mače su Podgoricos „Budučnost“ amerikietis žaidė 26 minutes, o iš jų 22 – su Grigoniu. Tuo metu kiek anksčiau, KMT akistatoje su Panevėžio „Lietkabeliu“, Walkupas su lietuviu rungtyniavo 10,5 min. iš 19.

Šį sezoną Grigonis ir Walkupas Eurolygoje kartu aikštėje praleido beveik 85 minutes. Palyginimui, Walkupas su Daviesu kartu sužaidė 235 minutes, su Edgaru Ulanovu – 203, su Aaronu White’u – 202, su Artūru Milakniu – 162 min.

„Kai Nate’as Woltersas būna aikštėje, tai jis daugiau imasi ant savęs, o Thomasas daugiau žadžia kitiems. Dėl to aikštėje esant su Thomasu man tenka dažniau užbaigti atakas.

Jeigu man sekasi žaisti, tai skiriama daugiau derinių, nesvarbu, kas organizuotų puolimą. Viskas priklauso ne tiek nuo to, su kuo žaidžiu, kiek nuo to, kokia man yra diena. Be to, turime ir daugiau kuriančių, tarp jų – Leo Westermannas“, – akcentavo Grigonis.

Nuo sausio 27-osios 26-erių metų 193 cm ūgio Walkupas sužaidė devynerias rungtynes ir vidutiniškai pelno po 6,3 taško, atkovoja po 2,9 kamuolio bei atlieka po 3,6 rezultatyvaus perdavimo.

Šiuo metu jo svarba įžaidėjo pozicijoje yra dar labiau išaugusi, kadangi po Karaliaus Mindaugo taurės rungtyniauti negali Nate’as Woltersas, kuris į rikiuotę sugrįš anksčiausiai nuo kitos savaitės.

„Thomasas turi sugebėjimus ir žinias rungtyniauti įžaidėju. Jis sugeba komunikuoti aikštėje, – pasakojo Westermannas. – Walkupas jau dabar yra geras įžaidėjas, todėl gali ir toliau likti šioje pozicijoje. Thomasas yra puikus gynėjas, tuo pačiu mato, kur perduoti kamuolį. Jis tiesiog turi dar truputį patobulėti ir priprasti prie šios pozicijos, bet jau dabar atlieka puikų darbą ir tai matėme rungtynėse su „Budučnost“.

Aš bandau jam patarti, bet, be abejo, Šarūnas Jasikevičius gali duoti kur kas daugiau. Treneris jam patarimų duoda kasdien, tą patį bandau daryti ir aš. Thomasas turi visus duomenis tam, kad patobulintų savo žaidimą šioje pozicijoje.“

Kelias dienas nei Westermannui, nei kitiems „Žalgirio“ gynėjams nereikėjo bandyti treniruotėse išsivaduoti iš Thomaso gynybos pančių, kadangi kauniečiai nuo šeštadienio iki pirmadienio vakaro ilsėjosi, o susirinkę šios savaitės pradžioje atliko fizinio rengimo treniruotę.

Gautą laisvą laiką komandos nariai išnaudojo įvairiai. Grigonis išvažiavo pailsėti į Birštoną, Edgaras Ulanovas apsistojo Vilniuje, Artūras Milaknis – Palangoje, Deonas Thompsonas keliavo į Rygą ir pakeliui užsuko į Kryžių kalną, Šarūnas Jasikevičius slidinėjo kalnuose, o Tomas Masiulis apsilankė futbolo rungtynėse Londone.

„Pora dienų savaitgalį pailsėjome, o vėliau buvome ir manieže, ir salėje, tai manau, kad turėjome perkrauti savo galvas, pasikrauti baterijas ir tikiuosi, kad esame šviežesni, – pabrėžė Grigonis. – Kai pailsi, tai sugrįžti į treniruotes yra kitaip.

Mes kiekvieną dieną esame kartu, ištisai praleidžiame daugiau laiko nei su šeimomis, tad tos pora dienų yra labai svarbu tam, kad pailsėtume ir vienas nuo kito.“

Dabar „Žalgiris“ pasitinka nelengvą atkarpą. Per 11 dienų Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai Eurolygoje žūtbūtiniuose mūšiuose kausis su Vitorijos „Baskonia“ ir Las Palmo „Gran Canaria“, o LKL – su lyderiais Klaipėdos „Neptūnu“ ir Vilniaus „Rytu“.

„Visada kiekviename sezone taip būna, jog išpuola tokios atkarpos. Reikia su visais žaisti. Mums tiek Eurolygoje, tiek ir LKL visos rungtynės yra svarbios. Dabar žiūrime į „Baskonia“, po to žiūrėsime į „Neptūną“ ir taip toliau. Rungtynės iš rungtynių“, – teigė Grigonis.

Šio vakaro rungtynės su „Baskonia“ „Žalgiriui“ yra ypatingai svarbios dėl ketvirtfinalio lenktynių, kadangi Vitorijos klubas turi dviem pergalėmis daugiau (11) ir turnyro lentelėje žengia aštuntoje pozicijoje.

Jeigu kauniečiai sugebėtų pavyti baskus, tuomet gali būti svarbus ir tarpusavio rungtynių taškų skirtumas. Pirmąjį mačą Vitorijos klubas Kaune laimėjo 8 taškais.

Svarbiausias mūšis su „Baskonia“ – šiandien 21.30 val. Vitorijoje.