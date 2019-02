Tadas Sedekerskis: „Persikėlus į Kėdainius, žmonės kalbėjo apie karjeros pabaigą“

Greitai

Lietuvoje formuojama keista idealogija: daznai, labai daznai yra daug piaro jauniems vaikinams 16-18m. ziniasklaida, treneriai ir t.t. Lyg ir pabaria: tik neispuikite.... Bet esme, kad is ju beveik niekas nesigauna po to ... Paradoksas tuime 16-18 isgirtuosius talentus, bet neturime 27-28 Mega zvaigzdziu Europoje, apei pasaulini lygi net nekalbu. Kyla klausimas kam tai naudinga: LKF, Treneriams, Krepsinio agentams... Kas ivardija zalia -niolikmeti, kaip super talenta??? Kas nori ir kam nauda, kad nesugenatis zaisti aukstame lygyje, "pateikiamas , o gal ir parduodamas, kaip super talentas??? p.s. galima sudaryti 12-a s tokiu talentu jaunysteje - ir nei vieno is ju suaugusiu krepsinyje