Gęstančios viltys „Žalgirio“ požiūrio nepakeis

galetu Sarui ir Jankunui kas nors paskaityt kaip fanai jiems atsidekoja komentaruose :D vienas zaidzia traumuotas, kitas isvis pakele jusu francize nuo komandos kuri atrode kad gal isvis su kokiom dviem pergalem baigs sezona, o geriausiu atveju aplenks pora komandu, iki to kad nusiviliama nepatekus i ketvirfinali, nors per paskutinius 20 metu iki to tik viena karta per Sabo sezona buvot arti to, o vise like sezonai arba 0:6 TOP16 arba isvis apsieita ir be to