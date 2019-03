Žinomas prekės ženklas „Nets“ klubą padavė į teismą – marškinėlių dizaine mato plagijavimą

Nuotr.: Scanpix

Australijos mados prekės ženklas „Coogi“ bylinėsis su Bruklino „Nets“ – klubas kaltinamas savo specialiems marškinėliams nuplagijavęs jų dizainą.

Kartu su „Nets“ klubu, bylos iškeltos ir „Nike“ įmonei bei NBA lygai.

Bruklino klubas su specialaus dizaino marškinėliais pasirinktuose mačuose rungtyniauja nuo lapkričio 19-osios, siekiant pagerbti miesto hip-hopo legendą Biggie Smallsą.

Detalė, dėl kurios kilo visas šurmulys – marškinėlių kraštuose esanti juostelė su spalvoto kamufliažo raštais.

Būtent ji, pasak „Coogi“ atstovų, yra jų produktų firminis ženklas. Iš viso su specialiais marškinėliais „Nets“ šį sezoną turėtų sužaisti 19 rungtynių.

Be to, „Brooklyn Camo“ pavadinta prekių linija, be marškinėlių, turi ir daug kitų produktų – megztinių, kepurėlių, raktų pakabukų, kuprinių.

„Coogi“ už kopijavimą tikisi ne tik prisiteisti komercinę žalą, bet ir priversti klubą bei jos atributiką platinančius lygos atstovus nutraukti prekybą.

Tiek „Nike“, tiek „Nets“ klubo vadovai apie šią situaciją komentuoti atsisakė.